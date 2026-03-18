中通快遞發佈2025年第四季度及2025财政年度未經審計財務業績

全年調整後淨利潤達人民幣95億元

公佈每股0.39美元半年度股息

授權15億美元新股份回購計劃 上海2026年3月18日 /美通社/ -- 中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO 及香港聯交所代號：2057），中國領先且快速成長的快遞服務公司（「中通」或「本公司」），今日公佈其截至2025年12月31日[1]止第四季度及財年的未經審計財務業績。2025年全年，本公司實現包裹量同比增長45億件或13.3%，同時保持優質服務及客戶滿意度。調整後淨利潤[2]達人民幣95億元。經營活動產生的現金流量淨額為人民幣11,968.4百萬元。

2025年第四季度財務摘要 收入為人民幣14,510.7百萬元（2,075.0百萬美元），較2024年的人民幣12,919.7百萬元同期增長12.3%。

毛利為人民幣3,681.9百萬元（526.5百萬美元），較2024年的人民幣3,759.7百萬元同期減少2.1%。

淨利潤為人民幣2,693.2百萬元（385.1百萬美元），較2024年的人民幣2,446.8百萬元同期增長10.1%。

調整後息稅折攤前收益 [3] 為人民幣4,241.5百萬元（606.5百萬美元），較2024年的人民幣4,615.3百萬元同期減少8.1%。

為人民幣4,241.5百萬元（606.5百萬美元），較2024年的人民幣4,615.3百萬元同期減少8.1%。 調整後淨利潤 [2] 為人民幣2,694.5百萬元（385.3百萬美元），較2024年的人民幣2,733.3百萬元同期減少1.4%。

為人民幣2,694.5百萬元（385.3百萬美元），較2024年的人民幣2,733.3百萬元同期減少1.4%。 每股美國存託股（「ADS」 [4] ）基本及攤薄淨收益分別為人民幣3.31 元（0.47美元）及人民幣3.31元（0.47美元），較2024年同期的人民幣2.97元及人民幣2.89元分別增長11.4%及14.5%。

）基本及攤薄淨收益分別為人民幣3.31 元（0.47美元）及人民幣3.31元（0.47美元），較2024年同期的人民幣2.97元及人民幣2.89元分別增長11.4%及14.5%。 歸屬於普通股股東 [5] 的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益分別為人民幣3.31元（0.47美元）及人民幣3.31元（0.47美元），較2024年同期的人民幣3.32元及人民幣3.24元分別減少0.3%及增長2.2%。

的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益分別為人民幣3.31元（0.47美元）及人民幣3.31元（0.47美元），較2024年同期的人民幣3.32元及人民幣3.24元分別減少0.3%及增長2.2%。 經營活動產生的現金流量淨額為人民幣4,226.3百萬元（604.3百萬美元），而2024年同期則為人民幣 2,806.3 百萬元。

2025財年財務摘要 收入為人民幣49,098.7百萬元（7,021.0百萬美元），較2024年的人民幣44,280.7百萬元增長10.9%。

毛利為人民幣12,271.4百萬元（1,754.8百萬美元），較2024年的人民幣13,717.1百萬元減少10.5%。

淨利潤為人民幣9,235.7百萬元（1,320.7百萬美元），較2024年的人民幣8,887.6百萬元增長3.9%。

調整後息稅折攤前收益 [3] 為人民幣15,045.6百萬元（2,151.5百萬美元），較2024年的人民幣16,354.9百萬元減少8.0%。

為人民幣15,045.6百萬元（2,151.5百萬美元），較2024年的人民幣16,354.9百萬元減少8.0%。 調整後淨利潤 [2] 為人民幣9,512.7百萬元（1,360.3百萬美元），較2024年的人民幣10,150.4百萬元減少6.3%。

為人民幣9,512.7百萬元（1,360.3百萬美元），較2024年的人民幣10,150.4百萬元減少6.3%。 每股美國存託股（「ADS」 [4] ）基本及攤薄淨收益分別為人民幣11.38元（1.63美元）及人民幣11.19元（1.60美元），較2024年的人民幣10.95元及人民幣10.70元分別增長3.9%及4.6%。

）基本及攤薄淨收益分別為人民幣11.38元（1.63美元）及人民幣11.19元（1.60美元），較2024年的人民幣10.95元及人民幣10.70元分別增長3.9%及4.6%。 歸屬於普通股股東 [5] 的調整後每股美國存託股基本及攤薄淨收益分別為人民幣11.73元（1.68美元）及人民幣11.52元（1.65美元），較2024年的人民幣12.52元及人民幣12.20元分別減少6.3%及5.6%。

的調整後每股美國存託股基本及攤薄淨收益分別為人民幣11.73元（1.68美元）及人民幣11.52元（1.65美元），較2024年的人民幣12.52元及人民幣12.20元分別減少6.3%及5.6%。 經營活動產生的現金流量淨額為人民幣11,968.4百萬元（1,711.5百萬美元），而2024年則為人民幣11,429.4百萬元。

