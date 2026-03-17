Tejas Networks 獲選參與南亞地區 4G 網絡擴建項目

印度邦加羅爾2026年3月17日 /美通社/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) 今日宣佈公司已接獲採購訂單，為南亞流動網絡提供其最先進的 4G 無線接入網絡 (Radio Access Network，RAN) 方案。 此發展象徵公司在拓展全球無線通訊客戶版圖的征途中，再次邁出重要一步。 根據訂單要求，Tejas 的 4G 多頻段無線電產品將部署在該流動營運商網路中的多個地點。 Tejas Networks 策略與商務總監 Sanjay Malik 表示：「我們欣然宣佈，公司在拓展國際無線業務及將 4G/5G 流動通訊解決方案推向全球的進程中，取得新進展。 我們期望在深化與客戶合作的同時，也能將此成功經驗推廣至印度以至全球各地的其他 4G/5G 流動網絡中。」

Tejas Networks 提供多元化的無線通訊產品系列，涵蓋 4G 和 5G 無線接入網絡 (RAN) 方案，以及整合 4G 與 5G 功能的核心網絡解決方案。 公司設計的無線單元着重靈活多元和方便擴展，支援多頻段、多模式運作，即使在不同的實際環境中也能實現富成本效益的部署。 此外，Tejas 屢獲殊榮的 TJ1400 UltraFlex 基頻產品，在小巧的機箱內史無前例地整合了無線、寬頻、傳輸及 IP 網絡技術，大大降低流動及固網寬頻營運商的網絡建設成本。 Tejas Networks 技術總監 Kumar N. Sivarajan 博士表示：「我們這位南亞客戶選用 Tejas 作為新的無線原廠設備供應商 (OEM)，我們的南亞客戶如今擁有一個值得信賴且經過驗證的技術合作夥伴，能夠應對多樣化的網絡需求，同時亦能受惠於更多元化的供應商組合。 我們會全力提供與別不同的創新解決方案，以助其完美達成網絡性能及用戶體驗的目標。」

關於 Tejas Networks Limited Tejas Networks Ltd. 專為全球超過 75 個國家的電訊服務供應商、互聯網服務供應商、公用事業、國防及政府機構，設計和生產高效能的有線及無線網絡產品。 Tejas Networks Ltd. 隸屬於 Tata Group，Panatone Finvest Ltd. （Tata Sons Pvt. Ltd. 的子公司） 為其大股東。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 Tejas Networks Ltd. 官網：http://www.tejasnetworks.com 安全港聲明 本新聞稿中有關我們未來增長前景的若干陳述屬於前瞻性陳述，涉及多項風險及不確定因素，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中的內容存在重大差異，這些風險或不確定因素與我們對（但不限於）以下方面的預期相關：我們成功實施策略及增長和擴張計劃的能力、技術變革、我們面臨的市場風險、影響我們業務活動或投資的印度整體經濟及政治狀況，以及公司營運所在行業適用的法律與規例變更。 公司並無責任更新任何由公司或代表公司不時發佈的前瞻性陳述。

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