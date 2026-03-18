Starlight Investments 宣佈其 Canadian Multi-family Growth Fund IV 完成募集

增長基金 IV 獲得來自全球多元投資者基礎的大量股權承諾，使公司能夠在加拿大各大市場收購超過 10,000 個租賃住宅單位。 此基金得到來自加拿大、亞太區以及歐洲、中東和非洲 (EMEA) 機構投資者的踴躍認購，包括現有有限合夥人的大額加碼投資，同時迎來幾位加入這項綜合投資工具的全新全球投資者。

多倫多2026年3月18日 /PRNewswire/ -- 全球頂尖房地產投資及資產管理公司 Starlight Investments (「Starlight」) 今日宣佈，旗下旗艦增長基金系列的第四隻基金 Starlight Canadian Residential Growth Fund IV（加拿大住宅增長基金 IV ，以下簡稱「增長基金 IV」）已完成募集。該基金系列專門投資於加拿大的多戶型住宅物業。

Starlight Investments 全球市場總裁 Raj Mehta 表示：「增長基金 IV 完成募集，反映投資者對 Starlight 的環球經驗、在加拿大出租住宅物業的實證往績和表現，以及支持全國租賃住房市場的長期利好因素，繼續充滿信心。 我們由衷感謝新舊投資者的信任及支持，並將繼續秉持嚴謹的投資策略和主動的資產管理方針，為其創造既穩定又長遠的價值。」

Starlight 的增長基金平台專注於在加拿大主要城市收購、管理及優化高質素、地段優越的租賃物業。 憑藉卓越的營運能力，平台締造出由專業團隊管理的租賃社區，不但為投資者創造長遠價值，同時也提升住客體驗。