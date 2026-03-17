閱文集團公佈2025年年度業績

香港2026年3月17日 /美通社/ -- 中國領先的在線閱讀和版權（「IP」）培育平台閱文集團（「閱文」或「公司」，股份代號：0772.HK）今日公佈了截至2025年12月31日止年度的經審核綜合業績。 業績摘要(1) 總收入為人民幣73.662億元（10.480億美元），2024年為人民幣81.211億元。

- 在線業務收入為人民幣40.470億元（5.758億美元），2024年為人民幣40.306億元。

- IP運營及其他收入為人民幣33.191億元（4.722億美元），2024年為人民幣40.905億元，主要是由於2025年影視劇項目受排播延期影響，上線數量減少所致。

- 在線業務收入為人民幣40.470億元（5.758億美元），2024年為人民幣40.306億元。 - IP運營及其他收入為人民幣33.191億元（4.722億美元），2024年為人民幣40.905億元，主要是由於2025年影視劇項目受排播延期影響，上線數量減少所致。 按國際財務報告準則：

- 經營虧損為人民幣8.045億元（1.145億美元），2024年為人民幣3.361億元。

- 本公司權益持有人應佔虧損為人民幣7.761億元（1.104億美元），2024年為虧損人民幣2.092億元，主要是由於確認了與新麗傳媒相關的商譽減值虧損人民幣18億元所致。

- 每股基本虧損為人民幣0.76元，每股攤薄虧損為人民幣0.76元。

- 經營虧損為人民幣8.045億元（1.145億美元），2024年為人民幣3.361億元。 - 本公司權益持有人應佔虧損為人民幣7.761億元（1.104億美元），2024年為虧損人民幣2.092億元，主要是由於確認了與新麗傳媒相關的商譽減值虧損人民幣18億元所致。 - 每股基本虧損為人民幣0.76元，每股攤薄虧損為人民幣0.76元。 按非國際財務報告準則(2)，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以反映核心業務的表現：

- 經營盈利為人民幣7.352億元（1.046億美元），2024年為人民幣9.854億元。

- 本公司權益持有人應佔盈利為人民幣8.585億元（1.221億美元），2024年為人民幣11.417億元。

- 每股基本盈利為0.84元，每股攤薄盈利為人民幣0.84元。

(1) 以美元計價的數字基於1美元：人民幣7.0288元。

(2) 非國際財務報告準則撇除股份酬金、併購帶來的效應，如來自投資公司的減值撥備、虧損淨額和無形資產攤銷，以及相關所得稅影響。

(3) 本新聞稿所載若干金額數字已約整，因此若干總數未必等於分項數額的算數總和。 閱文首席執行官侯曉楠先生表示：「2025年，我們精品內容生態持續迸發活力，首次誕生了兩部均訂突破30萬的現象級作品，充分印證了好內容的強勁吸引力。同時，在IP運營業務方面，我們依託深厚的IP儲備，積極擁抱新型生產方式和前沿技術，成果斐然：不僅在影視、動畫等傳統優勢領域持續領跑，更是在快速崛起的短劇和AI漫劇等新領域取得開創性成果。我們的短劇精品化戰略成效顯著，爆款頻出；而AI漫劇業務實現了突破性開局——自2025年下半年推出以來，我們已上線近千部AI漫劇作品，其中超百部播放量破千萬，12部播放量破億，下半年收入則突破了1億元人民幣大關。與此同時，我們IP衍生品業務持續高速增長，全年GMV成功突破11億元人民幣，是2024年的兩倍多，創下歷史新高。

展望未來，我們正站在內容產業新一輪變革的起點，新業態不斷湧現、AI技術持續驅動生產方式快速迭代。在不斷鞏固文學、動漫等優勢生態的同時，我們也在積極布局和拓展短劇、AI漫劇等新興內容生態。面對AI技術浪潮，我們將繼續加大力度，全面賦能AI時代的創作者——而無論形式如何演變，好內容始終是我們的核心，這也是閱文的根基所在。我們擁有行業最豐厚的IP富礦、擁有最懂內容的創作者生態，如今更迎來了AI這一超級加速器，三者共振，正為精品IP打開全新的價值增長空間。我們將持續深化AI在創作輔助、精品製作、IP開發與全球化布局等核心環節的融合應用，推動閱文實現長期、可持續的高質量發展。」

