禮邦醫藥宣佈與 R1 Therapeutics 達成 AP306 股權及海外授權合作協議

AP306 是一款同類首創（first-in-class）的泛磷酸鹽轉運蛋白抑制劑，正在開發用於治療接受透析的慢性腎臟病（CKD）患者的高磷血症 禮邦醫藥將 AP306 在大中華區以外地區的獨家開發、生產及商業化權利授予 R1 Therapeutics——一家由全球領先的腎臟健康服務機構及知名生命科學風投基金共同支持的新創公司 本次合作涵蓋最高總計過億美元的里程碑付款，以及基於 AP306 在授權區域淨銷售額的低雙位數百分比階梯式特許權使用費 禮邦醫藥作為 R1 的主要股東之一，擁有受反稀釋保護的股份，預計通過分紅機制共享AP306的商業化回報

上海2026年3月17日 /美通社/ -- 禮邦醫藥（「禮邦」或「公司」），一家專注於腎臟領域的領先生物製藥公司，今日宣佈已與 R1 Therapeutics, Inc.（「R1」）簽署許可及股權協議（「協議」）。R1 是一家新創的臨床階段生物科技公司，近期完成 7,750 萬美元的A 輪融資並獲得超額認購，其背後彙聚了包括 DaVita（全球最大的腎臟健康服務提供商）、U.S. Renal Care（美國最大的私營透析服務商）以及多家全球知名生命科學風險投資基金的戰略支持。 根據協議，禮邦醫藥已授予 R1 在大中華區以外地區（「授權區域」）獨家開發、生產及商業化 AP306 的權利。作為本次交易的一部分，協議項下的整體經濟條款包括最高總計過億美元的開發、註冊及商業化里程碑付款；同時，禮邦醫藥將通過基於淨銷售額的低雙位數百分比階梯式特許權使用費，分享 AP306 在授權區域取得成功所帶來的經濟收益。作為戰略合作的重要一環，禮邦醫藥獲得 R1 可觀的、受反稀釋條款保護的股權，這確保了禮邦能通過未來的股息分紅，持續且深度地參與 AP306 在全球市場的商業化價值兌現。

R1 將出資並與禮邦共同領導 AP306 的全球臨床開發，其中包括一項計劃於今年內啟動、在美國和中國開展的全球 2b 期多區域臨床試驗（「MRCT」）。禮邦醫藥與 R1 將共同加速 AP306 的全球開發。 禮邦醫藥聯合創始人兼首席執行官夏國堯博士表示： 「本次合作不僅是對 AP306 巨大臨床潛力的有力印證，更是禮邦全球化戰略佈局中的關鍵里程碑。通過與 R1、全球領先的腎臟健康服務網絡以及醫療健康行業頭部投資者的深度結盟，構建了一個極具執行力的研發網絡。在 DaVita、U.S. Renal Care 及相關戰略投資人的賦能下，我們已做好充分準備去挖掘並兌現美國市場的龐大商業潛力。我們非常期待與 R1 團隊並肩作戰，早日將這一具有變革意義的創新療法帶給全球患者。」

R1 Therapeutics 聯合創始人、總裁兼首席執行官 Krishna Polu M.D.表示： 「我們非常榮幸能在腎臟健康領域及醫療健康行業頭部投資者的支持下創立 R1。大家基於一個共同的信念走到了一起：AP306 有望從根本上重塑高磷血症的臨床管理模式。作為一款擁有全新作用機制的療法——通過精准阻斷磷的主動轉運，而非依賴傳統的磷酸鹽結合劑—AP306 此前發表於《Kidney International Reports》的 2a 期數據，已展現出令人矚目的療效與耐受性。我們期待與禮邦醫藥緊密合作，全速推進全球 2b 期臨床項目，惠及全球腎病患者。」

