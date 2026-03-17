引入「簡約公屋」獎項提名 增設「入圍獎」 鼓勵業界攜手共建智慧宜居城市

「2026年度優質物業設施管理大獎」現正接受報名

引入「簡約公屋」獎項提名增設「入圍獎」

鼓勵業界攜手共建智慧宜居城市







香港 - 2026年3月17日 - 由香港物業管理公司協會及香港測量師學會 - 物業設施管理組合辦的「2026年度優質物業設施管理大獎」 （下稱「大獎」）於今日（3月17日）舉行大獎簡介會暨研討會，為這個兩年一度的業界盛事正式揭開序幕。大獎由即日起，正式接受提名，截止提名日期為2026年5月15日下午5時正，如在4月30日下午5時正或之前成功報名，更可享早鳥優惠。

物業及設施管理作為城市運作不可或缺的齒輪，一直以專業和誠信，為香港的社經發展築起鞏固的基礎，為大眾帶來幸福感。面對前所未有及迅速多變的數位化轉型，本屆大獎以「智能物業及設施服務 創設數據化智慧城市」為主題，致力表彰透過融入創新方案及智能科技到日常物業設施管理，提供「以人為本」的卓越服務，同時更能增強社會近年應對極端天氣等挑戰的韌性，全面推動香港進一步成為智慧化及可持續發展的國際城市。





是次大獎特別增設「入圍獎」，旨在表揚在物業設施管理領域中表現出色的團隊，鼓勵他們持續提升服務標準。透過公開分享多元化項目的創新及最佳實踐，不僅讓業界能互相學習交流，帶動業界整體服務標準的躍升，更能讓公眾更深入了解物業及設施管理的專業價值。此外，隨著3萬個「簡約公屋」單位的落成以及房屋局以「提量、提速、提效、提質」大幅增加公營房屋供應，為低收入人士改善住屋質素， 提升生活幸福感，本屆「社區住宅」類別中新增「簡約公屋」項目，以表彰房屋局 / 社會企業 / 非牟利組織 / 非政府組織的卓越管理。





香港物業管理公司協會會長朱啟明先生致歡迎辭時表示：「隨著創新科技迅速發展，香港已進入智能化新階段，行業的運作模式也正不斷轉型升級，本屆大獎主題正反映了現今社會的發展方向及業界未來發展的關鍵，與特區政府以「創科驅動 關愛惠民」的方針不謀而合。透過大獎，希望結合業界不同背景及營運模式的經驗，讓同業互相學習交流，推動行業整體水平提升，共同推動智慧化城市管理模式。」





香港測量師學會會長温偉明測量師在開幕辭補充：「隨著剛公布的財政預算案提及重點發展規劃北部都會區及河套香港園區、學生宿舍以及未來5年公私型房屋供應數量增加，物業及設施管理的服務及人才需求都十分熾熱，大獎的設立，正正能推動業界分享最佳實踐，持續提升專業水平，以應付未來所需。」







今屆評審團人數創新高，由24名政府部門首長級人員、法定組織及相關專業機構代表、學者及社會賢達組成，並由香港特別行政區政府前屋宇署署長、香港理工大學建築及房地產學系客座教授余寶美女士，銀紫荊星章，擔任評審團主席。余主席指：「大獎旨在表揚優秀的服務及卓越團隊，推動整個行業向前發展。強調在追求以科技提升效率及服務精準度的同時，更要秉承「以人為本」的服務精神。期待參賽項目能針對持份者正面對的痛點，用心將智能科技及創新方案融入物業及設施管理服務之中，讓好的服務被大眾看見。」







