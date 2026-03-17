引入「簡約公屋」獎項提名 增設「入圍獎」 鼓勵業界攜手共建智慧宜居城市
「2026年度優質物業設施管理大獎」現正接受報名
引入「簡約公屋」獎項提名增設「入圍獎」
鼓勵業界攜手共建智慧宜居城市
物業及設施管理作為城市運作不可或缺的齒輪，一直以專業和誠信，為香港的社經發展築起鞏固的基礎，為大眾帶來幸福感。面對前所未有及迅速多變的數位化轉型，本屆大獎以「智能物業及設施服務 創設數據化智慧城市」為主題，致力表彰透過融入創新方案及智能科技到日常物業設施管理，提供「以人為本」的卓越服務，同時更能增強社會近年應對極端天氣等挑戰的韌性，全面推動香港進一步成為智慧化及可持續發展的國際城市。
是次大獎特別增設「入圍獎」，旨在表揚在物業設施管理領域中表現出色的團隊，鼓勵他們持續提升服務標準。透過公開分享多元化項目的創新及最佳實踐，不僅讓業界能互相學習交流，帶動業界整體服務標準的躍升，更能讓公眾更深入了解物業及設施管理的專業價值。此外，隨著3萬個「簡約公屋」單位的落成以及房屋局以「提量、提速、提效、提質」大幅增加公營房屋供應，為低收入人士改善住屋質素， 提升生活幸福感，本屆「社區住宅」類別中新增「簡約公屋」項目，以表彰房屋局 / 社會企業 / 非牟利組織 / 非政府組織的卓越管理。
香港物業管理公司協會會長朱啟明先生致歡迎辭時表示：「隨著創新科技迅速發展，香港已進入智能化新階段，行業的運作模式也正不斷轉型升級，本屆大獎主題正反映了現今社會的發展方向及業界未來發展的關鍵，與特區政府以「創科驅動 關愛惠民」的方針不謀而合。透過大獎，希望結合業界不同背景及營運模式的經驗，讓同業互相學習交流，推動行業整體水平提升，共同推動智慧化城市管理模式。」
香港測量師學會會長温偉明測量師在開幕辭補充：「隨著剛公布的財政預算案提及重點發展規劃北部都會區及河套香港園區、學生宿舍以及未來5年公私型房屋供應數量增加，物業及設施管理的服務及人才需求都十分熾熱，大獎的設立，正正能推動業界分享最佳實踐，持續提升專業水平，以應付未來所需。」
今屆評審團人數創新高，由24名政府部門首長級人員、法定組織及相關專業機構代表、學者及社會賢達組成，並由香港特別行政區政府前屋宇署署長、香港理工大學建築及房地產學系客座教授余寶美女士，銀紫荊星章，擔任評審團主席。余主席指：「大獎旨在表揚優秀的服務及卓越團隊，推動整個行業向前發展。強調在追求以科技提升效率及服務精準度的同時，更要秉承「以人為本」的服務精神。期待參賽項目能針對持份者正面對的痛點，用心將智能科技及創新方案融入物業及設施管理服務之中，讓好的服務被大眾看見。」
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獎項類別：
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(一) ：住宅類別
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(二) ：非住宅類別
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(三) ：翻新／修葺類別
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獎項級別*
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簡介
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大獎
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此獎項為每個類別中最高表彰。獲獎的項目須通過第一階段審閱，並在實地考察及決賽入圍項目匯報中獲最佳表現。
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卓越獎
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每個類別設有一個或多個卓越獎。獲獎的項目須通過第一階段審閱，並在實地考察及決賽入圍項目匯報中有卓越表現。
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優異獎狀
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每個類別設有一個或多個優異獎。獲優異獎的項目須通過第一階段審閱、實地考察及決賽入圍項目匯報。
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入圍獎
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所有通過第一階段審閱的提名項目均會獲得入圍證書。
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年度主題大獎
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此獎項將會頒發予在「驅動數碼智慧城市」此評審標準中，表現最佳的一個決賽項目。
*如優質物業設施管理大獎2026評審團認為沒有參選項目符合獲獎資格，籌備委員會及評審團將保留頒發獎項的權利。評審團的決定將為最終決定。
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大獎賽程表：
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提名期：
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即日起至5月15日（星期五）下午5時正
* 4月30日下午5時正或之前成功報名，可享早鳥優惠*
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截止遞交提名文件日期：
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2026年5月22日（星期五）中午12時正
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入圍項目匯報及實地考察日期：
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2026年7月18日至8月9日期間
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2026年度香港物業管理公司協會週年晚宴暨
優質物業設施管理大獎頒獎典禮 ：
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2026年10月27日 （星期二）晚上
評審團 ：
「2026年度優質物業設施管理大獎」有幸邀請到以下多位業界領袖擔任評審團成員。為求公正及聽取多方面觀點，成員均來自不同背景，包括：
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評審團主席
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余寶美女士， 銀紫荊星章
香港特別行政區 前屋宇署署長、香港理工大學建築及房地產學系 客座教授
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評審團成員 （按姓氏英文字母排列）
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陳伯恒先生