2025 年第四季度經營摘要 包裹量為10,558百萬件，較2024年同期的9,665百萬件增長9.2%。

截至2025年12月31日，攬件／派件網點數量為31,000餘個。

截至2025年12月31日，直接網絡合作夥伴數量為6,000餘個。

截至2025年12月 31日，自有幹線車輛數量為10,000餘輛。

截至2025年12月31日，在10,000餘輛自有卡車中，9,700餘輛為長度15至17米的高運力車型。

截至2025年12月31日，分揀中心之間的幹線路線數量約為3,800條。

截至2025年12月31日，分揀中心數量為93個，其中88個由本公司運營，5個由本公司的網絡合作夥伴運營。 (1) 隨附本盈利發佈之投資者關係簡報，請見 http://zto.investorroom.com 。 (2) 調整後淨利潤為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括股權激勵費用及非經常性項目（如股權投資的投資減值、處置股權投資及子公司的收益／（損失））和相關稅務影響的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 (3) 調整後息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息費用及所得稅費用的淨利潤，並經進一步調整以剔除股權激勵費用以及非經常性項目（如股權投資的投資減值、處置股權投資及子公司的收益／（損失））。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 (4) 每一股美國存託股代表一股A類普通股。 (5) 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為非公認會計準則財務指標。其定義為歸屬於普通股股東的調整後淨利潤分別除以基本及攤薄美國存託股的加權平均數。 中通創始人、董事長兼首席執行官賴梅松先生表示：「第四季度，反內卷政策持續顯效，快遞行業極端低價現象得以遏制。中通堅持以服務品質與客戶滿意度為先，業務量增速跑贏行業大盤，達到106億件。調整後淨利潤為27億元，符合預期。此外，全年散件業務量持續攀升，四季度達到日均980萬件，同比增長超過38%。收入多元化的背後，是我們的產品與服務能力正在品質和規模上實現超越傳統快遞的拓展，為整體收入和利潤率帶來積極貢獻。」



賴先生補充道：「一方面，我們欣慰地看到，行業整體正在轉向量質並舉的發展軌道。單純依靠低價驅動的規模增長，既不可持續，也不經濟。對於規模效應顯著的商業模式而言，這一根本性轉變有助於加速行業從慘烈的價格競爭，邁向以能力贏得客戶的新階段，從而進一步促進行業整合。另一方面，我們正處於變革時期，短期內的宏觀環境與微觀條件可能極度波動。然而，可以確定的是，我們的業務與財務基本面依然穩固。我們將堅持以品質為先，致力於鞏固中通的業務量與盈利能力的領先地位。在變革時期，我們將更加關注所有利益相關方的公平分享。正是這種「同建共用」的一貫實踐，才能讓我們贏得這場馬拉松，為所有投資者帶來可持續的回報。」



中通首席財務官顏惠萍女士表示：「四季度中通核心快遞單票收入增長2.9%，主要得益於直客客戶單票價格提升，有效抵消了核心業務其他板塊增量補貼增加帶來的負面影響。得益於持續的降本增效舉措，單票分揀及運輸成本合計下降4分，超出我們的預期。銷售及管理費用剔除SBC後占收入比保持穩定，約為4.4%，去年同期為5.0%。本季度經營性現金流為42億元，資本支出為18億元。」

顏女士補充道：「經董事會批准，公司宣佈了一項股東回報結構優化方案，將現金分紅與股票回購整合為單一計畫。該計畫明確，上一財年調整後淨利潤中將劃撥不低於50%用於股東回報。作為該計畫的一部分，董事會已批准一項未來24個月內的股票回購計畫，回購總額為15億美元。」

2025年第四季度未經審計財務業績



截至 12 月 31 日止三個月，

2024年

2025年

人民幣

%

人民幣

美元

%

（以千元計，百分比除外） 快遞服務 12,024,132

93.1

13,600,232

1,944,807

93.7 貨運代理服務 208,931

1.6

225,860

32,298

1.6 物料銷售 646,675

5.0

657,320

93,996

4.5 其他 39,964

0.3

27,289

3,902

0.2 收入總額 12,919,702

100.0

14,510,701

2,075,003

100.0 收入總額為人民幣14,510.7百萬元（2,075.0百萬美元），較2024年同期的人民幣12,919.7百萬元增長12.3%。核心快遞業務收入較2024年同期增長12.4%，這是包裹量增長9.2%與單票收入增長2.9%綜合作用的結果。由直銷機構產生的直客業務收入增長71.5%，主要受電子商務退貨包裹增加所帶動。貨運代理服務收入較2024年同期增長8.1%。物料銷售收入（主要由銷售用於數字化運單的熱敏紙組成）增長1.6%。其他收入主要來自金融服務。

截至 12 月 31 日止三個月，

2024年

2025年





佔收入百分比









佔收入百分比

人民幣



人民幣

美元



（以千元計，百分比除外） 幹線運輸成本 3,913,823

30.3

3,894,486

556,904

26.8 分揀中心運營成本 2,543,707

19.7

2,714,125

388,115

18.7 貨運代理成本 197,053

1.5

212,461

30,382

1.5 物料銷售成本 196,941

1.5

157,930

22,584

1.1 其他成本 2,308,459

17.9

3,849,844

550,519

26.5 營業成本總額 9,159,983

70.9

10,828,846

1,548,504

74.6 營業成本總額為人民幣10,828.8百萬元（1,548.5百萬美元），較去年同期的人民幣9,160.0百萬元增長18.2%。

幹線運輸成本為人民幣3,894.5百萬元（556.9百萬美元），較去年同期的人民幣3,913.8百萬元減少0.5%。單票運輸成本減少7.5%或3分，主要得益於更好的規模經濟，以及通過更有效的路線規劃提高了裝載率。 分揀中心運營成本為人民幣2,714.1百萬元（388.1百萬美元），較去年同期的人民幣2,543.7百萬元增長6.7%。該增加主要包括(i)人工相關成本增加人民幣111.4百萬元（15.9百萬美元），部分被自動化帶來的效率提升所抵銷；及(ii)與自動化設施及設備升級相關的折舊及攤銷成本增加人民幣57.8百萬元（8.3 百萬美元）。截至2025年12月31日，投入服務的自動化分揀設備為781套，而截至2024年12月31日則為596套。

