三年保值率蟬聯自主品牌第一，廣汽以實力定義中國品質

保值率是衡量汽車產品綜合實力的核心指標，直接反映市場對車輛可靠性、使用成本及用戶口碑的長期認可。廣汽能夠持續領跑自主品牌榜單，是廣汽集團長期堅持高質量發展、深耕核心技術研發的必然結果，更印證了其產品經得起時間檢驗的卓越品質。

廣州2026年3月17日 /美通社/ -- 近日，中國汽車流通協會發佈的2月保值率研究報告顯示，廣汽傳祺三年保值率持續穩居自主品牌榜首。車型保值率方面，傳祺GS8以77.0%的保值率登頂自主品牌中型SUV保值率排行榜；傳祺E8新能源、傳祺E9、AION RT、AION S等廣汽旗下車型均在各自細分車型保值率排行榜名列前茅；其中傳祺E9、AION Y更是位列插混、純電三年保值率總榜TOP15。

依托強大的品質底蘊，廣汽不僅致力於為全球消費者提供高品質的智能化汽車產品，更在「One GAC 2.0」戰略指引下，通過與本地夥伴共建移動出行生態，廣汽將這份源於品質的信賴，延伸至海外用戶每一次出行體驗中。

這份保值率成績單，是廣汽傳遞給全球用戶的一份信心承諾：選擇廣汽，即是選擇了歷經市場長期考驗的可靠夥伴。我們交付給用戶的，不止是一輛好車，更是一個值得信賴的長期資產。

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SOURCE GAC