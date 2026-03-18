Video Rebirth 完成 8,000 萬美元融資，致力打造全球首個「工業級」AI 影片引擎

本輪融資由 AMD Ventures、現代汽車（Hyundai）等跨界戰略巨頭聯合投資，新資金將強力助推核心影片大模型 Bach 邁向市場，打造下一代數位內容生產與互動的基礎設施。 新加坡2026年3月18日 /美通社/ -- 備受矚目的 AI 影片生成企業 Video Rebirth 今日宣布，正式完成總額達 8,000 萬美元的融資 。本輪融資不僅匯聚了亞洲頂尖創投機構，更吸引了 AMD Ventures、現代汽車等產業巨頭，以及泛娛樂、出行與科技領域的眾多產業領軍企業共同參與 。 新注入的資金將主要用於加速 Video Rebirth 前沿影片生成產品線——Bach 系列模型的商業化落地與全球市場擴張 。儘管當下的 AI 影片賽道百花齊放，Video Rebirth 從成立第一天起便確立了非常清晰的戰略目標：建構真正具備極高物理一致性與專業可控性的工業級 AI 影片引擎 。

全球化定位與工業級基礎設施 「Video Rebirth 從成立之初就確立了全球化發展的定位。」Video Rebirth 聯合創始人、前阿布達比 G42 負責人工智慧方向投資的孔單博士表示 。「能夠獲得 AMD 這類全球頂級算力巨頭的戰略加持，是對我們技術路線的最佳印證 。我們的投資人陣容匯聚了全球頂尖的金融機構與產業領袖，他們非常認可 Video Rebirth 的戰略格局——我們絕不是在做一款侷限於單一市場的應用工具，而是在為全球下一代數位內容生態打造『工業級』的底層基建 。」 重塑泛娛樂產業的傳統工作流程

Video Rebirth 的核心技術護城河在於其對影片生成真實物理規律的精準掌控，進而實現了前所未有的畫面連貫性與精細可控性 。透過以底層 AI 引擎替代昂貴的物理實拍與僵化的傳統渲染，公司正在打破傳統影視與互動內容之間的邊界 。 「整個泛娛樂產業正迎來一場跨越技術、釋放創意的顛覆性革命。」Video Rebirth 聯合創始人、前騰訊 AI 戰略部總監李迪夫強調 。「我們透過讓 AI 生成影片真正具備物理世界的運行邏輯與極高的畫面穩定性，大幅降低了建構互動世界的門檻 。我們的終極使命是：讓所有天馬行空的創意，都能瞬間轉化為可以遊玩、互動的數位空間，讓曾經被動的『觀眾』，蛻變為能夠探索無限可能的『創造者』 。」

算力與產業巨頭跨界領投 AMD Ventures 負責人 Sagi Paz 表示：「Video Rebirth 致力於透過影片原生的方式來建構世界模型，與 AMD 賦能前沿 AI 技術的戰略願景高度契合 。我們非常榮幸能與 Video Rebirth 達成深度合作，並作為其長期的底層基礎設施夥伴，為他們提供最堅實、最高效能的算力底座，全力支撐 Video Rebirth 將『工業級數位世界』推向全球市場 。」 現代汽車集團 ZER01NE 負責人 Keith Noh 表示：「我們之所以投資 Video Rebirth，是因為他們的技術價值已遠超傳統的創意媒體範疇。憑藉生成穩定、符合真實物理規律環境的能力，Video Rebirth 將成為未來出行領域至關重要的戰略夥伴 。我們非常看好這套 AI 引擎的商業潛力：它能建構出極度逼真的數位世界，為訓練實體 AI（Physical AI）提供絕佳的模擬場景 。」

CJ 集團旗下 HIVEN 總監 Bookyung Kim 表示：「CJ 集團在韓國擁有橫跨劇集、電影與音樂的頂級娛樂版圖 。Video Rebirth 的技術將成為打造全新內容生產管線、升級 IP 互動體驗的核心引擎 。從 HIVEN 的角度來看，此次投資反映了我們期待在 CJ ENM 等更廣泛的 CJ 生態圈中，與 Video Rebirth 展開深度合作，共同探索真正落地的商業應用場景 。」 關於 Video Rebirth Video Rebirth 由前騰訊傑出科學家、IEEE Fellow 劉威博士創立，致力於為 AI 影片生成領域制定工業級標準 。公司正在建構連接「想像」與「創造」的底層 AI 引擎，首創了實現精準指令遵循的 Dual Diffusion Transformer 架構、確保畫面極致連貫性的物理原生注意力機制（Physics Native Attention），以及全球首個原生 30fps 影片生成技術 。Video Rebirth 以極致流暢的生成能力賦能創作者，提供連貫、可控且可直接商用的視覺內容 。更多資訊，請造訪 www.videorebirth.com 。

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