物料銷售成本為人民幣157.9百萬元（22.6百萬美元），較去年同期的人民幣196.9百萬元減少19.8%。 其他成本為人民幣3,849.8百萬元（550.5百萬美元），較去年同期的人民幣2,308.5百萬元增長66.8%，其中服務直客客戶的支出增長為人民幣1,500.2百萬元（214.5百萬美元）。 毛利為人民幣3,681.9百萬元（526.5百萬美元），較去年同期的人民幣3,759.7百萬元減少2.1%。毛利率為25.4%，而去年同期則為 29.1%。 營業費用總額為人民幣492.5百萬元（70.4百萬美元），而去年同期則為人民幣306.5百萬元。 銷售、一般及行政費用為人民幣643.9百萬元（92.1百萬美元），較去年同期的人民幣655.8百萬元減少1.8%，主要由於(i)薪酬及福利費用減少人民幣57.6百萬元（8.2百萬美元），及(ii)與行政設施及設備相關的折舊及攤銷成本增加人民幣33.4百萬元（4.8百萬美元）。

其他經營收益淨額為人民幣151.4百萬元（21.6百萬美元），而去年同期則為人民幣349.3百萬元。其他經營收益主要包括(i)租金收入人民幣67.9百萬元（9.7百萬美元），(ii)政府補助及稅費返還人民幣46.5百萬元（6.7百萬美元），及(iii)ADR費用返還人民幣24.1百萬元（3.4百萬美元）。 經營利潤為人民幣3,189.4百萬元（456.1百萬美元），較去年同期的人民幣3,453.2百萬元減少7.6%。經營利潤率為22.0%，而去年同期則為26.7%。 利息收入為人民幣154.7百萬元（22.1百萬美元），而去年同期則為人民幣221.9百萬元。

利息費用為人民幣27.2百萬元（3.9百萬美元），而去年同期則為人民幣71.8百萬元。 金融工具公允價值變動損失為人民幣9.2百萬元（1.3百萬美元），而去年同期則為收益人民幣168.0百萬元。該等金融工具公允價值變動收益或損失由商業銀行根據市場預期的未來贖回價格報價。 所得稅費用為人民幣638.1百萬元（91.3百萬美元），而去年同期則為人民幣1,059.1百萬元。有效所得稅率同比下降10.9個百分點，由於應付中通快遞（香港）有限公司股息的預扣稅計提減少。 淨利潤為人民幣2,693.2百萬元（385.1百萬美元），較去年同期的人民幣2,446.8百萬元增長10.1%，其中反映了對「菜鳥驛站」投資的人民幣258.6百萬元減值損失。

歸屬於普通股股東的每股美國存託股基本及攤薄收益分別為人民幣3.31元（0.47美元）及人民幣3.31元（0.47美元），而去年同期的每股美國存託股基本及攤薄收益分別則為人民幣2.97元及人民幣2.89元。 歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益分別為人民幣3.31元（0.47美元）及人民幣3.31元（0.47美元），而去年同期則分別為人民幣3.32元及人民幣3.24元。 調整後淨利潤為人民幣2,694.5百萬元（385.3百萬美元），而去年同期則為人民幣2,733.3百萬元。 息稅折攤前收益[1]為人民幣4,240.5百萬元（606.4百萬美元），而去年同期則為人民幣4,328.8百萬元。

調整後息稅折攤前收益為人民幣4,241.5百萬元（606.5百萬美元），而去年同期則為人民幣4,615.3百萬元。 經營活動產生的現金流量淨額為人民幣4,226.3百萬元（604.3百萬美元），而去年同期則為人民幣2,806.3百萬元。 (1) 息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息費用及所得稅費用的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 2025 財政年度財務業績

截至12月31日止年度，

2024年

2025年

人民幣

%

人民幣

美元

%

（以千元計，百分比除外） 快遞服務 40,953,034

92.5

45,726,365

6,538,783

93.1 貨運代理服務 885,410

2.0

808,000

115,542

1.7 物料銷售 2,300,392

5.2

2,444,323

349,534

5.0 其他 141,884

0.3

119,979

17,157

0.2 收入總額 44,280,720

100.0

49,098,667

7,021,016

100.0 收入總額為人民幣49,098.7百萬元（7,021.0百萬美元），較去年的人民幣44,280.7百萬元增長10.9%。核心快遞業務收入較2024年同期增長 11.3%，這是包裹量增長13.3%與單票收入下降1.7%綜合作用的結果。由直銷機構產生的直客業務收入增長111.8%，主要受電子商務退貨包裹增加所帶動。貨運代理服務收入較2024年同期減少8.7%。物料銷售收入（主要由銷售用於數字化運單的熱敏紙組成）增長6.3%。其他收入主要來自金融服務。