財務回顧(3) 總收入為人民幣73.662億元（10.480億美元），2024年為人民幣81.211億元。 在線業務收入為人民幣40.470億元（5.758億美元），2024年為人民幣40.306億元，進一步的明細如下： i) 自有平台產品在線業務收入同比增長0.9%至人民幣35.623億元（5.068億美元），主要得益於我們專注提升核心產品的運營，以及不斷生產高質量內容所致。

ii) 騰訊產品渠道在線業務收入同比減少22.3%至人民幣1.906億元（2,710萬美元），主要是由於我們持續優化騰訊產品渠道內容分發機制，將更多內容優先通過我們的核心付費閱讀產品進行分發，從而導致廣告收入減少。

iii) 第三方平台在線業務收入同比增加15.7%至人民幣2.942億元（4,190萬美元），主要是由於擴展與第三方分銷合作夥伴的合作所致。

IP運營及其他收入為人民幣33.191億元（4.722億美元），2024年為人民幣40.905億元。 i) IP運營收入同比減少20.0%至人民幣31.916億元（4.541億美元）。該減少主要是由於受排播延期影響，2025年上線的影視劇項目數量下降。而另一方面，IP衍生品、短劇及AI漫劇等多項新業務發展迅速，尤其是IP衍生品業務在2025年GMV超過了人民幣11億元，較2024年的人民幣5億元增長逾兩倍；我們的AI漫劇業務也在2025年下半年創造了逾人民幣1億元的收入。

ii) 其他收入同比增加28.4%至人民幣1.275億元（1,810萬美元）。該等收入主要來自紙質圖書的銷售。

收入成本同比減少5.5%至人民幣39.694億元（5.647億美元），主要是由於影視劇製作成本下降，與年內影視劇上線作品減少導致收入下降相符。 毛利為人民幣33.968億元（4.833億美元），2024年為人民幣39.219億元。毛利率為46.1%，2024年為48.3%。 銷售及營銷開支同比減少11.1%至人民幣20.110億元（2.861億美元），主要由於影視劇項目上線節奏放緩，導致相關市場推廣及營銷開支減少。銷售及營銷開支佔收入的百分比2025年為27.3%，而2024年為27.8%。 一般及行政開支同比減少11.9%至人民幣10.073億元（1.433億美元），主要由於僱員相關開支減少。一般及行政開支佔收入的百分比2025年為13.7%，而2024年為14.1%。

其他虧損淨額為人民幣12.458億元（1.772億美元），2024年為人民幣9.739億元。2025年的其他虧損淨額主要來自於新麗傳媒相關的商譽減值虧損人民幣18億元，並部分被若干投資公司帶來的收益所抵消。 利息收入同比減少6.4%至人民幣1.670億元（2,380萬美元）。 金融資產減值虧損撥備淨額為人民幣1.041億元（1,480萬美元），主要反映了與IP運營業務有關的應收款項壞賬撥備。 經營虧損為人民幣8.045億元（1.145億美元），2024年為虧損人民幣3.361億元。按非國際財務報告準則計量，經營盈利為人民幣7.352億元（1.046億美元），2024年則為人民幣9.854億元。

所得稅開支同比增加44.7%至人民幣1.601億元（2,280萬美元），主要由於應稅盈利增加所致。 本公司權益持有人應佔虧損為人民幣7.761億元（1.104億美元），2024年為虧損人民幣2.092億元。按非國際財務報告準則計量，公司權益持有人應佔盈利為人民幣8.585億元（1.221億美元），2024年的盈利為人民幣11.417億元。 主要經營資料 - 自有平台產品及騰訊產品自營渠道的平均月活躍用戶為1.378億，2024年為1.666億。月活躍用戶的進一步明細如下： i) 自有平台產品的月活躍用戶同比保持穩定為1.041億，2024年為1.038億。

ii) 騰訊產品自營渠道的月活躍用戶為3,370萬，2024年為6,280萬，主要由於公司持續優化運營效率，將內容分發更集中於核心付費閱讀產品，從而導致免費閱讀渠道的活躍用戶減少。 - 自有平台產品及騰訊產品自營渠道的平均月付費用戶為900萬，2024年為910萬，主要由於本年度推廣活動增多，導致部分低付費用戶在參加活動後被歸類為免費用戶所致。

- 付費閱讀業務的每名付費用戶平均每月收入由2024年的人民幣32.0元同比增加2.8%至人民幣32.9元，主要由於小額付費用戶數量佔比下降所致。

其他關鍵信息 - EBITDA為人民幣4.774億元（6,790萬美元），2024年為人民幣7.293億元。經調整EBITDA為人民幣6.140億元（8,740萬美元），2024年為人民幣9.231億元。

