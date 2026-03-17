「澳門銀河」天浪淘園四月載譽歸來

獲獎無數的綜合度假城呈獻活力四溢的夏日水上樂園，為賓客帶來活力澎湃的驚喜體驗

澳門特別行政區 - 2026年3月17日 - 當春日陽光逐漸升溫，屬於夏天的第一道浪花，率先在「澳門銀河」綻放。世界級奢華綜合度假城「澳門銀河」宣佈，旗下標誌性的空中水上綠洲 ——天浪淘園將於 4 月 3 日盛大重開。升級版 「空中激流」 將於今季稍後揭幕，為港澳旅客的復活節短假，以及內地賓客的五一連休，掀起夏日第一浪。天浪淘園專屬開放予「澳門銀河」旗下九間屢獲殊榮酒店的住客，四月起以陽光、浪花與無限夏日能量迎賓，繼續穩坐澳門夏日必到的一站式水上樂園之選。





空中激流升級｜夏日第一浪全面加速



今年夏季，天浪淘園重點升級全長575米的空中滑水道——「空中激流」。空中激流沿途串連激流段、噴泉、瀑布漂流灣、狂熱旋渦、活力雨林及互動急流區等多個精彩節點，水道更一路延伸至設有純白沙灘的「棕悦灣」，讓賓客在動靜交錯之間，感受層層推進的漂流樂趣。今季全面升級後，漂流速度全面提升、水勢更澎湃，原有已極具玩味的水道再度「加速」，化身更暢快刺激的動感旅程；再配合三條封閉式滑梯穿梭起伏地形、間或掠過日光，於視覺與感官上同步引爆，令整體體驗再創高峰，成為今個夏季最值得一玩的水上設施之一。



「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城旗下領先全球的空中水上綠洲「天浪淘園」將於4月3日盛大重開，送上精彩的季節動力。

園區同時擁有全球最大、面積達 8,000 平方米、浪高可達 1.5 米的「空中衝浪池」，以及 150 米長純白沙灘，由熱血冒險到恬適戲水，滿足全年齡旅客。廣受好評的「銀河健體時刻」亦於今季回歸：賓客可參與互動熱身遊戲與節奏型重量訓練，或在空中衝浪池投入 「Aqua Zumba 水上有氧健身舞」，讓每個動作都綻放夏日能量。所有活動均免費向酒店住客開放，無需預約。入夜前夕，世界級 DJ 每逢週末載譽駐場，度假節奏再升溫；毗鄰的激浪吧供應清爽飲品與小食，隨時補充能量。



住客專享免費暢玩｜澳門安達仕及「百老匯酒店」成熱選



凡入住「澳門銀河」旗下九間屢獲殊榮酒店的賓客，可免費進入天浪淘園。現正推出 「春旅『賺』放」 春日住宿禮遇，澳門幣488元 起可選澳門安達仕酒店——大膽現代設計揉合鮮活的澳門元素，營造型格且富靈魂的沉浸式入住體驗，或，「百老匯酒店」——溫馨舒適、氛圍輕鬆，特別適合家庭同遊與追求自在度假的旅人。



這個夏季，從速預訂「澳門銀河」奢華住宿，盡情體驗業界認證的「澳門最佳酒店泳池」——天浪淘園。

房價已包含精選禮遇（如餐飲消費額、免費迷你吧等），讓世界級水上樂園自然融入行程。欲探索更多獲獎住宿選擇，「澳門銀河」九間酒店之中有六間榮獲《福布斯旅遊指南》五星評級，歡迎造訪galaxymacau.com探索更多資訊。



私享夏日時光｜「澳門銀河」專屬池畔小屋套餐



賓客亦可預訂私密舒適的「澳門銀河」專屬池畔小屋套餐，享天浪淘園入場禮遇，於陽光與浪花之間細味專屬度假時光：



澳門悦榕庄「悠享悅濤廊」專屬池畔小屋： 澳門幣2,400元 起，尊享全天候池畔小屋一日＋澳門幣1,000元 餐飲消費額。每間小屋設有完善餐飲配套、獨立淋浴與梳妝空間，私密且全方位冷氣開放，打造優雅而從容的一日度假。

澳門幣2,400元 起，尊享全天候池畔小屋一日＋澳門幣1,000元 餐飲消費額。每間小屋設有完善餐飲配套、獨立淋浴與梳妝空間，私密且全方位冷氣開放，打造優雅而從容的一日度假。 澳門JW 萬豪酒店池畔小屋套餐：澳門幣1,688元 起（兩成人＋兩小童），包括豪華酒店戶外有蓋池畔小屋、「池畔酒吧」餐飲消費額，以及酒店蒸氣與桑拿設施使用權。

本地居民及短程旅客，亦可選擇「悠享悦濤廊」計劃，享受精心設計、與別不同的天浪淘園體驗，沉浸感受寫意假期。

3 月 13 日至 4 月 5 日：參與「孔雀小淘淘破殼而出」歡迎活動；小賓客可於「澳門銀河」旗下四間酒店及「童」樂坊收集主題貼紙，並於 「童」樂坊或 JW 兒童樂園完成指定任務後換領精美禮品。

每週五至週日：吉祥物 孔雀小淘淘將於指定酒店大堂與度假城巡遊亮相，與大人小孩同樂合影。

4 月・童樂坊兩週年誌慶： 4 月 19 日孔雀小淘淘將於「童」樂坊舉行兩場生日慶典；4 月 3 – 19 日購買「童」在銀河精品滿澳門幣150元可獲代幣乙枚，於扭蛋機抽取限定禮品。

天浪淘園逢週末將送上DJ現場表演，使炎炎夏日氣氛更為熾熱。空中衝浪池旁的激浪吧提供多款清涼飲品與小食，讓賓客在盡情玩樂後隨時補充能量、煥然一新。