Bybit與Tether推出『黃金月』活動，最高可贏取1盎司黃金及30美元推薦獎勵

阿聯酋迪拜 2026年3月17日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所Bybit與最大的數碼資產企業Tether已經聯合推出「金」喜連連（Golden Month Giveaway）限時活動。該活動為期一個月，圍繞黃金本位型數碼資產展開推薦與交易活動。該活動提供業內最高的推薦獎勵之一，參與者每成功邀請一位符合條件的用戶，即可獲得最高30美元的獎勵，同時還有機會參與幸運抽獎，贏取包括最高1盎司黃金在內的獎品，獎金將以Tether代幣化黃金產品XAUT發放。此次活動的總獎勵池高達100萬美元。
當前市場波動加劇，投資者紛紛轉向與實際價值掛鉤的資產，這一舉措應運而生。該活動體現了兩家公司對以實物黃金為支撐的穩定型產品的共同關注。用戶參與贈品活動的同時，還可獲得最高1000萬美元的穩定幣固定收益投資機會，這類投資產品專為市場波動期提供更具可預測性的收益。
以黃金獎勵推動用戶參與
本次活動將持續至2026年3月25日，用戶可透過邀請好友註冊Bybit、進行交易以及參與平臺活動獲得獎勵。
參與者每成功推薦一位符合條件的用戶，即可獲得最高30美元獎勵，同時還有機會參與幸運抽獎，贏取價值高達1盎司黃金的XAUT獎勵。所有符合條件的參與者都將獲得保底獎勵，更有機會通過幸運抽獎贏取更高價值獎品。
此外，一款限時年化收益率12%的XAUT理財產品在Bybit開放21天，為用戶在活動期間提供更高的收益機會。
透過『黃』喜連連等活動以及不斷擴展的穩定幣Earn理財專案，Bybit與Tether持續投資黃金支持型收益工具，助力用戶在市場週期中保持穩健。雙方透過創新產品、社區支持與長期生態建設，共同幫助用戶應對市場波動。
有關『黃』喜連連活動的更多資訊，包括完整條款與條件，可透過網站查看。
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SOURCE Bybit