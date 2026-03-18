Cboe 向美國證交會提交申請，計劃推出近 24x5 美國股票交易時段

芝加哥2026年3月18日 /美通社/ -- 全球頂尖市場營運商暨股票衍生工具先驅 Cboe Global Markets, Inc. (Cboe: CBOE) 宣佈，已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交建議書，計劃在旗下 Cboe EDGX 股票交易所 (EDGX) 推出近 24x5 美國股票交易時段。 Cboe 現正準備於 2026 年 12 月推出服務，惟須先獲得監管機構批准其申請，以及待相關行業基建供應商準備就緒。 Cboe 在提交的文件中概述計劃，擬於星期日晚上 9 時（美國東部時間） 至星期五晚上 8 時 （美國東部時間）在 EDGX 提供所有已上市的 NMS 股票買賣，並於星期一至星期四晚上 8 時至 9 時 （美國東部時間）暫停營運一小時。 屆時將可提供近 24x5 交易，美國市場假期除外。 所有交易預計會經由存託信託與結算公司 (DTCC) 結算。

Cboe 北美股票主管 Oliver Sung 說：「Cboe 向 SEC 提交建議書，是我們確保準備就緒，能在業界於 12 月推出服務時提供夜間交易的最新進展。 有見全球對美國市場的興趣與日俱增，我們公佈了近 24x5 交易計劃，並一直與世界各地的客戶及市場參與者保持溝通，強調整個過程需要通力合作。 Cboe 在營運流動性高且全天候運作的衍生工具及外匯 (FX) 市場方面，擁有卓越的往績，我們將運用相關專業知識，確保建立穩健的市場及投資者保障機制。」 近年，投資者對傳統交易時段以外的美國股票需求大增，Cboe 美國股票早盤時段的成交量增長便反映此趨勢。 Cboe 現有交易時段為凌晨 4 時 （美國東部時間）至上午 7 時 （美國東部時間）在旗下四個交易所的其中兩個（包括 EDGX）提供服務，其平均每日成交量 (ADV) 由 2022 年 2 月至 2026 年 2 月增加了 590%。

Cboe 透過其專有指數期貨及期權，以及環球外匯市場，已成功營運全天候交易多年。 Cboe 專有指數期權在環球交易時段（晚上 8 時 15 分至上午 9 時 25 分 （美國東部時間））的交易量在 2026 年屢創新高，因為投資者需要對沖持倉或按需要調整策略，特別是在盤前有消息公佈之時。 提供真正 24x5 市場的 Cboe FX，採用「跟隨太陽」營運模式，為所有環球時區提供持續的營運覆蓋、事故回應及客戶支援。 為了推出夜間交易，除了需要監管批准和基建準備就緒外，關鍵要素還包括擴大市場准入，以及提供優質的實時數據。 Cboe 正持續擴大 Cboe One 美國股票資訊傳送的發佈，此服務整合了 Cboe 旗下四個美國股票交易所的實時市場數據。 2025 年，Cboe 的四個交易所佔美國股票場內交易的 20.2%。

Cboe Data Vantage 主管 Brian McElligott 表示：「Cboe 深明準確可靠的市場數據是作出明智投資決策的基礎。 我們會繼續專注於擴充美國股票數據產品的供應，以回應歐洲及亞太區投資者對參與美國市場的強烈需求。 不論實時數據、頂級報價數據或歷史數據，Cboe Data Vantage 都能幫助投資者應對當前市場，並為美國股票夜間交易作好準備。」 如需更多資訊，請瀏覽此處：擴大市場准入：Cboe 計劃今年推出近 24x5 美國股票交易的原因。 關於 Cboe Global Markets Cboe Global Markets (Cboe: CBOE) 是全球頂尖的市場營運商，在股票衍生工具領域創新不斷，源遠流長。 自 1973 年創立全球首個上市期權交易所後，Cboe 屢次推出里程碑式產品，包括引入 S&P 500® 指數期權，以及創立市場波動指標 VIX® 指數，徹底改變投資者管理風險和把握機遇的模式。 時至今日，Cboe 營運的市場涵蓋衍生工具、股票及外匯，為全球客戶提供交易、結算以至投資方案。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.cboe.com。