截至12月31日止年度，

2024年

2025年





佔收入百分比









佔收入百分比

人民幣



人民幣

美元



（以千元計，百分比除外） 幹線運輸成本 13,966,446

31.5

13,970,542

1,997,761

28.5 分揀中心運營成本 9,163,784

20.7

9,837,678

1,406,769

20.0 貨運代理成本 828,270

1.9

760,308

108,723

1.5 物料銷售成本 651,729

1.5

577,950

82,646

1.2 其他成本 5,953,399

13.4

11,680,748

1,670,324

23.8 營業成本總額 30,563,628

69.0

36,827,226

5,266,223

75.0 營業成本總額為人民幣36,827.2百萬元（5,266.2百萬美元），較去年的人民幣30,563.6百萬元增長20.5%。 幹線運輸成本為人民幣13,970.5百萬元（1,997.8百萬美元），而去年則為人民幣13,966.4百萬元。單票運輸成本減少12.2%或5分，主要得益於更好的規模經濟，以及通過更有效的路線規劃提高了裝載率。 分揀中心運營成本為人民幣9,837.7百萬元（1,406.8百萬美元），較去年的人民幣9,163.8百萬元增長7.4%。該增加主要包括(i)人工相關成本增加人民幣432.5百萬元（61.8百萬美元），這是工資上漲與自動化帶來的效率提升部分抵銷綜合作用的結果；及(ii)與自動化設施及設備升級相關的折舊及攤銷成本增加人民幣276.6百萬元（39.6百萬美元）。單票分揀中心運營成本減少3.7%或1分，乃由於自動化及操作程序標準化，加上有效的績效考核持續深挖生產力增長。

物料銷售成本為人民幣578.0百萬元（82.6百萬美元），較去年的人民幣651.7百萬元減少11.3%。 其他成本為人民幣11,680.7百萬元（1,670.3百萬美元），較2024年的人民幣5,953.4百萬元增長96.2%，其中包括為服務直客客戶而增加的人民幣5,533.2百萬元（791.2百萬美元）。 毛利為人民幣12,271.4百萬元（1,754.8百萬美元），較去年的人民幣13,717.1百萬元減少10.5%。毛利率為25.0%，而去年則為31.0%。 營業費用總額為人民幣1,796.6百萬元（256.9百萬美元），而去年則為人民幣1,940.2百萬元。 銷售、一般及行政費用為人民幣2,637.6百萬元（377.2百萬美元），較去年的人民幣2,690.0百萬元減少2.0%。該減少主要由於薪酬及福利費用減少人民幣23.5百萬元（3.4百萬美元）。銷售、一般及行政費用佔總收入的百分比由上一年度的6.1%下降至5.4%，反映了公司結構進一步優化。

其他經營收益淨額為人民幣841.0百萬元（120.3百萬美元），而去年則為人民幣749.8百萬元。其他經營收益主要包括(i)政府補助及稅費返還人民幣547.6百萬元（78.3百萬美元），(ii)租金收入人民幣201.7百萬元（28.8百萬美元），及(iii)ADR費用返還人民幣24.1百萬元（3.4百萬美元）。 經營利潤為人民幣10,474.9百萬元（1,497.9百萬美元），較去年的人民幣11,776.9百萬元減少11.1%。經營利潤率為21.3%，而去年則為26.6%。 利息收入為人民幣747.1百萬元（106.8百萬美元），而去年同期則為人民幣993.5百萬元。 利息費用為人民幣248.6百萬元（35.6百萬美元），而去年同期則為人民幣337.9百萬元。

金融工具公允價值變動收益為人民幣126.0百萬元（18.0百萬美元），而去年同期則為收益人民幣202.9百萬元。該等金融工具公允價值變動收益或損失由商業銀行根據市場預期的未來贖回價格報價。 商譽減值為人民幣84.4百萬元（12.1百萬美元），與2017年10月收購中國東方快遞有限公司（China Oriental Express Co., Ltd.）的核心貨運代理業務有關。由於被收購業務的公允價值於2025年第二季度低於其賬面價值，故確認此項非經常性費用。 除稅前外幣匯兌收益為人民幣1.5百萬元（0.2百萬美元），主要由於以外幣計值的銀行存款相對於人民幣的匯率波動。

所得稅費用為人民幣1,905.2百萬元（272.4百萬美元），而去年則為人民幣2,845.4百萬元。整體所得稅率同比下降7.1個百分點，主要由於(i)本公司全資子公司上海中通吉網絡技術有限公司於獲認定為「重點軟件企業」後，於2025年第三季度收到人民幣375.8百萬元（52.8百萬美元）的所得稅退稅，該認定使其2024納稅年度符合10%的優惠稅率條件，(ii)應付中通快遞（香港）有限公司股息的預扣稅計提同比減少人民幣138.3百萬元（19.8百萬美元），及(iii)2024年因權益投資對象減值人民幣931.4百萬元（133.2百萬美元）不可扣稅的影響，該項減值曾顯著提高2024年的有效稅率。

