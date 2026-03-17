優質建築大獎2026入圍名單公布

35個項目團隊脫穎而出 競逐建築界最高殊榮

香港 - 2026年3月17日 – 備受業界矚目的優質建築大獎2026（QBA 2026），今日正式公布入圍名單！合共35個優秀項目團隊成功晉級最後匯報階段，將於本周六（3月20日及3月21日）向評審團展示其卓越成果，競逐「建築界奧斯卡」的最高榮譽。



兩年一度的優質建築大獎，由香港十個具代表性的建築及建造界專業學會及機構共同籌辦，旨在表彰在設計和建造優質建築方面展現傑出團隊精神的優秀項目。本屆大獎以「智啟未來 | 綠築永續 | 協作共融」 為主題，鼓勵業界採納智慧化、可持續及包容性解決方案，引領行業邁向創新與綠色發展。



八大類別全面涵蓋 香港優秀項目百花齊放



今屆大獎共設有8大獎項類別，全面涵蓋不同類型的建築項目，橫跨住宅及非住宅、政府及非政府、翻新及活化、臨時建築等類別。香港本地項目反應熱烈，入圍作品充分展現建築業界的多元創意與專業實力，體現本地建築百花齊放的蓬勃氣象。



突破地域界限 國際項目踴躍參與



今屆另一亮點，是「大灣區境外建築項目（包括國際）」及「大灣區建築項目（不包括香港）」兩個類別，開放予所有合資格的境內外項目參與，團隊無須提供香港公司註冊證明即可參與。此舉成功吸引眾多高質量的非本地項目，當中更包括來自埃及的優秀作品，彰顯優質建築大獎的國際視野與區域影響力，進一步鞏固香港作為區域建築樞紐的地位。



優質建築大獎 2026 籌委會主席鄭玉琴女士 表示：「今屆大獎獲得業界熱烈迴響，入圍項目質素卓越，涵蓋多元類別。35個入圍團隊將於最後匯報中展示他們在智慧建築、可持續發展與社會共融方面的創新實踐，充分體現本屆主題的精神。我謹代表籌委會感謝所有參賽團隊的投入，並祝願入圍團隊在最後匯報中取得佳績。」



評審小組委員會主席謝偉正工程師 表示：「評審團在整個評選過程中，尤其重視項目如何將智慧科技、環保理念與以人為本的設計融為一體。今屆大灣區及國際項目的積極參與，為大獎注入更廣闊的視野。我們期待在最後匯報中，深入了解入圍團隊的設計理念與實踐成果，共同見證建築界的嶄新成就。」



頒獎典禮六月隆重舉行 見證卓越時刻



優質建築大獎2026的最終結果將於今年6月26日舉行的頒獎典禮上隆重揭曉，屆時將匯聚業界翹楚，共同見證卓越建築項目的光輝時刻。



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