關於 AP306 AP306 是一款同類首創的泛磷酸鹽轉運蛋白抑制劑，正在開發用於治療接受透析的慢性腎臟病（CKD）患者的高磷血症。與傳統磷酸鹽結合劑不同，AP306 通過抑制胃腸道中三種關鍵磷酸鹽轉運蛋白（NaPi-IIb、PiT-1 和 PiT-2）的磷主動轉運發揮作用，代表了高磷血症管理的全新理念。AP306 最初由日本中外製藥發現，禮邦醫藥在獲取其許可後開展了後續的臨床開發工作，包括一項已完成的針對血液透析患者的 2a 期研究。其研究結果發表在《Kidney International Reports》上，並在第 61 屆歐洲腎臟協會（ERA）年會上進行了報告。結果顯示，AP306 能夠顯著降低血清磷水平，且具有良好的安全性和耐受性。

關於 R1 Therapeutics R1 Therapeutics 是一家臨床階段的生物製藥公司，專注于開發針對腎臟疾病患者的同類首創療法。其主要在研項目 AP306 針對接受透析的慢性腎臟病患者的高磷血症——當磷酸鹽控制不佳時，該病症與嚴重的骨骼和心血管併發症及較差的預後密切相關。R1 已從禮邦醫藥獲得 AP306 在大中華區以外地區的全球獨家權利，並正在推進全球 2b 期開發項目。R1 於 2026 年 3 月完成超額認購的 7,750 萬美元 A 輪融資，由 Abingworth、DaVita Venture Group 和 F-Prime 聯合領投，Curie.Bio、SymBiosis 和 U.S. Renal Care 跟投。更多信息請訪問 www.r1therapeutics.com，或在 LinkedIn 上關注 R1。

關於禮邦醫藥 禮邦醫藥是一家專注於腎臟領域的生物製藥公司，擁有涵蓋研發、生產和商業化的垂直整合平臺。公司擁有全面的創新腎臟管線組合，涵蓋七款在研藥物和一款已上市產品（Mircera®），覆蓋廣泛的腎臟適應症，包括 CKD 併發症（高磷血症、腎性貧血）、IgA 腎病、糖尿病腎病、FSGS 和 ADPKD。禮邦醫藥持有核心管線資產的全球權利，包括 AP301（一款同類最優的口服鐵基磷結合劑，目前已完成中國註冊性 3 期臨床並同步開展全球 3 期臨床）、AP306（一款同類首創的泛磷酸鹽轉運蛋白抑制劑）、AP303（一款同類首創的雙重 PPAR 激動劑，已獲 FDA 孤兒藥資格認定，適應症為 ADPKD）及 AP308（一款同類首創的 IgA 蛋白酶）。公司已在中國揚州建成生產基地，並已在中國組建了專屬的商業化團隊。

關於 DaVita DaVita（紐約證券交易所代碼：DVA）是一家致力於通過變革醫療服務模式改善全球患者生活質量的醫療健康服務提供商。作為綜合腎臟健康服務提供商，DaVita 在臨床質量和創新方面已保持行業領先超過 25 年。DaVita 在患者腎臟健康旅程的每一個階段和場景中提供關護——從延緩腎臟疾病進展到幫助支持腎移植，涵蓋居家護理、透析中心、醫院及專業護理設施。截至 2025 年 12 月 31 日，DaVita 在 3,242 家門診透析中心為約 295,000 名患者提供服務，其中 2,657 家中心位於美國，585 家中心分佈在全球其他 14 個國家。DaVita 在降低住院率、改善死亡率、促進醫療可及性等方面持續努力，並與腎臟健康行業協作推動全面提升所有患者的護理質量標準。更多信息請訪問 DaVita.com/About。

關於 U.S. Renal Care U.S. Renal Care 是美國最大的民營及增長最快的透析服務提供商，與腎臟病專科醫生合作，在全美 32 個州為超過 37,000 名腎臟病患者提供診療服務。自 2000 年成立以來，U.S. Renal Care 一直是臨床質量、創新和運營卓越的行業標杆，致力於為患者帶來最佳的就醫體驗和健康結果。更多信息請訪問 USRenalCare.com。 投資者及媒體聯絡：

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