淨利潤為人民幣9,235.7百萬元（1,320.7百萬美元），較去年的人民幣8,887.6百萬元增長3.9%。該增長主要受去年計提的減值準備所帶動，該準備包括 (i)因要約回購而與投資菜鳥智慧物流網絡有限公司相關的人民幣479.9百萬元，及 (ii)因公允價值低於賬面價值而對浙江驛棧網絡科技有限公司投資的人民幣451.5百萬元。 歸屬於普通股股東的每股美國存託股基本及攤薄收益分別為人民幣11.38元（1.63美元）及人民幣11.19元（1.60美元），而去年則分別為人民幣10.95元及人民幣10.70元。 歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益分別為人民幣11.73元（1.68美元）及人民幣11.52元（1.65美元），而去年則分別為人民幣12.52元及人民幣12.20元。

調整後淨利潤為人民幣9,512.7百萬元（1,360.3百萬美元），而去年同期則為人民幣10,150.4百萬元。 息稅折攤前收益[1]為人民幣14,769.0百萬元（2,111.9百萬美元），而去年同期則為人民幣 15,094.3百萬元。 調整後息稅折攤前收益為人民幣15,045.6百萬元（2,151.5百萬美元），而去年同期則為人民幣16,354.9百萬元。 經營活動產生的現金流量淨額為人民幣11,968.4百萬元（1,711.5百萬美元），而去年則為人民幣11,429.4百萬元。 最近發展 可換股優先債據 2026年2月初，本公司完成了本金總額為15億美元、2031年到期的可換股優先票據（「票據」）的發行。票據年利率為0.925%，每半年付息一次。票據的初始轉換率為每1,000美元本金額的票據可轉換為32.3130股本公司A類普通股。

配合票據發行，本公司與若干交易對手訂立了上限期權交易。上限期權交易的上限價格初始為35.9906美元，並根據上限期權交易的條款進行調整。 在對票據定價的同時，本公司在場外私下協商交易中向票據的若干購買者回購了18,254,400股A類普通股（「同步股份回購」）。同步股份回購旨在協助欲對票據投資進行對沖的票據購買者進行初始對沖。同步股份回購是根據本公司現有的股份回購計劃進行的，該計劃有效期至2026年6月30日。同步股份回購的收購價為2026年2月4日在本公司A類普通股在香港聯交所的收盤價，即每股A類普通股179.10港元。

宣派半年度股息 董事會（「董事會」）已批准向截至2026年4月8日營業時間結束時名列名冊的普通股持有人及ADS持有人，派發截至2025年12月31日止六個月的現金股息，金額為每股ADS及普通股0.39美元。該股息支付代表40%的股息分派率。對於A類及B類普通股持有人，為符合獲得股息的資格，所有有效的股份過戶文件連同相關股票，最遲須於2026年4月8日下午4時30分（香港時間）前送交本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。A類及B類普通股持有人的派付日期預計為2026年4月22日，ADS持有人的派付日期預計為2026年4月29日。

股份回購更新及新授權 完成現有股份回購計劃 董事會最初於2018年11月批准其股份回購計劃。經過隨後的修訂，該計劃的總授權金額增至20億美元，有效期至2026年6月30日（「現有股份回購計劃」）。截至2025年12月31日，本公司已在公開市場累計回購59,839,819股ADS，總金額為1,397.65百萬美元（包括佣金）。截至2026年2月28日，計及同步股份回購，本公司的總回購量達到85,467,295股A類普通股（包括以ADS 形式持有的股份）。20億美元的現有股份回購計劃已基本完成。 採納新股份回購計劃

於2026年3月17日，董事會批准了一項新的股份回購計劃（「新計劃」），授權在未來24個月內回購總額不超過15.0億美元的股份，自2026年3月20日起生效，至2028年3月20日止。新計劃須待股東在公司即將舉行的股東周年大會上授予一般無條件授權後方可作實。根據新計劃，回購可不時通過公開市場交易或其他法律允許的方式進行，具體視乎市場情況並根據經修訂的1934年美國證券交易法第10b5-1條及/或第10b-18條以及香港聯交所上市規則進行。本公司預計利用其現有現金餘額為這些回購提供資金。

增強股東回報計劃 自2024年3月起，本公司一直維持每半年派發一次股息的政策，分派率不低於去年調整後淨利潤的40%，或由董事會另行授權。為優化資本分配並進一步與股東利益保持一致，董事會已批准一項增強回報機制。從2026年起，本公司目標年度股東回報總額比例不低於上一財年調整後淨利潤的50%，包括現金股息及股份回購。該等回報的具體組合、時間及執行將在董事會指示和授權下，綜合考慮本公司股價、經營業績及現金儲備等因素後確定，以確保回報的平衡與可持續性。

董事會及委員會變更 魏臻先生由於計劃投入更多時間於其他專業事務，已辭任本公司獨立非執行董事，以及董事會薪酬委員會主席兼成員、提名及公司治理委員會成員，自 2026年3月18日起生效。本公司對魏先生的貢獻表示誠摯謝意，並祝願他未來工作順利。 董事會已委任 (i) Herman Yu先生為提名及公司治理委員會成員，(ii) 黃沁先生為提名及公司治理委員會主席，及 (iii) 謝芳女士為薪酬委員會主席。該等變更將於2026年3月18日起生效。 前景展望 根據目前的市場和運營情況，本公司2026年包裹量預期將在423.7億至435.2億之間，同比增長10%至13% 。該等估計代表管理層目前的初步看法，可能會發生變化。

