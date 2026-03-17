泓德能源參加2026日本智慧能源週 秀3GW開發布局與電力交易實績

台北2026年3月17日 /美通社/ -- 國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）自17日起參加於東京舉行的第25屆日本智慧能源週，展示儲能整合、電力交易與充電營運三大解決方案，以及在日本市場的開發成果與最新布局。日本智慧能源週為亞洲規模最大、影響力最廣的再生能源展會之一，2025年吸引來自39個國家、1,492家企業參展，參觀人次近7萬人。

泓德能源進軍日本市場成果豐碩，已連續三年參與日本智慧能源週。本次展出以儲能整合、電力交易與充電營運為核心，完整呈現在日本能源市場的布局。在「儲能整合」方面，聚焦集團於日本各地推進的儲能與再生能源開發，以及北海道 Helios 儲能案場商轉後投入電力市場交易的成果；在「電力交易」領域，透過 Star Trade 平台與 Power Bank 模式，結合 AI 價格預測與多市場交易策略，展現電力資產整合與交易能力；在「充電營運」方面，則由旗下充電品牌 SHUUSTAR 展示智慧充電服務與平台化營運模式。