「細 Office 其實更難做」——專注 5000 呎以下辦公室的微空間專家

香港 - 2026年3月17日 - 在香港這個寸金尺土、節奏極速的城市，辦公室市場正經歷一場寧靜革命：公司租用的面積正悄然縮小 。根據 JLL 2024 年報告，約 28% 的新租約面積少於 5000 呎，而 1000–3000 呎更是市場的主力。





「小型辦公室不再是過渡期，而是主流。」



然而，市場上大部分裝修公司仍傾向承接大型項目。在「大工程」與「買散傢俬」的夾縫中，中小企的需要往往被忽略。Timber-Work 選擇走一條不一樣的路——只專注於 5000 呎以下的微空間，以「微空間專家助理」的身份，為香港企業建構低甲醛的健康辦公室 。







「細 Office 唔係縮小版的大 Office」 很多人以為空間細，工程就簡單。Timber-Work 創辦人笑言，事實恰恰相反：



「空間愈細，比例愈敏感。老闆房大少少，工作位就逼；會議室闊少少，走道就窄。在大公司可以用空間補救，細 Office 冇得走位，連插蘇位錯一個，成排枱都要改。」



正因為深知「細空間」的難處，Timber-Work 乾脆將所有精力投放於研究微型空間的佈局規劃 。品牌理念不只是賣傢俬，而是透過專業設計與高效率交付，在有限空間中創造最大價值 。



其實，最辛苦的人是「秘書與行政」 很多人以為空間細，工程就簡單。Timber-Work 創辦人笑言，事實恰恰相反：「空間愈細，比例愈敏感。老闆房大少少，工作位就逼；會議室闊少少，走道就窄。在大公司可以用空間補救，細 Office 冇得走位，連插蘇位錯一個，成排枱都要改。」正因為深知「細空間」的難處，Timber-Work 乾脆將所有精力投放於研究微型空間的佈局規劃 。品牌理念不只是賣傢俬，而是透過專業設計與高效率交付，在有限空間中創造最大價值 。





在一個 2000 呎的空間裡，行政人員通常要獨自面對多方壓力：



多頭對接 ：要同時聯絡設計師、地氈商、電力工程與家具供應商 。

：要同時聯絡設計師、地氈商、電力工程與家具供應商 。 溝通落差 ：一旦流程出錯，工程進度便會延誤，「錯一步，全部人等你」 。

：一旦流程出錯，工程進度便會延誤，「錯一步，全部人等你」 。 成本控管：既要符合預算，又要向老闆交代進度 。 Timber-Work 的出現，就是為了成為這些企業背後可靠的伙伴 。我們提供一站式整合服務，讓企業只需透過一個團隊，便能完成整個辦公空間配置，大幅減輕行政人員的協調負擔 。



高效能方案：從「T+3」現貨到全面升級 為了應對香港企業的急速擴充或搬遷需求，Timber-Work 建立了透明且可控的服務流程：



7 日極速家具方案：提供超過 500 款現貨辦公家具，付款後最快 3 個工作天送裝，通常 7 日內完成交付 。這套方案專為香港 5-20 人公司設計，確保尺寸精準、避免「走位」失誤 。 三星期全面工程升級：若涉及地氈鋪設、牆身處理或電力網絡（在不更動消防與天花的前提下），通常三星期內可完工。Timber-Work 會同步考慮傢俬位置與工程細節，避免裝修後才發現與家具不匹配的尷尬。 當談到客戶痛點時，創辦人觀察到一個常被忽略的現象：最有壓力的往往不是老闆，而是負責執行採購與裝修進度的秘書或行政人員 。在一個 2000 呎的空間裡，行政人員通常要獨自面對多方壓力：Timber-Work 的出現，就是為了成為這些企業背後可靠的伙伴 。我們提供一站式整合服務，讓企業只需透過一個團隊，便能完成整個辦公空間配置，大幅減輕行政人員的協調負擔 。為了應對香港企業的急速擴充或搬遷需求，Timber-Work 建立了透明且可控的服務流程：

