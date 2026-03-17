F1中國大獎賽期間，CLEAR清揚攜手ORACLE紅牛車隊直面「頭盔發」挑戰

極致壓力，卓越表現 —— CLEAR清揚將前沿頭皮科學，從極端座艙環境延伸至每一位車迷的日常挑戰。 上海2026年3月17日 /美通社/ -- 在F1比賽中，卓越表現離不開精準判斷、專注狀態，以及在極端壓力下依然能出色發揮的能力。全球男士洗護髮領導品牌CLEAR清揚作為ORACLE紅牛車隊官方頭髮護理合作夥伴，將這一追求極致表現的理念應用於研發高性能頭皮及頭髮護理解決方案。隨著F1賽車運動重返上海，CLEAR清揚展示了當專注至關重要時，從頭盔下的高強度環境再到日常生活中的高壓時刻，「頭腦清醒」和「頭皮清爽」如何助力制勝時刻。

「CLEAR清揚為時刻追求卓越表現的人們打造專業的頭皮護理解決方案，」聯合利華中國區頭髮護理市場營銷負責人兼CLEAR清揚全球品牌副總裁Mohamed Elsharkawy表示，「與ORACLE紅牛車隊的合作不僅讓我們的創新理念真正落地，同時也讓我們與那些同樣渴望突破極限、釋放潛力的車迷們建立共鳴。」 在中國大獎賽期間，CLEAR清揚攜手ORACLE紅牛車隊，在上海賽場內外打造一系列粉絲互動與品牌展示活動，將雙方合作以更加鮮活的方式呈現給公眾。 點燃速度與型格！CLEAR清揚 x ORACLE紅牛車隊高能粉絲體驗燃爆上海

3月13日至17日，位於上海北外灘•國際客運中心碼頭的粉絲體驗活動正式亮相。活動空間以理髮店為靈感打造，將理容體驗與一級方程式賽車的世界巧妙融，重磅打造了一場顛覆感官的「高性能洗護髮」的粉絲體驗盛宴。到場來賓不僅可以親自試用CLEAR清揚男士頭皮專研10X頭皮充能瓶，還能近距離打卡ORACLE紅牛車隊全新RB22賽車。整個空間通過大膽而富有張力的沉浸式互動設計，生動呈現了CLEAR清揚和ORACLE紅牛車隊所代表的高壓環境、精準操控與勢不可擋的卓越表現，將F1所代表的世界的競技靈魂與清揚高效精準的去屑實力成功融合。

極速圖騰空降：RB22賽車震撼首展 —— CLEAR 清揚將ORACLE紅牛車隊全新設計的 RB22 賽車從倫敦運抵上海外灘，並與真實賽車服與頭盔一同展出，邀請粉絲近距離感受 F1 賽道的速度與激情。

—— CLEAR 清揚將ORACLE紅牛車隊全新設計的 RB22 賽車從倫敦運抵上海外灘，並與真實賽車服與頭盔一同展出，邀請粉絲近距離感受 F1 賽道的速度與激情。 天際為幕，傳奇共演：外灘光影大秀點亮夜空 —— CLEAR清揚通過震撼的混合現實光影技術，將「CLEAR清揚 x ORACLE紅牛車隊」合作大片投射於上海外灘標誌性建築花旗集團大廈（Citi Group Tower）的巨幅幕牆之上，當清揚的型格主張與紅牛車隊的疾馳幻影，在外灘傳奇的天際線上合二為一，這場關於「高性能」的跨界對話，以耀眼的方式征服了整座城市。

—— CLEAR清揚通過震撼的混合現實光影技術，將「CLEAR清揚 x ORACLE紅牛車隊」合作大片投射於上海外灘標誌性建築花旗集團大廈（Citi Group Tower）的巨幅幕牆之上，當清揚的型格主張與紅牛車隊的疾馳幻影，在外灘傳奇的天際線上合二為一，這場關於「高性能」的跨界對話，以耀眼的方式征服了整座城市。 沉浸式賽道互動決戰 —— 這裡不是觀眾席，就是縮小版的高壓賽道！現場，你可以跳進專業的ORACLE紅牛車隊模擬器，沉浸式感受高壓競技環境下的極限考驗。

