瑞博生物將在歐洲RNA Leaders會議報告siRNA肝外靶向最新研究進展

中國蘇州和瑞典默恩達爾2026年3月17日 /美通社/ -- 全球頂尖寡核甘酸學術會議之一 —— 2026年歐洲RNA Leaders大會將於3月17-19日在維也納舉行。蘇州瑞博生物技術股份有限公司（瑞博生物，香港交易所代碼6938.HK）受邀出席，並將於3月19日做大會報告，公佈其自主研發的RiboPepSTAR™腎靶向等肝外遞送系統的最新研究進展。

憑借優異的臨床研究表現與深厚的研發實力，瑞博生物基於RiboGalSTAR™肝靶向遞送平台，已推動七款產品進入臨床試驗階段，並成功與兩家跨國製藥公司達成合計價值逾60億美元的合作交易。與此同時，公司在肝外遞送領域持續突破，取得多項關鍵性進展。臨床前數據顯示，利用RiboPepSTAR™遞送系統，在齧齒類動物至非人靈長類動物（NHP）的跨物種模型中，均實現了近端腎小管細胞的特異性攝取，且達成高效的目標基因沉默效果，並在多種疾病模型得到驗證，展現出良好的藥物潛力與應用前景。