- 截至2025年12月31日，公司的淨現金為人民幣94.360億元（13.425億美元）。 業務回顧 IP創作 我們的在線閱讀精品內容生態保持了強勁的勢頭。2025年，我們平台吸引40萬新作家入駐，誕生超80萬本小說，新增字數達到420億，為優質內容提供源源不斷的活水；旗艦平台起點讀書APP新增均訂過10萬的作品同比增長40%，並首次誕生兩部突破30萬均訂的現象級作品，頭部創作能力實現跨越式提升；新生代作家展現驚人的商業潛力，新簽約作家中95後佔比達70%，年入百萬的00後作家數量激增150%，為未來IP儲備注入強勁動能；我們的社區也更加活躍，2025年平台上超10萬收藏作品增長80%，獲得超萬月票的作品增長20%。

IP可視化 2025年，閱文在影視、動畫等傳統優勢領域保持了優異表現，IP霸榜各大榜單。更重要的是，在短劇、AI漫劇等新賽道上，我們利用自身豐厚的IP儲備，積極擁抱新的生產方式和技術，取得了不俗進展，並為未來「IP+AI」的創作生態打造積累了豐富經驗。 在精品影視領域，2025年有多部閱文IP改編的頭部電視劇上線，包括《凡人修仙傳》《國色芳華》《異人之下之決戰！碧遊村》等，播出時均位居平台熱度榜首位。根據雲合數據，2025年上新長劇累計有效播放霸屏榜前10位的作品中，有5部改編自閱文的IP。同時，我們的自製精品劇《掃毒風暴》在騰訊視頻播出，熱度值突破28000並獲得了多家主流媒體的點讚。2026年年初，我們也上映了電視劇《年少有為》和《除惡》，均獲得了口碑與熱度雙豐收。

在動畫領域，《鬥破蒼穹》《星辰變》《鬼吹燈》等系列續作穩居平台熱播榜前列。根據雲合數據，2025年全網動漫播放霸屏榜TOP10中，高達9部作品改編自閱文的IP，彰顯了我們在動畫領域的絕對領先地位。 閱文IP改編作品的品質獲得行業高度肯定，《大奉打更人》《詭秘之主》等多部IP改編的影視和動畫作品在2025年騰訊視頻金鵝榮譽活動中斬獲多項大獎。 在短劇領域，2025年我們上線短劇超過120部，精品化戰略成效顯著，爆款頻出。其中，標杆項目最高流水突破8000萬，位列雲合數據2025年全網累計有效播放霸屏榜第4位，全網播放量超35億。我們已從擅長的現代言情題材，拓展至男頻、年代劇、古裝等多領域，構築起多題材、高品質、長生命周期的精品內容矩陣。短劇領域的成功，核心依託於閱文豐富的IP儲備庫、強大的創作者陣營以及深厚的IP全產業鏈開發能力。我們也在通過戰略投資的方式進一步擴大短劇布局，持續鞏固在精品化競爭中的獨特優勢。

在AI漫劇領域，我們積極發力，推出了四大舉措來構建漫劇生態： IP 資源： 我們主動開放了IP資源庫，其中既有年度前十的頭部作品，也有各類題材供創作者挑選；

我們主動開放了IP資源庫，其中既有年度前十的頭部作品，也有各類題材供創作者挑選； 創作扶持： 設立了億元專項創作基金，支持作家跨界嘗試和優質團隊的開發；

設立了億元專項創作基金，支持作家跨界嘗試和優質團隊的開發； 技術賦能： 我們推出了「漫劇助手」等AIGC工具，從內容理解到素材製作提供全流程支持，顯著提升改編效率；

我們推出了「漫劇助手」等AIGC工具，從內容理解到素材製作提供全流程支持，顯著提升改編效率； 產業協同：我們打通了製作、發行及IP聯動的全鏈路扶持，力求打造一個開放、高效、共贏的漫劇生態。

上述舉措共同推動了我們AI漫劇業務的快速發展，自2025年下半年正式開展該項業務以來，AI漫劇收入已突破1億元人民幣，展現了強勁的發展勢頭和巨大的市場潛力。 IP商品化和變現 2025年我們的衍生品業務實現了歷史性的突破和系統性的布局深化，整體GMV突破11億元人民幣，是2024年的兩倍多。這一成績由產品、渠道、運營和生態四大核心引擎強勁驅動： 產品： 我們的設計能力和供應鏈效率持續提升，出品速度與品質達到行業首屈一指水平，並成功開拓了貴金屬、搪膠毛絨、箱包服配等新品類和一番賞等新玩法。