獎項類別：

(一) ：住宅類別



(二) ：非住宅類別



(三) ：翻新／修葺類別



大型住宅

購物中心（中小型）

大型住宅物業

中型住宅

購物中心（大型）

中型住宅物業

小型住宅

商業大廈（中小型）

小型住宅物業

公共租住屋邨

商業大廈（大型）

商業物業

資助出售房屋

工業及停車場大廈





社區住宅

機構設施













獎項級別*



簡介



大獎



此獎項為每個類別中最高表彰。獲獎的項目須通過第一階段審閱，並在實地考察及決賽入圍項目匯報中獲最佳表現。



卓越獎



每個類別設有一個或多個卓越獎。獲獎的項目須通過第一階段審閱，並在實地考察及決賽入圍項目匯報中有卓越表現。



優異獎狀



每個類別設有一個或多個優異獎。獲優異獎的項目須通過第一階段審閱、實地考察及決賽入圍項目匯報。



入圍獎



所有通過第一階段審閱的提名項目均會獲得入圍證書。



年度主題大獎



此獎項將會頒發予在「驅動數碼智慧城市」此評審標準中，表現最佳的一個決賽項目。





*如優質物業設施管理大獎2026評審團認為沒有參選項目符合獲獎資格，籌備委員會及評審團將保留頒發獎項的權利。評審團的決定將為最終決定。





大獎賽程表：



提名期：



即日起至5月15日（星期五）下午5時正

* 4月30日下午5時正或之前成功報名，可享早鳥優惠*

截止遞交提名文件日期：



2026年5月22日（星期五）中午12時正



入圍項目匯報及實地考察日期：



2026年7月18日至8月9日期間



2026年度香港物業管理公司協會週年晚宴暨

優質物業設施管理大獎頒獎典禮 ：



2026年10月27日 （星期二）晚上









評審團 ：



「2026年度優質物業設施管理大獎」有幸邀請到以下多位業界領袖擔任評審團成員。為求公正及聽取多方面觀點，成員均來自不同背景，包括：





評審團主席



余寶美女士， 銀紫荊星章

香港特別行政區 前屋宇署署長、香港理工大學建築及房地產學系 客座教授



評審團成員 （按姓氏英文字母排列）



陳伯恒先生

香港特別行政區建築署 助理署長(物業事務)



陳欽勉先生

香港房屋協會 行政總裁兼執行總幹事



鄭錦華博士，測量師

2026年度優質物業設施管理大獎 籌委會召集人 暨 香港物業管理公司協會 上屆會長



張天祥博士，銀紫荊星章

香港綠色建築議會 主席

香港綠色建築議會 主席 朱啟明先生

香港物業管理公司協會 會長



何烱光先生

建造業議會 總監—行業發展



康榮傑先生

香港特別行政區房屋署 副署長(屋邨管理)



許智文教授，測量師， 榮譽勳章，太平紳士

香港城市大學公共與國際事務系 講座教授及系主任



鄺子文博士

香港大學專業進修學院 人文及法律學院 高級學術顧問及副教授



林余家慧女士，銀紫荊星章

香港特別行政區 前建築署署長、市區重建局 非執行董事 及 醫院管理局 成員



劉杏雯教授

香港大學建築學院城市規劃及設計系 副教授



劉國維工程師

香港設施管理學會 會長



李德康測量師

香港測量師學會—物業設施管理組 主席



麥善鳴女士

香港科技園公司 首席物業及資產總監



薛永恒教授，工程師，金紫荊星章，太平紳士

香港特別行政區 前創新及科技局 局長 及 香港理工大學 實務教授

香港特別行政區 前創新及科技局 局長 及 香港理工大學 實務教授 易志宏先生，太平紳士

香港特別行政區民政事務總署 副署長(2)

温偉明測量師

香港測量師學會 會長



黃江天博士，銅紫荊星章，太平紳士

物業管理業監管局 主席



王思敬先生

市區重建局 樓宇復修部總監



任志浩教授，工程師

香港理工大學建築及房地產學系 系主任



游錦輝先生

香港房屋經理學會 會長



楊綺雯女士

香港特別行政區屋宇署 樓宇 (2) 部助理署長



姚德泰先生

香港特別行政區機電工程署 助理署長/1



