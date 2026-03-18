TGE最新電影《驚蟄無聲》全球票房突破1.9億美元

巴黎、紐約和倫敦2026年3月18日 /美通社/ -- 尚乘集團 （AMTD Group)、尚乘國際（AMTD IDEA Group; NYSE：AMTD; SGX：HKB）、尚乘數科 （AMTD Digital Inc.; NYSE：HKD）以及尚乘數科旗下子公司The Generation Essentials Group (『TGE』, NYSE: TGE; LSE: TGE)聯合宣佈，其電影作品《驚蟄無聲》(Scare Out)（以下簡稱『該電影』）取得亮眼票房成績。該電影全球票房已突破1.9億美元，累計觀影人次超過2828萬。 影片上映一個月後，表現依然強勁，已連續六天取得上座率日冠。同時，該片已成為中國影史票房排名第八的國產犯罪題材電影，並打破近五年春節檔上映犯罪題材電影票房記錄。

尚乘為該電影的聯合出品方之一，蔡志堅(Calvin Choi)博士（尚乘國際、尚乘數科及TGE創始人）擔任聯合出品人。 關於尚乘集團 尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體娛樂、教育、地產投資與管理。 關於尚乘國際 尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB），是一家多元化機構和數字解決方案集團，為企業和投資者建立與全球市場之間的橋樑。其綜合一站式的業務和數字解決方案平臺可滿足不同客戶在生命週期各個階段多樣化且互聯的業務需求、數字化需求。尚乘國際作為活躍的『超級連接器』，在客戶、業務夥伴、被投企業及投資者之間發揮橋樑作用，連接東西方市場。更多資訊請瀏覽：www.amtdinc.com或在X（原Twitter）關注@AMTDGroup。

關於尚乘數科 尚乘數科(NYSE: HKD)是一家總部位於法國的綜合性數字解決方案平臺，其一站式平臺覆蓋包括數字媒體、內容&營銷、投資，以及酒店與VIP服務等主要業務板塊。有關公司公告，請瀏覽：https://ir.amtdigital.net/investor-news。 關於The Generation Essentials Group The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）與尚乘數科（紐交所：HKD）聯合創立。TGE以全球化視野深耕媒體、娛樂與文化及酒店與VIP服務領域，旗下匯聚《L'Officiel》、《The Art Newspaper》等國際知名媒體品牌與電影娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是特殊目的收購公司（SPAC）的發起人，其旗下首支SPAC已於2025年12月18日順利完成定價與上市。

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