匯率 為方便讀者閱讀，本公告將若干人民幣金額按唯一指定匯率轉換為美元。除非另有所指，所有人民幣兌換為美元的換算乃按人民幣6.9931元兌1.00美元的匯率作出（即美國聯邦儲備系統管理委員會H.10統計數據所載2025年12月31日之中午買入匯率）。 採用非公認會計準則財務指標 本公司使用息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益（均為非公認會計準則財務指標）來評估中通的經營業績，並用於財務及經營決策。

本公司的非公認會計準則財務指標與其美國公認會計準則財務指標之間的調節表列示於本盈利發佈末的表格，該表格提供有關非公認會計準則財務指標的更多詳情。 本公司認為，該等非公認會計準則指標有助於識別中通業務的基本趨勢，避免其因本公司在經營利潤及淨利潤中計入的相關費用和利得而失真，并提供了關於其經營業績的有用資料，增強對其過往表現及未來前景的整體理解，並有助於更清晰地瞭解本公司管理層在財務和運營決策中所使用的核心指標。

息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益不應獨立於淨利潤或其他業績指標考慮，亦不可詮釋為淨利潤或其他業績指標的替代項目，或詮釋為本公司經營表現的指標。中通鼓勵投資者將過往的非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標進行比較。本文所列的息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益可能無法與其他公司列示的名稱類似的指標相比較。其他公司可能會以不同的方式計算類似名稱的指標，從而限制了其作為中通數據的比較指標的有用性。中通鼓勵投資者及其他人士全面審閱本公司的財務資料，而非依賴單一的財務指標。

電話會議資料 中通的管理團隊將於美國東部時間2026年3月17日（星期二）下午八時三十分（北京時間2026年3月18日上午八時三十分）舉行業績電話會議。 業績電話會議的撥號詳情如下： 美國： 1-888-317-6003 香港： 800-963-976 中國內地： 4001-206-115 新加坡： 800-120-5863 國際： 1-412-317-6061 密碼： 5925555 請於通話預定開始前15分鐘撥號，並提供密碼以加入通話。 電話會議的回放將可於2026年3月 24日前通過致電以下號碼收聽： 美國： 1-855-669-9658 國際： 1-412-317-0088 密碼： 7894484 此外，電話會議的網上直播及錄音將可於 http://zto.investorroom.com 收聽。 關於中通快遞（開曼）有限公司 中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO 及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）是中國行業領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。

中通運營高度可擴展的網絡合作夥伴模式，本公司認為，該模式最適於支持中國電子商務的高速增長。本公司利用其網絡合作夥伴提供攬件和末端派送服務，同時在快遞服務價值鏈內提供關鍵的幹線運輸服務和分揀網絡。 有關更多資料，請訪問 http://zto.investorroom.com。 安全港聲明 本公告載有根據 1995 年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文可能構成「前瞻性」聲明的陳述。該等前瞻性陳述可從詞彙如「將」、 「預期」、「預計」、「旨在」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」或類似陳述加以識別。當中前景展望及管理層在本公告的引述均包含前瞻性陳述。中通亦可能在其向美國證券交易委員會（「美國證交會」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）提交的定期報告、向股東提交的中期及年度報告、於香港聯交所網站上發佈的公告、通函或其他刊物、新聞稿及其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但不限於有關中通的信念、計劃及期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定因素。許多因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有重大差異，包括但不限於以下各項：有關中國電子商務及快遞行業發展的風險；其對若干第三方電子商務平台的重大依賴；與其網絡合作夥伴及其僱員及人員相關的風險；可能對本公司經營業績及市場份額造成不利影響的激烈競爭；本公司分揀中心或其網絡合作夥伴運營的網點或其技術系統遭受任何服務中斷；中通建立品牌及承受負面報道的能力或其他有利的政府政策。有關此等及其他風險的進一步資料載於中通向美國證交會及香港聯交所提交的文件中。本公告中提供的所有資料均截至本公告日期，除適用法律要求外，中通不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

未經審計合併財務數據

未經審計合併綜合收益數據概要：





截至 12 月 31 日止三個月，

截至 12 月 31 日止年度，



2024年

2025年

2024年

2025年



人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元



（以千元計，股份及每股數據除外） 收入

12,919,702

14,510,701

2,075,003

44,280,720

49,098,667

7,021,016 營業成本

(9,159,983)

(10,828,846)

(1,548,504)

(30,563,628)

(36,827,226)

(5,266,223) 毛利

3,759,719

3,681,855

526,499

13,717,092

12,271,441

1,754,793 經營（費用）／利潤：























銷售、一般及行政費用

(655,825)

(643,879)

(92,073)

(2,690,017)

(2,637,560)

(377,166) 其他經營利潤淨額

349,277

151,380

21,647

749,784

840,980

120,259 總經營費用

(306,548)

(492,499)

(70,426)

(1,940,233)

(1,796,580)

(256,907) 經營利潤

3,453,171

3,189,356

456,073

11,776,859

10,474,861

1,497,886 其他收入／（費用）：























利息收入

221,927

154,717

22,124

993,535

747,072

106,830 利息費用

(71,784)

