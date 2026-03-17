Bybit與Tether推出『黃金月』活動，最高可贏取1盎司黃金及30美元推薦獎勵

當前市場波動加劇，投資者紛紛轉向與實際價值掛鉤的資產，這一舉措應運而生。該活動體現了兩家公司對以實物黃金為支撐的穩定型產品的共同關注。用戶參與贈品活動的同時，還可獲得最高1000萬美元的穩定幣固定收益投資機會，這類投資產品專為市場波動期提供更具可預測性的收益。

以黃金獎勵推動用戶參與

本次活動將持續至2026年3月25日，用戶可透過邀請好友註冊Bybit、進行交易以及參與平臺活動獲得獎勵。

參與者每成功推薦一位符合條件的用戶，即可獲得最高30美元獎勵，同時還有機會參與幸運抽獎，贏取價值高達1盎司黃金的XAUT獎勵。所有符合條件的參與者都將獲得保底獎勵，更有機會通過幸運抽獎贏取更高價值獎品。