微空間裡，空氣質素更不能妥協 另一個常被忽略的問題是空氣體積。在 2000 呎與 10000 呎的空間中，同樣的材料釋出的甲醛，在小空間內的累積濃度會更高。



Timber-Work 堅持將低甲醛環保建材 作為核心標準：



E0 級為最低標準 ：大部分產品更達到國內最高級別的 ENF 標準 ，甲醛釋放量接近零 。

：大部分產品更達到國內最高級別的 ，甲醛釋放量接近零 。 健康不應是成本考慮：辦公室是員工每日停留 8 小時的地方，從源頭減少有害物質，才是真正的企業文化基礎 。 專注，是一種選擇 至今，Timber-Work 已獲得超過 200 間香港中小企的信任 。當 28% 的新租約都在 5000 呎以下，這代表著一個龐大且需要專業對待的市場。



「細 Office 更需要專業部署。」



在香港這個寸金尺土的城市，空間不一定愈大愈好，而是要用得準。Timber-Work 希望成為那個站在企業背後的人，陪著老闆、秘書與採購，一起把每一呎空間都轉化為健康與效率並存的工作空間 。



另一個常被忽略的問題是空氣體積。在 2000 呎與 10000 呎的空間中，同樣的材料釋出的甲醛，在小空間內的累積濃度會更高。Timber-Work 堅持將作為核心標準：至今，Timber-Work 已獲得超過 200 間香港中小企的信任 。當 28% 的新租約都在 5000 呎以下，這代表著一個龐大且需要專業對待的市場。「細 Office 更需要專業部署。」在香港這個寸金尺土的城市，空間不一定愈大愈好，而是要用得準。Timber-Work 希望成為那個站在企業背後的人，陪著老闆、秘書與採購，一起把每一呎空間都轉化為健康與效率並存的工作空間 。

真實案例：跨境「雲監工」，兩次到場完成辦公室裝修 這是一個關於信任 與效率 的真實故事。



早前我們接到一位內地公司秘書的委託，需要為他們在香港 5000 呎以下的新辦公室進行裝修。由於客戶長期身在內地，無法頻繁往返兩地監工，整個項目的協作完全體現了我們對於高效管理的追求。



高效的「兩次到場」模式 在整個工程期間，客戶實際上只親身到過現場兩次：



第一次： 開門讓我們進入單位進行度尺與拍攝紀錄。

開門讓我們進入單位進行度尺與拍攝紀錄。 第二次： 工程圓滿完成，客戶到場驗收並收貨。 資訊透明的遙距溝通 在兩次現身之間，所有設計佈局、選色定案以及細節溝通，全部透過通訊軟體遠程完成。



定期匯報： 我們每隔兩至三天會透過微信發送一個訊息，詳細報告現場進度，確保資訊同步。

我們每隔兩至三天會透過微信發送一個訊息，詳細報告現場進度，確保資訊同步。 一站式對接： 客戶無需面對多方對接的煩惱，只需透過我們團隊，便能完成整個辦公空間的配置。 這是一個關於的真實故事。早前我們接到一位內地公司秘書的委託，需要為他們在香港 5000 呎以下的新辦公室進行裝修。由於客戶長期身在內地，無法頻繁往返兩地監工，整個項目的協作完全體現了我們對於高效管理的追求。在整個工程期間，客戶實際上只親身到過現場兩次：在兩次現身之間，所有設計佈局、選色定案以及細節溝通，全部透過通訊軟體遠程完成。

圓滿交付 交場當天，客戶對空間的還原度非常滿意，更對我們處理這類 5000 呎以下空間的辦事效率表示讚嘆。這證明了即便客戶不在現場，只要有系統化的流程，裝修辦公室也可以變得輕鬆且專業。



交場當天，客戶對空間的還原度非常滿意，更對我們處理這類 5000 呎以下空間的辦事效率表示讚嘆。這證明了即便客戶不在現場，只要有系統化的流程，裝修辦公室也可以變得輕鬆且專業。 關於 TimberWork TimberWork 是香港領先的「微空間辦公室專家」，專注於為 5,000 呎以下的中小企辦公室提供一站式裝修及家具解決方案。我們深耕香港市場，深知寸金尺土下的空間挑戰，首創「7至21日極速完工」流程，協助企業在最短時間內實現辦公升級。



不同於傳統裝修公司，TimberWork 以健康與效率為核心，全線採用 ENF/E0 級低甲醛環保建材，並針對香港常見的 1,000–3000 呎空間提供精準的「微空間高效規劃」。我們不只是家具供應商，更是企業背後的空間夥伴，致力於減輕行政人員的裝修壓力，讓每一間辦公室都能兼具極簡美學與身心健康。



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