(27,204)

(3,890)

(337,919)

(248,612)

(35,551) 金融工具的公允價值變動 收益／（損失）

168,003

(9,247)

(1,322)

202,886

126,038

18,023 出售股權投資、子公司和其他的（損失） ／收益

(21,212)

2,038

291

(10,518)

37,034

5,296 股權投資的投資減值

(258,551)

-

-

(931,367)

-

- 商譽減值

-

-

-

-

(84,431)

(12,073) 外幣匯兌（亏损）／收益，稅前

(318)

(20,121)

(2,877)

(17,930)

1,542

221 扣除所得稅及權益法核算的投資收入前的 利潤

3,491,236

3,289,539

470,399

11,675,546

11,053,504

1,580,632

所得稅費用

(1,059,086)

(638,131)

(91,252)

(2,845,361)

(1,905,236)

(272,445) 權益法核算的投資收入

14,659

41,809

5,979

57,410

87,393

12,497 淨利潤

2,446,809

2,693,217

385,126

8,887,595

9,235,661

1,320,684 歸屬於非控制性權益的淨利潤

(64,119)

(67,865)

(9,705)

(70,760)

(155,010)

(22,166) 歸屬於中通快遞（開曼）有限公司的 淨利潤

























2,382,690

2,625,352

375,421

8,816,835

9,080,651

1,298,518 歸屬於普通股股東的淨利潤

2,382,690

2,625,352

375,421

8,816,835

9,080,651

1,298,518 歸屬於普通股股東的每股淨收益























基本

2.97

3.31

0.47

10.95

11.38

1.63 攤薄

2.89

3.31

0.47

10.70

11.19

1.60 用於計算每股普通股／美國存託股淨收益























的加權平均股數























基本

803,354,580

792,680,220

792,680,220

804,875,816

797,634,860

797,634,860 攤薄

836,920,680

793,297,332

793,297,332

838,441,916

820,802,763

820,802,763 淨利潤

2,446,809

2,693,217

385,126

8,887,595

9,235,661

1,320,684 其他綜合收益／（損失），























扣除稅項零：























外幣折算調整

(124,108)

(23,046)

(3,296)

(103,970)

13,428

1,920 綜合收益

2,322,701

2,670,171

381,830

8,783,625

9,249,089

1,322,604 歸屬於非控制性權益的綜合收益

(64,119)

(67,865)

(9,705)

(70,760)

(155,010)

(22,166) 歸屬於中通快遞（開曼）有限公司的 綜合收益

























2,258,582

2,602,306

372,125

8,712,865

9,094,079

1,300,438 未經審計合併資產負債表數據：

於

2024年

2025年

12 月 31 日

12 月 31 日

人民幣

人民幣

美元

（以千元計，股份數據除外） 資產









流動資產：









現金及現金等價物 13,465,442

10,011,533

1,431,630 受限制現金 37,517

29,129

4,165 應收賬款淨額 1,503,706

1,287,475

184,106 金融應收款項 1,178,617

674,880

96,507 短期投資 8,848,447

15,620,892

2,233,758 存貨 38,569

40,648

5,813 預付供應商款項 783,599

719,277

102,855 預付款項及其他流動資產 4,329,664

5,102,997

729,719 應收關聯方款項 168,160

477,865

68,334 總流動資產 30,353,721

33,964,696

4,856,887 股權投資 1,871,337

1,951,910

279,119 物業及設備淨額 33,915,366

35,433,509

5,066,924 土地使用權淨額 6,170,233

6,762,240

966,987 無形資產淨額 17,043

52,758

7,544 經營租賃使用權資產 566,316

398,082

56,925 商譽 4,241,541

4,157,111

594,459 遞延所得稅資產 984,567

1,103,655

157,821 長期投資 12,017,755

5,221,110

746,609 長期金融應收款項 861,453

1,039,946

148,710 其他非流動資產 919,331

938,980

134,272 非流動性應收關聯方款項 421,667

-

- 總資產 92,340,330

91,023,997

13,016,257 負債及權益









流動負債









短期銀行借款 9,513,958

10,934,419

1,563,601 應付款項 2,463,395

2,577,229

368,539 客戶預付款項 1,565,147

1,833,131

262,134 應付所得稅 488,889

279,541

39,974 應付關聯方款項 202,766

796,660

113,921 經營租賃負債 183,373

139,787

19,989 應付股息 14,134

19,659

2,811 可換股優先債券 7,270,081

-

- 其他流動負債 6,571,492

6,288,714

899,273 總流動負債 28,273,235

22,869,140

3,270,242 長期銀行借款 -

18,000

2,574 非流動經營租賃負債 377,717

261,257

37,359 遞延所得稅負債 1,014,545

615,073

87,954 可換股優先債券 -

124,114

17,748 總負債 29,665,497

23,887,584

3,415,877 股東權益









普通股（面值0.0001美元；法定股本為10,000,000,000股；於2024年12月31日，已

發行810,339,182股，發行在外798,622,719股；於2025年12月31日，已發行

795,528,169股，發行在外790,812,316股） 523

513

73 資本公積 24,389,905

24,000,698

3,432,054 庫存股，按成本計 (1,131,895)

(254,480)

(36,390) 未分配利潤 39,098,553

42,918,864

6,137,316 累計其他綜合損失 (294,694)

