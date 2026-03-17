優質建築大獎2026入圍名單公布

35個項目團隊脫穎而出 競逐建築界最高殊榮
香港 - 2026年3月17日 – 備受業界矚目的優質建築大獎2026（QBA 2026），今日正式公布入圍名單！合共35個優秀項目團隊成功晉級最後匯報階段，將於本周六（3月20日及3月21日）向評審團展示其卓越成果，競逐「建築界奧斯卡」的最高榮譽。
兩年一度的優質建築大獎，由香港十個具代表性的建築及建造界專業學會及機構共同籌辦，旨在表彰在設計和建造優質建築方面展現傑出團隊精神的優秀項目。本屆大獎以「智啟未來 | 綠築永續 | 協作共融」 為主題，鼓勵業界採納智慧化、可持續及包容性解決方案，引領行業邁向創新與綠色發展。
八大類別全面涵蓋 香港優秀項目百花齊放
今屆大獎共設有8大獎項類別，全面涵蓋不同類型的建築項目，橫跨住宅及非住宅、政府及非政府、翻新及活化、臨時建築等類別。香港本地項目反應熱烈，入圍作品充分展現建築業界的多元創意與專業實力，體現本地建築百花齊放的蓬勃氣象。
突破地域界限 國際項目踴躍參與
今屆另一亮點，是「大灣區境外建築項目（包括國際）」及「大灣區建築項目（不包括香港）」兩個類別，開放予所有合資格的境內外項目參與，團隊無須提供香港公司註冊證明即可參與。此舉成功吸引眾多高質量的非本地項目，當中更包括來自埃及的優秀作品，彰顯優質建築大獎的國際視野與區域影響力，進一步鞏固香港作為區域建築樞紐的地位。
優質建築大獎 2026 籌委會主席鄭玉琴女士 表示：「今屆大獎獲得業界熱烈迴響，入圍項目質素卓越，涵蓋多元類別。35個入圍團隊將於最後匯報中展示他們在智慧建築、可持續發展與社會共融方面的創新實踐，充分體現本屆主題的精神。我謹代表籌委會感謝所有參賽團隊的投入，並祝願入圍團隊在最後匯報中取得佳績。」
評審小組委員會主席謝偉正工程師 表示：「評審團在整個評選過程中，尤其重視項目如何將智慧科技、環保理念與以人為本的設計融為一體。今屆大灣區及國際項目的積極參與，為大獎注入更廣闊的視野。我們期待在最後匯報中，深入了解入圍團隊的設計理念與實踐成果，共同見證建築界的嶄新成就。」
頒獎典禮六月隆重舉行 見證卓越時刻
優質建築大獎2026的最終結果將於今年6月26日舉行的頒獎典禮上隆重揭曉，屆時將匯聚業界翹楚，共同見證卓越建築項目的光輝時刻。
更多有關優質建築大獎的詳情，歡迎瀏覽：
官方網站：www.qba.com.hk ；Facebook：QBAHK；LinkedIn：QBAHK；
微博：優質建築大獎；微信公眾號：優質建築大獎
| 優質建築大獎2026入圍名單
（按首字筆畫數順序/英文首字母次序排列）
| 香港住宅項目（單幢建築物）
| 1
| Belgravia Place I
| 2
| One Central Place
| 3
| 迎林
| 4
| 港深創科園 - 第1A批次發展 : 11號大樓
| 5
| 峻譽·渣甸山
| 6
| 瑜悦
| 香港住宅項目（多幢建築物）
| 1
| NOVO LAND
| 2
| 必嘉坊
| 3
| 柏蔚森
| 4
| 維港·灣畔
| 5
| 樂嶺都匯
| 香港非住宅項目（新建築物 - 政府，機構或社區）
| 1
| 九龍仔游泳池
| 2
| 五旬節聖潔會永光小學
| 3
| 啟德區域供冷系統(第三號)
| 4
| 啟德體育園
| 5
| 葵涌醫院
| 6
| 醫院管理局支援服務中心
| 香港非住宅項目（新建築物 - 非政府，機構或社區）
| 1
| 98 巧明街
| 2
| 港島壹號中心
| 3
| 港深創科園 - 第1A批次發展 : 8號及9號大樓
| 香港建築項目（翻新及活化）
| 1
| 大埔文娛中心
| 2
| 立法會綜合大樓擴建計劃
| 3
| 匠心傳承: 魯班先師廟之保育
| 4
| 改建舊灣仔警署為國際調解院總部
| 臨時建築物
| 1
| 元朗攸壆路簡約公屋
| 2
| 牛頭角彩興路簡約公屋
| 3
| 香港特別行政區新界古洞北24區專用安置屋MIC地盤辦公室
| 4
| 啟德世運道簡約公屋(第一期)
| 5
| 智安基地
| 大灣區境外建築項目（包括國際）
| 1
| 中海順昌玖里·恆昌玖里
| 2
| 埃及標誌塔
| 大灣區建築項目（不包括香港）
| 1
| 中建科創大廈
| 2
| 中國海外大廈
| 3
| 瑪絲菲爾工業廠區
| 4
| 廣州呼吸中心
關於優質建築大獎
兩年一度的「優質建築大獎」是建築界內專業人士和社會各界關注的盛事。該獎項的旨在表揚在設計和建造優質建築方面展現出色團隊精神的項目隊伍。優秀的建築作品是現代社會繁榮和提升生活質量的基石，而優質建築大獎則致力於促進建築行業的合作發展，以確保行業保持著最高的專業水準和競爭力。
優質建築大獎 2026主題為「智啟未來 | 綠築永續 | 協作共融」，目的在於表彰採用智慧化、可持續及包容性解決方案的優秀項目，以推動產業創新與綠色發展，促進社會協作進步，共建繁榮、永續的未來。優質建築大獎將繼續鼓勵業界追求更高標準的專業實踐，並致力於推動建築業的持續發展。
優質建築大獎 2026由香港十大專業團體聯合舉辦，包括：
香港房屋經理學會 （優質建築大獎 2026輪任主席）
香港建造商會
香港建築師學會
香港營造師學會
香港工程師學會
建築環保評估協會
香港測量師學會
香港品質保證局
國際設施管理協會香港分會
香港地產建設商會
（*按首字筆畫數順序排序）