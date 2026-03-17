TUMI 推出「邂逅地中海」宣傳活動，頌揚海岸迷人魅力及休閒旅遊真諦

2026 春季系列注入個性新色及以目的地為靈感的設計，瀰漫著 TUMI 的度假氣氛。 紐約2026年3月17日 /美通社/ -- 國際旅行、生活品味與配件品牌 TUMI 推出以地中海沿岸溫暖氣息、生活節奏與豐富感官體驗為靈感的 2026 春季宣傳活動及系列，名為「邂逅地中海」(Mediterranean Escape)。 宣傳活動以全新個性色調、印花及質感融入 TUMI 多款經典造型產品，塑造出充滿想像的愉悅畫面，令設計與旅遊目的地完美聯繫。 宣傳活動由 Piero Bressan 執導、Dario Catellani 拍攝，帶領觀眾遊走於西班牙馬略卡島的福塔雷薩別墅 (Villa Fortaleza) 及卡拉聖維森特 (Cala San Vicente)。 宣傳活動完美體現悠閒從容的感覺，讓旅行不止於遊歷，更是一場融入當地、展現自我的深刻體驗。

系列的核心在於大膽創新的季度色盤，遍及 TUMI 多個重點系列，當中包括極具代表性的 19 Degree 系列。 蒼翠百里香綠、日光陶土色，以及燦爛陽光黃，為標誌性外型換上目的地風情新裝。 新色調亦延伸至 19 Degree 鋁合金系列，全新季度色光影藍 (Horizon Blue) 國際登機箱，靈感源自水平線上交匯的天空與海洋，為經典金屬外型注入深邃意境。 除了 19 Degree 系列外，季度主題亦延伸至多款旅行必備品及生活風格單品，透過全新質感及物料，演繹地中海獨有的愜意風情。 全新拉菲草主題系列，為新進的 Olas 及 Harrison 系列賦予編織質感的溫暖氣息，巧妙融合手工質感與現代結構。 各款配飾則進一步將地中海的感官體驗活現眼前。 橄欖、花卉及檸檬設計的包款吊飾，讓人聯想起阿馬爾菲海岸的露天市集、檸檬果園及燦爛花海；而 Belden 太陽眼鏡掛飾則為旅客抵禦耀眼陽光做好準備。

TUMI 創意總監 Victor Sanz 表示：「地中海象徵一種節奏較慢、更具深度的旅遊方式。 2026 春季系列，我們將這份情懷注入設計，主張多重感官感受旅途中的每個時刻。 聲音、氣味、味道、質感與環境交融，交織成難以忘懷的情感回憶，長存旅途結束之後。 我們將這份豐沛的感官體驗，注入最具代表特色的系列之中，讓色彩娓娓道來流動與探索的故事。 系列核心精髓，在於捕捉逃離現實的情感，同時貫徹 TUMI 作品一貫的精密與卓越性能。」 活動同時首度呈獻全新的地中海印花，為 Voyageur、Tegra-Lite™、Belden 及 Nassau 系列的多款單品作點綴。 印花設計大膽中見精緻，為系列注入活力的同時，亦貫徹 TUMI 對精密與性能的堅持。

TUMI 全球市場推廣及電子商務高級副總裁 Jill Krizelman 表示：「這次宣傳活動象徵我們品牌敘事方式的演進。 地中海為提供完美舞台，既可歌頌豐富色彩、旅行浪漫情懷及文化底蘊，亦可展現 TUMI 更加輕鬆俏皮的一面，就像品牌也置身於假期之中。 從視覺敘事到遍及全球身歷其境式的品牌體驗，邂逅地中海系列誠摯邀請全球社群感受度假氣氛，一同歌頌以旅行方式來表達自我。」 邂逅地中海系列的度假精神將延續至活動以外，透過一系列身歷其境式全球體驗與大家分享喜悅。

邂逅地中海系列現已於 TUMI.com 及全球 TUMI 專門店發售。 關注 @TUMITravel，獲取來自宣傳活動的獨家幕後花絮。 產品亮點 編織物料



以仿拉菲草編織物料打造一系列適合暖和天氣使用的包款，為日常隨身物品添上自然質感及悠閒氣息。 設計靈感源自旅遊勝地，匠心獨運地將工藝材質與精緻外型融為一體，讓您在旅遊、城市生活與度假時刻都能輕鬆作出配搭。



