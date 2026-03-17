進擊的巨人 × 二次元之森 聯名活動

兵庫縣, 日本 - 2026年3月17日 - 日本兵庫的動畫主題樂園「二次元之森」將舉辦可親身體驗《進擊的巨人》世界觀的聯名活動，活動期間為2026年3月14日至2026年12月13日。





本次活動將分為夜間活動「進擊的巨人THE NIGHT WALK－前往牆外的世界－」與白天活動「進擊的巨人 集章活動 in 二次元之森」兩大活動。



在夜間活動中，參加者將行走於約 1.2 公里的森林步道，透過臨場感十足的演出，親身感受《進擊的巨人》的世界。參加者將與艾連等角色一同為了奪回「自由」而奮戰。抵達終點後，作為獎勵將可獲得限定的原創紀念卡片。



白天活動方面，首先推出第１彈企劃「進擊的巨人 集章活動 in 二次元之森」，參加者可將印章收集來完成調查任務。此外，也確定將推出第2彈企劃-《進擊的巨人 推理解謎任務》。參加者將化身為漢吉的部下，透過解謎遊戲一步步揭開謎團。第2彈的開始日期將於日後公布。

