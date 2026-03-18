創鑫智慧聯手國研院國網中心 TAIWAN AI RAP 平台：打造高能效小模型（SLM）落地方案，助企業強化資安並降低營運成本

臺北2026年3月18日 /美通社/ -- 為加速生成式 AI 在台灣產業的實際應用，創鑫智慧 (Neuchips) 今日宣佈，正式啟動與 國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（以下簡稱國研院國網中心） 的深度合作計畫。本次專案依託國研院國網中心發展的 TAIWAN AI RAP平台，結合創鑫智慧高能效 AI 推論技術，旨在為企業提供一套可快速部署、成本低廉且具備高度資料保密性的「地端生成式 AI 落地方案」。

國家級算力平台 TAIWAN AI RAP：加速 AI 落地與敏捷開發 本次計畫的核心價值在於 TAIWAN AI RAP 平台 的深度整合。該平台由國研院國網中心建置，旨在提供企業一個「敏捷、就緒、且符合國際安全標準」的開發環境。透過與創鑫智慧硬體技術的無縫對接，企業不僅能直接調用國網中心龐大的算力資源，更能體驗到針對 Viper 系列 AI 推論解決方案 優化的極速部署流程，縮短從模型測試到場域實踐的開發週期。