香港特別行政區建築署 助理署長(物業事務)
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陳欽勉先生
香港房屋協會 行政總裁兼執行總幹事
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鄭錦華博士，測量師
2026年度優質物業設施管理大獎 籌委會召集人 暨 香港物業管理公司協會 上屆會長
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香港綠色建築議會 主席
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朱啟明先生
香港物業管理公司協會 會長
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何烱光先生
建造業議會 總監—行業發展
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康榮傑先生
香港特別行政區房屋署 副署長(屋邨管理)
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許智文教授，測量師， 榮譽勳章，太平紳士
香港城市大學公共與國際事務系 講座教授及系主任
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鄺子文博士
香港大學專業進修學院 人文及法律學院 高級學術顧問及副教授
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林余家慧女士，銀紫荊星章
香港特別行政區 前建築署署長、市區重建局 非執行董事 及 醫院管理局 成員
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劉杏雯教授
香港大學建築學院城市規劃及設計系 副教授
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劉國維工程師
香港設施管理學會 會長
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李德康測量師
香港測量師學會—物業設施管理組 主席
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麥善鳴女士
香港科技園公司 首席物業及資產總監
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薛永恒教授，工程師，金紫荊星章，太平紳士
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易志宏先生，太平紳士
香港特別行政區民政事務總署 副署長(2)
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温偉明測量師
香港測量師學會 會長
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黃江天博士，銅紫荊星章，太平紳士
物業管理業監管局 主席
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王思敬先生
市區重建局 樓宇復修部總監
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任志浩教授，工程師
香港理工大學建築及房地產學系 系主任
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游錦輝先生
香港房屋經理學會 會長
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楊綺雯女士
香港特別行政區屋宇署 樓宇 (2) 部助理署長
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姚德泰先生
香港特別行政區機電工程署 助理署長/1
有關更多優質物業設施管理大獎的詳情，包括參賽指引、評審準則及提名程序，請前往官方網頁 www.qpfma.com。
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請於此下載高清相片
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（1）：「2026年度優質物業設施管理大獎」評審團主席 -香港特別行政區前屋宇署署長、香港理工大學建築及房地產學系客座教授余寶美女士，銀紫荊星章，分享多年來評審不同物業及設施管理相關獎項的專業見解 。
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（2）：香港物業管理公司協會會長朱啟明先生致歡迎辭。
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（3）：香港測量師學會會長温偉明測量師致開幕辭。
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（4）：2026年度優質物業設施管理大獎籌委會召集人暨香港物業管理公司協會上屆會長鄭錦華博士，測量師 (右) 、香港測量師學會—物業及設施管理組主席李德康測量師(左)講解大獎的參賽詳情。
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（5）：一眾評審團成員與大獎籌委會成員出席見證「2026年度優質物業設施管理大獎」簡介會暨研討會，包括
（第一排，左至右）：
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（6）：簡介會同場設有研討會，雲集上屆各類別大獎得主，分別就各自得獎項目，分享有關「智能物業及設施服務 創設數據化智慧城市」的見解及經驗。分享嘉賓與主辦機構代表合照。
https://www.qpfma.com
關於優質物業設施管理大獎
每兩年一度舉辦的優質物業設施管理大獎 (QPFMA)，由香港物業管理公司協會 (HKAPMC) 及香港測量師學會—物業設施管理組 (HKIS-PFMD) 聯辦，志在表揚在物業設施管理行業內表現傑出的項目及從業者。2024年度優質物業設施管理大獎反應熱烈，共吸引逾 196 個物業管理項目提名，頒發超過 55 個獎項。本屆優質物業設施管理大獎以「智能物業及設施服務 創設數據化智慧城市」為主題，旨在表彰及嘉許將創新方案與智能科技融入物業設施管理、服務方面表現卓越的機構及從業者，助力打造以人為本、具韌性、智能且可持續發展的城市。
關於香港物業管理公司協會
香港物業管理公司協會有限公司於1990年1月成立，以提升物業管理行業之專業水平為宗旨，並代表各會員參與政府及其他相關團體在物業管理方面之交流諮詢、討論及研究。協會經常向會員提供專業講座及安排論壇，更鼓勵專業管理公司之間相互交流，以提高及增進服務水平；亦備有監管會員的專業守則，以保障業主、住戶、公眾人士的權益。協會現時擁有109個公司會員，業務覆蓋香港70%以上的聘任物管公司的住宅單位、各類工業和商業大廈、停車場和私人及政府設施。
關於香港測量師學會
香港測量師學會是香港唯一依法例而設立的測量專業組織，成立於1984年，截至2026年2月3日，會員人數達11,387人，其中正式會員佔8,234人。學會的工作主要是制訂專業服務的標準，包括制訂專業守則、釐訂加入專業測量師行列的要求，並鼓勵會員透過持續專業進修以增進專業技能。學會在政府訂定政策方面擔當重要的諮詢角色，並十分關注影響測量專業的事務。我們曾向政府提供的意見包括樓宇安全及僭建問題、物業管理問題、城市規劃及發展策略、建築質素、工程造價和房屋問題，並就量度樓宇面積、房地產估價、測量土地邊界等標準發出指引。