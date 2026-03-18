新加坡公司 Leon Exhibition 為ITB柏林打造「Visit Maldives」國家館

新加坡2026年3月18日 /美通社/ -- 在2026年ITB柏林國際旅遊交易會上，馬爾代夫國家館以獨特的雙層結構和沉浸式設計成為展會現場的一大亮點。步入展館，參觀者彷彿登上一艘駛向熱帶島嶼的豪華遊艇，通過空間體驗感受馬爾代夫的度假氛圍，也為展商與國際買家創造了更具吸引力的交流環境。 此次展館由新加坡展覽設計與搭建公司 Leon Exhibition Pte. Ltd. 負責整體設計與建造。項目採用一站式設計施工模式，從概念創意、製作到現場搭建均由團隊完成。展館一層面積約504平方米，二層約231平方米，在展示目的地品牌形象的同時，也提供完善的商務交流空間。

展館一層作為主要商務交流區域，設有54張B2B洽談桌，為參展商與國際旅遊買家提供高效的會議環境。此外，一層還設有多間相對私密的會議室，方便度假村品牌在更舒適的空間中接待重要客戶。 二層則規劃為VIP商務區域，用於接待重要合作夥伴及行業貴賓。開放式的空間佈局結合弧形結構設計，使整個展館既具視覺吸引力，也兼顧實際商務功能。 項目由 Leon Exhibition 第二代負責人麥舒惠（Shuhui Mai）領導執行。她表示，旅遊與零售類展館往往能給予設計團隊更大的創意空間，使設計不僅具有視覺吸引力，也能帶來更具體驗感的品牌表達。

此次「Visit Maldives」展館以 豪華遊艇 為靈感，通過弧形結構與空間動線設計，讓訪客在進入展館時彷彿踏上前往馬爾代夫的旅程。麥舒惠表示：「我們的目標是把目的地的故事轉化為一個可以被體驗的空間。當訪客走進展館時，空間本身就成為交流的起點，讓參展商更容易介紹馬爾代夫的旅遊資源。」 除了創意設計，展館的搭建還需符合嚴格的安全與監管要求。在新加坡，設計需獲得建築與建設局（BCA）的審批；在德國，當地工程師則對結構進行詳細評估，相關靜力計算文件超過200頁，並在現場進行多項檢查。團隊在安裝過程中根據需要增加結構支撐，最終順利通過審核，確保展館在展會期間安全使用。

在大型國際展會上，一個具有辨識度和記憶點的展館往往更容易吸引關注。ITB柏林期間，馬爾代夫館憑借獨特的空間概念與沉浸式體驗，吸引了眾多參觀者和行業人士駐足交流。 對 Leon Exhibition 而言，這一項目展示了公司在大型國際展館設計與搭建方面的綜合能力。從創意概念到工程執行，團隊將設計理念轉化為兼具視覺吸引力與商務功能的真實空間。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-leon-exhibition-itbvisit-maldives-302714348.html SOURCE Leon Exhibition Pte. Ltd.