我們的設計能力和供應鏈效率持續提升，出品速度與品質達到行業首屈一指水平，並成功開拓了貴金屬、搪膠毛絨、箱包服配等新品類和一番賞等新玩法。 渠道： 我們完善了「自營直播間+電商旗艦店+小程序」的自營電商矩陣，並持續向全國十大核心城市拓展線下自營門店，同時携手超一萬家渠道，深度觸達用戶的生活和消費場景。

我們完善了「自營直播間+電商旗艦店+小程序」的自營電商矩陣，並持續向全國十大核心城市拓展線下自營門店，同時携手超一萬家渠道，深度觸達用戶的生活和消費場景。 運營： 我們圍繞多個頭部IP打造系列線上線下活動，強化IP影響力和粉絲黏性。

我們圍繞多個頭部IP打造系列線上線下活動，強化IP影響力和粉絲黏性。 生態：我們堅持「IP+消費」戰略，與200多家頭部消費品牌達成授權合作，將IP滲透至多元生活場景。

在遊戲領域，我們持續將優質IP授權給合作夥伴進行開發，頭部項目如《鬥羅大陸獵魂世界》在2025年暑假上線後實現了首月流水破3億元人民幣的好成績。多款新遊戲也已取得版號，如《鬥破蒼穹》《鬥羅大陸》《異人之下》《詭秘之主》《道詭異仙》《凡人修仙傳》等，未來將陸續上線。 新技術領域的探索 2025年，我們在內容生產的全產業鏈深度融合AI技術，並逐步構建起一套覆蓋IP生命周期的AI解決方案： 網絡文學： 「作家助手」全新升級，集成了AI「妙筆通鑒」智能引擎，可以實現對千萬字級網文的深度理解與實時分析，為作家提供輔助創作支持，目前該工具已經正式向全行業開放。

「作家助手」全新升級，集成了AI「妙筆通鑒」智能引擎，可以實現對千萬字級網文的深度理解與實時分析，為作家提供輔助創作支持，目前該工具已經正式向全行業開放。 IP 改編： 我們推出了「版權助手」工具，它能夠深度挖掘閱文百萬部作品庫，並精準鏈接下游需求，顯著加速優質IP篩選與開發進程。

我們推出了「版權助手」工具，它能夠深度挖掘閱文百萬部作品庫，並精準鏈接下游需求，顯著加速優質IP篩選與開發進程。 AI 漫劇： 我們推出的「漫劇助手」工具，接入了多家領先的多模態大模型，支持從文本到畫面的全流程工業化生產，顯著提升了改編效率並大幅降低了漫劇的製作門檻。

我們推出的「漫劇助手」工具，接入了多家領先的多模態大模型，支持從文本到畫面的全流程工業化生產，顯著提升了改編效率並大幅降低了漫劇的製作門檻。 全球化拓展：AI翻譯大幅提升了中文作品的國際化發展。截至2025年底，WebNovel平台累計的AI翻譯作品總數已超17,000部，收入同比增長39%，貢獻了平台超三分之一的總營收，成為海外市場增長的重要動力。

如有垂詢，敬請聯絡： 投資者/分析師聯絡：

Maggie Zhou

電話: +8621 6187 0500 轉 80605

電郵: [email protected] 媒體聯絡：

Vivian Wang

電話: +852 2117 0861

電郵: [email protected] 非國際財務報告準則財務計量 為補充根據國際財務報告準則編制的本公司綜合財務報表，若干非國際財務報告準則財務計量，即非國際財務報告準則經營盈利、非國際財務報告準則經營利潤率、非國際財務報告準則年內盈利、非國際財務報告準則純利率、非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利、非國際財務報告準則基本每股盈利及非國際財務報告準則攤薄每股盈利，作為額外的財務計量，已於本新聞稿中呈列，以方便讀者。該等未經審核非國際財務報告準則財務計量應當被視為對本公司根據國際財務報告準則編制的財務表現的補充而非替代計量。該等非國際財務報告準則財務計量或與其他公司所使用類似詞彙具有不同定義。此外，非國際財務報告準則調整包括本公司主要聯營公司的相關非國際財務報告準則調整，此乃基於相關主要聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若干預測、假設及前提所作出的估計。