款式包括：Milos 編織托特包、Olas 編織小型肩揹袋、Griffin 小型背包及 Bradner 背包

以仿拉菲草編織物料打造一系列適合暖和天氣使用的包款，為日常隨身物品添上自然質感及悠閒氣息。 設計靈感源自旅遊勝地，匠心獨運地將工藝材質與精緻外型融為一體，讓您在旅遊、城市生活與度假時刻都能輕鬆作出配搭。 款式包括：Milos 編織托特包、Olas 編織小型肩揹袋、Griffin 小型背包及 Bradner 背包 Voyageur Q Tote 托特包



功能多樣的日常托特包，輕鬆遊走於旅途與生活之間。 Q Tote 托特包容量寬敞，線條流暢俐落，兼具實用收納功能與率性外型，無論上班、週末出遊，還是隨時啟程，都能完美配合。



顏色：粉色、百里香綠色、貂色、燕麥色、靛藍色

功能多樣的日常托特包，輕鬆遊走於旅途與生活之間。 Q Tote 托特包容量寬敞，線條流暢俐落，兼具實用收納功能與率性外型，無論上班、週末出遊，還是隨時啟程，都能完美配合。 顏色：粉色、百里香綠色、貂色、燕麥色、靛藍色 地中海印花



地中海印花系列以旅遊勝地為靈感，為日常出行及配件注入悠閒度假氣息。 系列從地中海生活的色彩、質感及從容氣氛汲取靈感，為每件作品注入個性，同時貫徹 TUMI 對功能與靈活性的追求。



款式包括：登機箱收納套裝、Malta 收納袋三件裝、太陽眼鏡掛飾、全拉鏈護照套、6 CC 超薄卡片套、可擴充式登機箱、Just in Case™ 托特包及 Teghan 斜背包

地中海印花系列以旅遊勝地為靈感，為日常出行及配件注入悠閒度假氣息。 系列從地中海生活的色彩、質感及從容氣氛汲取靈感，為每件作品注入個性，同時貫徹 TUMI 對功能與靈活性的追求。 款式包括：登機箱收納套裝、Malta 收納袋三件裝、太陽眼鏡掛飾、全拉鏈護照套、6 CC 超薄卡片套、可擴充式登機箱、Just in Case™ 托特包及 Teghan 斜背包 19 Degree 系列



以旅遊勝地為靈感，採用聚碳酸酯打造，為時尚旅行傾注悠閒度假氣息。 設計汲取地中海生活的豐富色彩及陽光色調，將極具雕塑美感的造型與輕巧耐用的特質完美平衡，彰顯 TUMI 對卓越性能、實用功能與從容出行的一貫堅持。



19 Degree 系列迎來新成員 Front Access，以前置拉鏈蓋設計直接通往主隔層，為硬殼行李箱帶來前所未有的靈活性。 這個全新存取設計，即使在狹窄空間中也能輕鬆拿取物品。



款式包括：國際可擴展登機箱 、大型國際可擴展登機箱 、大型可擴展寄艙旅行箱、Front Access 國際可擴展登機箱 、大型 Front Access 國際可擴展登機箱、中型 Front Access 可擴展托運行李箱及大型 Front Access 可擴展托運行李箱



顏色選擇：粉色、百里香綠色、水洗黃色、淡紫珠光金屬色（只限可擴展手提旅行箱及可擴展寄艙旅行箱）、淺藍珠光金屬色（只限可擴展手提旅行箱及可擴展寄艙旅行箱）。

關於 TUMI 自 1975 年以來，TUMI 一直致力創造世界級的商務、旅遊和高性能奢華必需品，旨在提升、簡化並美化生活中每一個出行細節。 將完美的功能與創新精神相結合，我們致力成為旅程的終身夥伴，為追求激情的過程中不斷移動與創造的人們提供支持。 欲了解更多關於 TUMI 的資訊，請瀏覽 TUMI.com，並關注我們的 Instagram、TikTok、Facebook 和 YouTube。 TUMI 及 TUMI 標誌是 Tumi, Inc. 的註冊商標。© 2026 Tumi, Inc. TUMI 媒體聯絡人 TUMI 全球公關| [email protected]

Karla Otto（代表 TUMI）| [email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/tumi--302715633.html SOURCE Tumi, Inc.