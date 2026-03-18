麥芽深港種牙節老友回饋 麥芽牙科年服務20萬港人

深圳2026年3月18日 /美通社/ -- 大灣區醫療融合持續深化，港人北上睇牙已成普遍選擇。深耕深港牙科醫療11年的麥芽牙科，近日於各院區啟動第三屆深港種牙節非遺拓印老友回饋活動，邀數百位深港顧客攜親友參與。香港著名武打演員、大聖劈掛門第三代傳人冼灝英更親臨現場，分享種牙體驗。 3月21日羅湖院區還將迎來麥芽深港種牙節多重優惠將持續至4月30日，惠及更多香港市民。 港星相繼助陣 30多位港星親證港式服務 今次老友回饋活動，成為麥芽牙科與港人老友的暖心相聚，香港著名武打演員、大聖劈掛門第三代傳人冼灝英作為麥芽的種牙顧客，親臨南山院區與市民面對面交流。

「拍戲忙，忽略了牙齒，後來吃東西越來越困難，圈內好多朋友都推薦麥芽牙科。」冼灝英坦言，一開始擔心北上睇牙流程繁瑣、溝通不便，沒想到從預約、跨境指引到術後跟進，全程都有粵語專員跟進，舒適化種牙技術相當好，比想象中輕鬆得多，「而家食蘋果、排骨都冇壓力，生活滋味返晒嚟！」他更即現場教市民養生動作，現場氣氛熱鬧。 近年來已有包括林雪、歐瑞偉、鄧英敏在內的30位香港演藝界人士和300多位網紅博主在麥芽牙科接受牙科治療，冼灝英是其中之一。

港人口碑相傳 老友记帶親友再赴麥芽 活動中，麥芽牙科將服務落到細節，不僅邀老友們體驗非遺拓印，更提供免費牙齒檢查、超聲波潔牙卡、刺繡手帕等禮物，牙醫團隊更現場講解護齒知識，獲得港人街坊不少好評。 家住九龍的陳女士三年前來麥芽種牙，一開始擔心「怕痛、怕被騙、溝通唔順」，體驗後徹底打消顧慮：「全程粵語醫助跟進，舒適化種牙幾乎冇痛感，收費明碼實價，冇任何隱性消費。」種牙後陳女士不僅定期檢查，更帶了3位親友來麥芽種牙，「大家都話體驗好，北上睇牙揀麥芽冇錯！」

香港市民李先生則表示，在麥芽完成牙齒修復後，醫生會定時提醒復查，24 小時粵語服務群隨時解答疑問，「即使返咗香港，有問題都可以隨時問，呢種安心感，係我推薦親友嘅原因。」 截止目前，麥芽牙科年服務香港市民超20萬人次，累計種牙超5萬顆、牙周治療4萬多例、牙齒修復7萬多例。連辦舉辦三期的「香港愛牙計劃」觸及超過3萬港人，發放的跨境醫療消費券總額達199.67萬元。不少市民種好牙後紛紛推薦親友。 全方位安心保障 解決港人北上睇牙疑慮

能成為20萬港人的選擇，源於麥芽牙科從服務、設備、感控、收費、售後等方面，全方位解決港人北上睇牙的核心疑慮，打造一站式舒適化診療體系。 服務貼心：港式服務全程相伴 設立港客專屬粵語團隊，全程溝通無障礙；提供深圳多院區跨境交通指引，來院不迷路；更有專人陪診引導，為長者、行動不便者提供輪椅等服務，全程順暢高效。 設備安心：分層舒適化診療緩解焦慮 引進德國KAVO CBCT、美國STA無痛麻醉儀等國際尖端設備，提供表面麻醉、淺靜脈麻醉、住院病房等分層舒適化診療服務，針對牙科焦慮、高齡或特殊體質人士，提供個人化方案，讓睇牙全程無憂。

感控放心：嚴格消毒杜絕感染 執行「一人一機一用一滅菌」標準，設有11道可視化消毒流程，從源頭杜絕交叉感染，讓港人睇牙更安心。 收費透明：集采價格實惠無隱藏收費 嚴格響應國家種牙集采政策，百康特全瓷種牙僅1960元/隻，奧齒泰2960 元/隻，皓聖4147元/隻；院區收費區明碼標示所有項目，術前明確總費用，無隱消費，讓港人「睇得明白，花得放心」。 售後完善：跨港跟進無後顧之憂 麥芽牙科為每位港人建立15年病歷檔案，設有24小時粵語服務群，提供術後指導、定時復診提醒，即使返港，也能獲得完善的售後跟進。

種牙節多重優惠 港人北上睇牙正是時候 第三屆麥芽深港種牙節正在進行，麥芽牙科推出多項安心種牙優惠，延續「香港愛牙計劃」初衷，切實降低港人睇牙門檻：預約到診即領1000元種牙禮金，先到先得；種牙第二顆半價，不限品牌，多顆更划算；集采種牙低至1960 元/顆，多款高性價比植體可選；免費口腔檢查、拍片CT服務。 此外，還有老客專題活動、積分兌換、IP巡遊、安心種牙計劃發佈會、名醫親診日等諸多活動同步舉行，讓更多港人享受『安心、舒適、便捷』的北上睇牙體驗。

麥芽牙科各院區地址（港人北上睇牙便捷之選） 所有院區均提供粵語專屬服務、免費停車、跨境交通指引 羅湖院區：深圳市羅湖區南湖街道深南東路 2010 號 南山院區：深圳市南山區南山街道南海大道 2108 號 寶安院區：深圳市寶安區新安街道寶民一路 298 號 福田院區：深圳市福田區園嶺街道紅荔路 1068 號 龍華院區：深圳市龍華區民治街道民塘路 521 號 沙井院區：深圳市寶安區沙井街道中心路 34-1 號 光明院區：深圳市光明區光明街道光明大道 2188 號 口岸院區：深圳市羅湖區南湖街道人民南路 3002 號 惠州院區：廣東省惠州市惠城區南岸路121號成隆大廈