公司的管理層認為連同相應國際財務報告準則計量一併呈列該等非國際財務報告準則財務計量為投資者及管理層提供關於公司財務狀況及經營業績相關財務及業務趨勢的有用信息。公司的管理層亦認為，非國際財務報告準則財務計量有助於評估本公司的經營表現。本公司審閱其財務業績中或會不時包括或剔除其他項目。 前瞻性陳述 本新聞稿載有前瞻性陳述，其涉及市場及業務展望、預測業務計劃及本公司的增長策略。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊及之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，其中，若干部份為主觀性或不受公司控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述之內大部分為風險及不明朗因素。該等風險及不明朗因素的其他詳情載於公司的其他公開披露文件和公司網站。

閱文集團 綜合虧損表













截至十二月三十一日止年度



二零二五

二零二四



（人民幣百萬元，除詳細說明外） 收入







在線業務(1) 4,047.0

4,030.6

版權運營及其他(2) 3,319.1

4,090.5



7,366.2

8,121.1 收入成本 (3,969.4)

(4,199.1) 毛利 3,396.8

3,921.9

毛利率 46.1 %

48.3 % 銷售及營銷開支 (2,011.0)

(2,261.0) 一般及行政開支 (1,007.3)

(1,143.5) 其他虧損淨額 (1,245.8)

(973.9) 利息收入 167.0

178.3 金融資產減值虧損撥備淨額 (104.1)

(58.0) 經營虧損 (804.5)

(336.1)

經營利潤率 (10.9 %)

(4.1 %) 財務成本淨額 (12.7)

(1.8) 分佔聯營公司及合營企業盈利淨額 200.8

239.0 除所得稅前虧損 (616.3)

(98.9) 所得稅開支 (160.1)

(110.7) 年內虧損 (776.4)

(209.6)

純利率 (10.5 %)

(2.6 %) 以下人士應佔虧損：







本公司權益持有人 (776.1)

(209.2)

非控制性權益 (0.3)

(0.4)



(776.4)

(209.6) 每股虧損





（以每股人民幣元列示）





- 每股基本虧損 (0.76)

(0.21) - 每股攤薄虧損 (0.76)

(0.21)

附註： (1) 在線業務收入主要反映在線付費閱讀、網絡廣告及在我們平台上分銷第三方網絡遊戲所得的收入。 (2) 版權運營及其他收入主要反映來自製作及發行電視劇、網絡劇、動畫、電影、短劇、AI漫劇、出授版權、運營自營

網絡遊戲及銷售IP衍生品和紙質圖書的收入。

閱文集團

綜合全面虧損表

















截至十二月三十一日止年度





二零二五

二零二四





（人民幣百萬元）









年內虧損 (776.4)

(209.6)

其他全面收益（除稅後）：







可能不會重新分類至損益的項目







按公允價值計入其他全面收益的金融資產公允價值

變動（虧損）/收益淨額 (8.5)

2.0

貨幣換算差額 (64.3)

79.4











其後可能重新分類至損益的項目









於視同處置一間聯營公司時將分佔其他全面收益轉

撥至損益 (1.3)

-



分佔聯營公司及合營企業的其他全面收益/（虧損） 0.2

(0.4)



貨幣換算差額 21.1

(18.9)





(52.8)

62.1

年內全面虧損總額 (829.1)

(147.5)

以下人士應佔全面虧損總額：









本公司權益持有人 (828.8)

(147.1)



非控制性權益 (0.3)

(0.4)





(829.1)

(147.5)





















閱文集團 分部信息













截至十二月三十一日止年度



二零二五

二零二四



（人民幣百萬元，除百分比外） 收入







在線業務 4,047.0

4,030.6

版權運營及其他 3,319.1

4,090.5

收入總額 7,366.2

8,121.1









收入成本







在線業務 (1,971.6)

(1,975.0)

版權運營及其他 (1,997.8)

(2,224.1)

收入成本總額 (3,969.4)

(4,199.1)