—— 這裡不是觀眾席，就是縮小版的高壓賽道！現場，你可以跳進專業的ORACLE紅牛車隊模擬器，沉浸式感受高壓競技環境下的極限考驗。 高效理容沙龍：從賽道到髮型的精準掌控 —— 活動現場打造一站式理容體驗，消費者不僅可以試用CLEAR清揚男士頭皮專研10X頭皮充能瓶進行有效頭皮護理，還有機會體驗由明星髮型師甄尚橋帶來的專屬造型與理容服務。

—— 活動現場打造一站式理容體驗，消費者不僅可以試用CLEAR清揚男士頭皮專研10X頭皮充能瓶進行有效頭皮護理，還有機會體驗由明星髮型師甄尚橋帶來的專屬造型與理容服務。 特別嘉賓亮相 —— 活動期間被褥日記等KOL們驚喜現身互動，與粉絲共同參與這一沉浸式體驗。 CLEAR清揚 X ORACLE紅牛車隊圍場貴賓廳 中國大獎賽期間，清揚於上賽場圍場內特設品牌貴賓室，邀請了明星嘉賓、達人前來觀賽。位於上賽場的圍場貴賓室成為賽場內一個重要的品牌交流與體驗空間。 從F1賽場的極致挑戰，到日常生活中的壓力應對，CLEAR清揚堅信卓越表現始於「頭腦清醒」和「頭皮清爽」，當干擾被消除時，每一個潛在機會都得以充分發揮。通過將頭皮科學帶入精英賽車運動的世界，CLEAR清揚正在重新定義「頭盔發」，使其成為「極致壓力下卓越表現」的象徵。CLEAR清揚男士頭皮專研10X頭皮充能瓶現已上市，消費者可通過線下及線上官方渠道體驗。

[1] 10X指10重，指從10個方面改善頭皮問題：頭皮清潔、毛孔淨澈、頭皮止癢（指頭屑帶來的頭癢）、即刻淨屑、長效抗屑、舒緩頭皮、即刻水潤、長效潤澤、修護屏障、頭皮控油。 關於CLEAR清揚 清揚是全球第一*的男士洗護髮品牌，依托逾50年的頭皮皮膚學研究積澱，以及針對3萬名消費者開展的深度調研，清揚以專業頭皮護理專家的品牌定位，助力全球消費者持續擁有清爽健康的頭皮狀態。 更多信息請訪問：www.clearhaircare.com *源自 Euromonitor International Limited ；美容與個人護理數據庫2025版本，以2024年零售渠道零售額計。 關於ORACLE紅牛車隊 自成立以來，ORACLE紅牛車隊已成為全球最高等級的年度系列場地賽車比賽 —— 世界一級方程式錦標賽的重要力量。車隊成立於2005年，旨在擴大母公司紅牛在職業賽車領域的影響力，並通過激情、趣味、雄心和成就的大膽結合打破該運動的固有格局，ORACLE紅牛車隊已發展成為F1最成功的車隊之一。憑借多個車隊世界冠軍與車手世界冠軍頭銜，以及累計超百場賽事勝利的卓越成績，ORACLE紅牛車隊始終秉持極致追求，以冠軍搖籃的深厚底蘊，持續領跑賽車技術創新前沿。

關於聯合利華 聯合利華是全球知名快消品企業，業務涉及美妝與健康用品、個人護理用品、家庭護理用品及食品等領域。公司旗下品牌產品暢銷190多個國家和地區。每天有37億消費者在世界各地使用聯合利華的產品。2025年公司全球營業額達505億歐元。 欲瞭解更多關於聯合利華及旗下品牌的信息，請訪問聯合利華官方網站www.unilever.com。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/f1clearoracle-302715588.html SOURCE Clear清揚