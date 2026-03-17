「澳門銀河」天浪淘園四月載譽歸來

獲獎無數的綜合度假城呈獻活力四溢的夏日水上樂園，為賓客帶來活力澎湃的驚喜體驗
澳門特別行政區 - 2026年3月17日 - 當春日陽光逐漸升溫，屬於夏天的第一道浪花，率先在「澳門銀河」綻放。世界級奢華綜合度假城「澳門銀河」宣佈，旗下標誌性的空中水上綠洲 ——天浪淘園將於 4 月 3 日盛大重開。升級版 「空中激流」 將於今季稍後揭幕，為港澳旅客的復活節短假，以及內地賓客的五一連休，掀起夏日第一浪。天浪淘園專屬開放予「澳門銀河」旗下九間屢獲殊榮酒店的住客，四月起以陽光、浪花與無限夏日能量迎賓，繼續穩坐澳門夏日必到的一站式水上樂園之選。
空中激流升級｜夏日第一浪全面加速
今年夏季，天浪淘園重點升級全長575米的空中滑水道——「空中激流」。空中激流沿途串連激流段、噴泉、瀑布漂流灣、狂熱旋渦、活力雨林及互動急流區等多個精彩節點，水道更一路延伸至設有純白沙灘的「棕悦灣」，讓賓客在動靜交錯之間，感受層層推進的漂流樂趣。今季全面升級後，漂流速度全面提升、水勢更澎湃，原有已極具玩味的水道再度「加速」，化身更暢快刺激的動感旅程；再配合三條封閉式滑梯穿梭起伏地形、間或掠過日光，於視覺與感官上同步引爆，令整體體驗再創高峰，成為今個夏季最值得一玩的水上設施之一。
園區同時擁有全球最大、面積達 8,000 平方米、浪高可達 1.5 米的「空中衝浪池」，以及 150 米長純白沙灘，由熱血冒險到恬適戲水，滿足全年齡旅客。廣受好評的「銀河健體時刻」亦於今季回歸：賓客可參與互動熱身遊戲與節奏型重量訓練，或在空中衝浪池投入 「Aqua Zumba 水上有氧健身舞」，讓每個動作都綻放夏日能量。所有活動均免費向酒店住客開放，無需預約。入夜前夕，世界級 DJ 每逢週末載譽駐場，度假節奏再升溫；毗鄰的激浪吧供應清爽飲品與小食，隨時補充能量。
住客專享免費暢玩｜澳門安達仕及「百老匯酒店」成熱選
凡入住「澳門銀河」旗下九間屢獲殊榮酒店的賓客，可免費進入天浪淘園。現正推出 「春旅『賺』放」 春日住宿禮遇，澳門幣488元 起可選澳門安達仕酒店——大膽現代設計揉合鮮活的澳門元素，營造型格且富靈魂的沉浸式入住體驗，或，「百老匯酒店」——溫馨舒適、氛圍輕鬆，特別適合家庭同遊與追求自在度假的旅人。
房價已包含精選禮遇（如餐飲消費額、免費迷你吧等），讓世界級水上樂園自然融入行程。欲探索更多獲獎住宿選擇，「澳門銀河」九間酒店之中有六間榮獲《福布斯旅遊指南》五星評級，歡迎造訪galaxymacau.com探索更多資訊。
私享夏日時光｜「澳門銀河」專屬池畔小屋套餐
賓客亦可預訂私密舒適的「澳門銀河」專屬池畔小屋套餐，享天浪淘園入場禮遇，於陽光與浪花之間細味專屬度假時光：
- 澳門悦榕庄「悠享悅濤廊」專屬池畔小屋：澳門幣2,400元 起，尊享全天候池畔小屋一日＋澳門幣1,000元 餐飲消費額。每間小屋設有完善餐飲配套、獨立淋浴與梳妝空間，私密且全方位冷氣開放，打造優雅而從容的一日度假。
- 澳門JW 萬豪酒店池畔小屋套餐：澳門幣1,688元 起（兩成人＋兩小童），包括豪華酒店戶外有蓋池畔小屋、「池畔酒吧」餐飲消費額，以及酒店蒸氣與桑拿設施使用權。
兩款池畔小屋套餐均隨附天浪淘園入場，為賓客提供時尚而私密的夏日體驗空間，亦適合舉辦私人聚會、生日派對、親友慶祝或專屬訂製的小型活動。無論是與摯友共聚，抑或為特別時刻增添儀式感，池畔小屋皆為盛夏時分私享歡聚的理想之選。
親子同樂加碼｜「童」在銀河春日限定
除天浪淘園外，所有入住賓客均可免費進入「童」在銀河・「童」樂坊——專為小小探險家打造的寓教於樂天地。
- 3 月 13 日至 4 月 5 日：參與「孔雀小淘淘破殼而出」歡迎活動；小賓客可於「澳門銀河」旗下四間酒店及「童」樂坊收集主題貼紙，並於 「童」樂坊或 JW 兒童樂園完成指定任務後換領精美禮品。
- 每週五至週日：吉祥物 孔雀小淘淘將於指定酒店大堂與度假城巡遊亮相，與大人小孩同樂合影。
- 4 月・童樂坊兩週年誌慶： 4 月 19 日孔雀小淘淘將於「童」樂坊舉行兩場生日慶典；4 月 3 – 19 日購買「童」在銀河精品滿澳門幣150元可獲代幣乙枚，於扭蛋機抽取限定禮品。
天浪淘園將於 4 月 3 日重新開園，伴隨陽光、滿溢的水花與歡愉的節日氣氛，迎接每一位賓客；「澳門銀河」於今個夏季亦將陸續呈獻一系列精彩活動，誠邀賓客於澳門首屈一指的夏日樂園之中，盡情感受動感水上體驗與寫意度假時光。
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有關「澳門銀河」綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啓新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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