毛利



在線業務 2,075.4

2,055.6

版權運營及其他 1,321.4

1,866.4

毛利總額 3,396.8

3,921.9









毛利率







在線業務 51.3 %

51.0 %

版權運營及其他 39.8 %

45.6 %

整體毛利率 46.1 %

48.3 % 閱文集團 綜合財務狀況表













於二零二五年 十二月三十一日

於二零二四年 十二月三十一日



（人民幣百萬元） 資產





非流動資產







物業、設備及器材 67.9

97.8

使用權資產 173.5

149.8

無形資產 4,295.7

6,158.8

於聯營公司及合營企業的投資 577.4

928.2

按公允價值計入損益的金融資產 1,324.1

1,039.6

按公允價值計入其他全面收益的金融資產 648.1

6.3

遞延所得稅資產 458.1

497.2

預付款項、按金及其他資產 188.4

298.2

定期存款 1,709.0

2,308.0



9,442.0

11,484.0 流動資產







存貨 576.6

693.0

電視劇及電影的版權 649.4

529.8

按公允價值計入損益的金融資產 2,735.3

1,905.0

3,252.9

貿易應收款項及應收票據

1,703.4

907.4

預付款項、按金及其他資產 1,283.0



受限制銀行存款 4.5

4.5

定期存款 3,303.5

1,106.2

現金及現金等價物 1,683.7

3,264.2



12,141.1

11,461.4 資產總額 21,583.1

22,945.4









權益





本公司權益持有人應佔的資本及儲備







股本 0.6

0.6

就受限制股份單位計劃所持股份 (14.6)

(14.6)

股本溢價 15,969.2

16,117.9

其他儲備 2,117.7

1,975.8

（累計虧損）/留存收益 (547.0)

294.7



17,526.0

18,374.4 非控制性權益 1.4

1.7 權益總額 17,527.4

18,376.2













於二零二五年 十二月三十一日

於二零二四年 十二月三十一日



（人民幣百萬元） 負債





非流動負債







租賃負債 116.8

85.0

長期應付款項 16.3

10.8

遞延所得稅負債 124.7

129.4

遞延收入 19.6

21.9



277.4

247.2 流動負債







租賃負債 64.5

81.2

貿易應付款項 1,210.4

1,044.6

其他應付款項及預提費用 1,102.0

1,662.0

遞延收入 989.7

1,148.9

流動所得稅負債 232.6

217.7

按公允價值計入損益的金融負債 179.0

167.6



3,778.3

4,322.0 負債總額 4,055.7

4,569.3 權益及負債總額 21,583.1

22,945.4 閱文集團 經營虧損與EBITDA及經調整EBITDA的調節



截至十二月三十一日止年度

二零二五

二零二四

（人民幣百萬元） 經營虧損與EBITDA及經調整EBITDA的調節





經營虧損 (804.5)

(336.1) 調整：





利息收入 (167.0)

(178.3) 其他虧損淨額 1,245.8

973.9 物業、設備及器材的折舊 38.1

40.3 使用權資產的折舊 63.6

72.0 無形資產攤銷 101.2

157.5 EBITDA 477.4

729.3 調整：





股份酬金 131.2

126.4 與收購事項相關的開支 5.4

67.5 經調整EBITDA 614.0

923.1 閱文集團 非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編制的計量的調節





截至二零二五年十二月三十一日止年度

調整

已呈報 股份酬金 投資及收購 虧損淨額(1) 無形資產 攤銷(2) 稅務影響 非國際財

務報告準則

（人民幣百萬元，除詳細說明外） 經營（虧損）/盈利 (804.5) 131.2 1,389.4 19.0 - 735.2 年內（虧損）/盈利 (776.4) 131.2 1,389.4 19.0 94.9 858.2 本公司權益持有人 應佔（虧損）/盈利 (776.1) 131.2 1,389.4 19.0 94.9 858.5 每股（虧損）/盈利 （每股人民幣元）











- 基本 (0.76)







0.84 - 攤薄 (0.76)







0.84 經營利潤率 (10.9 %)







10.0 % 純利率 (10.5 %)







11.7 %

截至二零二四年十二月三十一日止年度



調整



已呈報 股份酬金 投資及收購 虧損淨額(1) 無形資產 攤銷(2) 稅務影響 非國際財

務報告準則

（人民幣百萬元，除詳細說明外）

經營（虧損）/盈利 (336.1) 126.4 1,174.8 20.3 - 985.4 年內（虧損）/盈利 (209.6) 126.4 1,174.8 20.3 29.4 1,141.3 本公司權益持有人 應佔（虧損）/盈利 (209.2) 126.4 1,174.8 20.3 29.4 1,141.7 每股（虧損）/盈利 （每股人民幣元）











- 基本 (0.21)







1.13 - 攤薄 (0.21)







1.12 經營利潤率 (4.1 %)







12.1 % 純利率 (2.6 %)







14.1 %















附註： (1) 主要包括商譽減值，投資公司所產生的減值撥備、處置及視為處置收益和公允價值變動，

收購新麗傳媒相關的代價負債的公允價值變動，以及收購相關的若干僱員及前股東的酬金開支。 (2) 指收購產生的無形資產以及電視劇及電影版權攤銷。

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