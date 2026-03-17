創新科技及工業局局長在北京出席2026年世界互聯網大會亞太峰會新聞發布會

香港繼去年首次主辦亞太峰會後，將再次與大會攜手舉辦這場國際互聯網旗艦盛事，由大會主辦、香港特別行政區政府承辦及創新科技及工業局（創科及工業局）協辦。峰會將於今年四月十三至十四日在香港會議展覽中心舉行，以「數智賦能 創新發展——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，預計將吸引全球各地的政商領袖、國際組織代表及專家學者雲集香港，聚焦全球互聯網前沿議題深入交流，藉以推動創科的高質量發展，深化區內的數字合作，共同創造亞太地區發展新動能與新優勢。

任賢良表示，今年大會將繼續在「東方之珠」香港舉辦亞太峰會，探討人工智能的發展與治理，既順應香港推動互聯網與創新科技躍升的期盼，也契合其融通中外、聯結全球的獨特使命。

孫東教授感謝大會再次選址香港舉辦這場備受矚目的國際互聯網盛會。作為聯繫世界的高端對話平台，世界互聯網大會亞太峰會今年再次落戶香港，不但是體現「十五五」規劃推動數字建設的重要舉措，更是深化高水平對外開放的具體實踐。香港特區政府殷切期盼與世界互聯網大會通力合作，將亞太峰會打造成最具影響力的區域創科盛會，加速香港建設國際創科中心，並進一步推動粵港澳大灣區、國家、亞太區以至全球的創科高質量發展。