Cboe 媒體聯絡人 Cboe 分析師聯絡人





Angela Tu Tim Cave Kenneth Hill，特許金融分析師 +1-646-856-8734 +44 (0) 7593-506-719 +1-312-786-7559 [email protected] [email protected] [email protected] CBOE-C

CBOE-OE Cboe®、Cboe Global Markets® 及 VIX® 均為 Cboe Exchange, Inc 的註冊商標或服務標誌，而 S&P 500® 則為 Standard & Poor's Financial Services LLC 的註冊商標。 所有其他商標及服務標誌則歸屬其各自擁有人。 前瞻性資訊警示聲明 本新聞稿包含經修訂的《1995 年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述，該等陳述涉及多項風險和不確定性。 此等陳述可通過前瞻性詞彙識別，包括「可能」、「或許」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等，以及其否定形式或其他類似用語。 凡表述我們對未來的期望、假設或預測，而非單純陳述歷史事實者，皆屬前瞻性陳述。 此等前瞻性陳述受制於與我們相關的已知及未知風險、不確定性及假設，當中可能包括基於我們的增長策略及業務預期趨勢而作出的未來財務表現預測。 此等陳述僅為基於我們現時對未來事件的預期及預測而作出的推斷。 多項重要因素可能導致我們的實際業績、活動水平、表現或成就，與前瞻性陳述所明示或暗示的內容存在重大差異。

我們身處的營商環境競爭激烈、瞬息萬變。 新的風險和不確定性時有出現，我們不可能預測所有風險和不確定性，也無法評估所有因素對我方業務的影響，或任何因素（或因素組合）可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所載內容產生重大差異的程度。 可能導致實際結果存在差異的一些因素包括：喪失獨家上市和交易某些指數期權和期貨產品的權利；經濟、政治和市場狀況；遵守法律和監管義務；價格和新產品及服務的競爭以及我們行業的整合；交易或結算量、市場數據費用的減少或我們交易所交易產品組合的轉變；立法或監管變更或稅制變更；我們保護系統和通訊網絡免受安全漏洞和入侵的能力；我們吸引和留住熟練管理層及其他人員的能力；國內外實體日益激烈的競爭；我們對第三方的業務及營運依賴及承受的風險；影響我們及其他適用指數質量和完整性的因素；我們有效管理全球營運、增長、策略收購、縮減、剝離或聯盟的能力；我們所用產品和服務的成本增加；我們在不侵犯他人知識產權的情況下經營業務的能力以及與保護我們知識產權相關的成本；我們將與營運結算所相關的風險（包括我們的信用、流動性、市場、投資、交易對手和違約風險）降至最低的能力；我們容納交易和結算量及交易流量（包括顯著增長）而系統不發生故障或性能下降的能力；使用我們市場或我們產品或我們為其結算交易的人員的不當行為；我們使用開源軟件代碼面臨的挑戰；我們履行合規義務的能力，包括管理我們的業務利益和監管責任；失去主要客戶或主要客戶的交易或結算量大幅減少；聲譽受損；我們的合規和風險管理方法有效監控和管理我們風險的能力；債務義務施加的限制以及我們償還或再融資債務義務的能力；我們維持投資級信用評級的能力；我們的商譽、長期資產、投資或無形資產減值；我們估計和預期的準確性；以及訴訟風險和其他負債。 若想進一步了解可能導致我們實際業績出現差異的因素，請參閱我們向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，包括截至 2025 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年度報告，以及不時向 SEC 提交的其他文件。

除了法律規定外，我們明確表示概不承擔因新資料、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的責任。 謹此提醒讀者，切勿過分依賴此等只代表截至本文件日期情況的前瞻性陳述。 SOURCE Cboe Global Markets, Inc.