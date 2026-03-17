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出版：2026-Mar-17 13:51
更新：2026-Mar-17 13:51
PR Newswire

國家新創品牌 Startup Island TAIWAN 與 Formosa Impact Circle 於台北舉辦「台歐半導體與關鍵科技戰略圓桌會議」

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台北2026年3月17日 /美通社/ -- 國家新創品牌 Startup Island TAIWAN 與台灣投資人社群 Formosa Impact Circle（FIC） 於台北共同舉辦「台歐半導體與關鍵科技戰略圓桌會議」，邀請來自台灣與歐洲的政策代表、產業領袖與投資人齊聚一堂，聚焦半導體供應鏈韌性、人工智慧、量子運算及深科技投資等關鍵議題，並就未來台歐在關鍵科技領域的合作機會進行深入交流。

在全球科技競爭加劇、供應鏈重組與地緣政治快速變動的背景下，半導體與關鍵科技已成為各國產業政策與經濟安全布局的核心。本次圓桌會議即以閉門交流形式，促進台灣與歐洲在政策、產業、資本及創新生態系之間的對話，探討雙方如何結合歐洲的研究創新優勢與台灣的產業化、供應鏈整合與規模化能力，建立更具韌性與前瞻性的科技合作架構。

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聚焦半導體、AI、量子運算與深科技投資合作，深化台歐關鍵科技夥伴關係

法國在台協會指出，歐盟未來推動的 Chips Act 2.0，將由過去供給端補貼，轉向更重視需求端政策機制。歐洲正投入超過 2,000 億歐元 建置資料中心基礎設施，台歐合作不應被簡化為「軟體對硬體」，而是歐洲的研究實力結合台灣的產業化能力。

在投資面上，歐洲目前存在明顯的 Series A+ 成長資金缺口，尤其在深科技與硬體新創領域，不少企業在完成早期募資後，面臨擴張資本不足的結構性挑戰。此一缺口被視為台灣投資人可積極切入的重要契機。台灣投資人具備「smart money」優勢，不僅能提供資金，也能在半導體、機器人、國防科技、健康醫療等產業所需的實務能力，協助歐洲深科技新創加速走向商業化與規模化，形成雙方互利共贏的合作模式。

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此外，歐洲在 量子運算與特用型半導體 領域已出現具代表性的領先企業，並正積極尋求與台灣在製造、整合、擴產及商業化方面建立合作。與會專家指出，量子運算正逐步接近產業爆發點，未來可望成為下一波數位革命的重要基礎設施；而除 AI 晶片與量子電腦本體外，高速資料轉換器等底層關鍵元件，同樣是推動 AI 與量子系統落地不可或缺的核心技術。與此同時，歐洲在國防與航太市場中，也正積極尋求降低對美國供應商依賴的替代方案，為台歐在關鍵零組件、特用型半導體與系統整合上的合作帶來更多可能。

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台灣與歐洲在科技與投資面具高度互補性，但現有合作潛力仍有待進一步發揮。歐洲擅長前沿研究、原始創新與深科技技術，台灣則在產業化、供應鏈整合、工程實作及規模化製造方面具備世界級優勢。雙方若能在政策支持、投資鏈結與產業合作上持續深化，將有助於共同建構下一代半導體、AI 與量子科技的國際合作新格局。

本次活動與 La French Tech Taiwan 合作推動，由 Pachamama Capital 共同主辦，透過串聯政策界、投資界與產業界，持續深化台灣與國際創新及投資生態系之間的交流與合作。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-startup-island-taiwan--formosa-impact-circle--302715564.html

SOURCE Startup Island TAIWAN

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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