(281,266)

(40,220) 中通快遞（開曼）有限公司股東權益 62,062,392

66,384,329

9,492,833 非控制性權益 612,441

752,084

107,547 總權益 62,674,833

67,136,413

9,600,380 總負債及權益 92,340,330

91,023,997

13,016,257 未經審計合併現金流數據概要：



截至 12 月 31 日止三個月，

截至 12 月 31 日止年度，

2024年

2025年

2024年

2025年

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

（千元) 經營活動產生的現金淨額 2,806,349

4,226,269

604,348

11,429,436

11,968,419

1,711,461 投資活動產生／（所用）現金淨額 2,974,348

(78,533)

(11,230)

(5,980,724)

(4,827,106)

(690,267) 融資活動所用的現金淨額 (4,031,871)

(3,517,215)

(502,955)

(4,995,180)

(10,567,203)

(1,511,090) 匯率變動對現金、現金等價物及受限制 現金的影響





















34,377

(6,184)

(884)

26,105

(58,340)

(8,343) 現金、現金等價物及受限制現金的 增加淨額





















1,783,203

624,337

89,279

479,637

(3,484,230)

(498,239) 期初現金、現金等價物及受限制現金 11,747,744

9,422,380

1,347,382

13,051,310

13,530,947

1,934,900 期末現金、現金等價物及受限制現金 13,530,947

10,046,717

1,436,661

13,530,947

10,046,717

1,436,661 下表提供簡明合併資產負債表中所列報的現金、現金等價物及受限制現金與簡明合併現金流量表所示金額之總和的核對：

於

2024年

2025年

12月31日

12月31日

人民幣

人民幣

美元

（千元) 現金及現金等價物 13,465,442

10,011,533

1,431,630 流動性受限制現金 37,517

29,129

4,165 非流動性受限制現金 27,988

6,055

866 總現金、現金等價物及受限制現金 13,530,947

10,046,717

1,436,661 公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表



截至 12 月 31 日止三個月，

截至 12 月 31 日止年度，

2024年

2025年

2024年

2025年

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

（以千元計，股份及每股數據除外） 淨利潤 2,446,809

2,693,217

385,126

8,887,595

9,235,661

1,320,684 加：





















股權激勵費用[1] 6,768

2,993

428

318,692

229,250

32,782 股權投資的投資減值[1] 258,551

-

-

931,367

-

- 商譽減值 -

-

-

-

84,431

12,073 出售股權投資、子公司和其他的損失／（收益），

扣除所得稅 21,212

(1,683)

(241)

12,705

(36,654)

(5,241) 調整後淨利潤 2,733,340

2,694,527

385,313

10,150,359

9,512,688

1,360,298























淨利潤 2,446,809

2,693,217

385,126

8,887,595

9,235,661

1,320,684 加：





















折舊 714,289

842,389

120,460

2,882,579

3,224,811

461,142 攤銷 36,793

39,593

5,662

140,827

154,667

22,117 利息費用 71,784

27,204

3,890

337,919

248,612

35,551 所得稅費用 1,059,086

638,131

91,252

2,845,361

1,905,236

272,445 息稅折攤前收益 4,328,761

4,240,534

606,390

15,094,281

14,768,987

2,111,939























加：





















股權激勵費用 6,768

2,993

428

318,692

229,250

32,782 股權投資的投資減值 258,551

-

-

931,367

-

- 商譽減值 -

-

-

-

84,431

12,073 出售股權投資、子公司和其他的損失 ／（收益） 21,212

(2,038)

(291)

10,518

(37,034)

(5,296) 調整後息稅折攤前收益 4,615,292

4,241,489

606,527

16,354,858

15,045,634

2,151,498



(1) 所得稅淨額為零





















公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表



截至 12 月 31 日止三個月，

截至 12 月 31 日止年度，

2024年

2025年

2024年

2025年

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

（以千元計，股份及每股數據除外） 歸屬於普通股股東的淨利潤 2,382,690

2,625,352

375,421

8,816,835

9,080,651

1,298,518 加：





















股權激勵費用[1] 6,768

2,993

428

318,692

229,250

32,782 股權投資的投資減值[1] 258,551

-

-

931,367

-

- 商譽減值 -

-

-

-

84,431

12,073 出售股權投資和子公司的損失/（收益），扣除所得稅 21,212

(1,683)

(241)

12,705

(36,654)

(5,241) 歸屬於普通股股東的調整後淨利潤 2,669,221

2,626,662

375,608

10,079,599

9,357,678

1,338,132























用於計算每股普通股/美國存託股 淨收益的加權平均股數





















基本 803,354,580

792,680,220

792,680,220

804,875,816

797,634,860

797,634,860 攤薄 836,920,680

793,297,332

793,297,332

838,441,916

820,802,763

820,802,763























歸屬於普通股股東的每股/美國存託股 淨收益





















基本 2.97

3.31

0.47

10.95

11.38

1.63 攤薄 2.89

3.31

0.47

10.70

11.19

1.60























歸屬於普通股股東的每股/美國存託股 調整後淨收益





















基本 3.32

3.31

0.47

12.52

11.73

1.68 攤薄 3.24

3.31

0.47

12.20

11.52

1.65















































(1) 所得稅淨額為零





















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