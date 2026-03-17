德林3.71億部署AI算力並啟動股份回購

香港2026年3月17日 /美通社/ -- 德林控股（1709.HK）3月16日發佈公告，宣佈變更此前配售事項所得款項中約3.71億港元未動用的資金用途。此次資金重新部署主要包括：投入1.455億港元跨界佈局AI算力基礎設施以搶佔技術前沿；啟動1.17億港元股份回購以彰顯信心、優化資本結構。未來集團計劃將算力資產RWA化，持續拓展數字金融發展之路。 市場環境固然複雜多變，但德林始終保持戰略定力，不為短期波動所擾，以清晰的戰略節奏推進業務升級與資本優化。近期公司股價企穩回升、投資者信心逐步修復，正是市場對德林戰略方向與執行能力的積極回應。

一、1.455億港元佈局AI算力基礎設施，搶佔技術前沿 根據公告，德林控股審視市場環境及業務發展重點後，決定對配售事項約3.71億港元未動用資金進行策略性重新分配。此次調整重點順應人工智能（AI）推理需求與高效能計算（HPC）的行業趨勢，將其中1.455億港元投入AI算力基礎設施及相關投資項目。 生成式AI應用的快速普及正催生對AI推理算力的持續增長需求。公司依托在數字資產及相關基礎設施領域的行業網絡與合作夥伴生態，探索參與AI推理及高效能計算（HPC）領域。尤其是，將利用現有電力資源、場址資源及數字資產基礎設施能力，把合適的挖礦及電力設施改造或部署為AI計算及推理導向型設施，並與領先的圖形處理器（GPU）供應商（包括英偉達級別推理硬件相關方）及生態夥伴接洽，支持模塊化、分階段部署AI推理算力。

自2025年下半年起，德林已收購超9000台高效能礦機，在美國、阿曼及巴拉圭部署海外礦場，總算力達約4 EH/s，已產出近200枚比特幣。當前超9000台礦機持續運行，每天穩定產出近2枚比特幣，預計年底總產量將達到800枚。此次重新分配的1.455億港元，是一次基於現有資源的「延伸升級」，而非「業務轉向」——在保留挖礦基本盤的同時，將剩餘資金投向更具增長潛力的AI算力領域，構建「挖礦+AI算力」雙輪驅動的數字基礎設施佈局。 二、1.17億港元股份回購：彰顯信心，優化資本結構

公告的另一核心內容是，董事會計劃在未來12個月內，動用現行股份購回授權，在公開市場回購價值約1.17億港元的公司股份。資金將從未動用募資款項及公司其他現金儲備中撥付。 此次新回購計劃是德林控股持續運用股份回購工具的延續。公司此前已分別於2025年完成首階段股份獎勵計劃，從市場回購3000萬股股份注入員工獎勵信託；並於2025年11月宣佈啟動第二階段目標獎勵股池，計劃再從市場回購最多4000萬股，用於激勵集團董事、高級管理人員及員工。

德林控股董事局主席及首席執行官陳寧迪先生表示：「此次資金重新部署，是德林控股基於對全球經濟與技術趨勢的深刻洞察，作出的戰略性選擇。我們為集團的長遠發展構建一個更具韌性、更富活力的業務矩陣，將讓德林面對不同市場週期時，都能保持從容與定力。」 德林控股的策略始終清晰而明確：通過將資金轉向AI算力中心建設，佈局AI時代的核心基礎設施，為集團長遠發展奠定基礎；同步推出的股份回購計劃，在股價被深度低估時，用真金白銀向市場傳遞最直接的信心。

一面投資「成長」，一面投資「價值」——德林控股正以雙輪驅動的篤定姿態，在為股東創造回報的同時，也為穿越週期積蓄持久動能。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/3-71ai-302716054.html SOURCE 德林控股