Nscale 收購 American Intelligence & Power Corporation，創建從能源到運算全面整合的全端人工智能超級運算平台

Nscale 收購 Monarch 運算園區，該園區是美國首個獲州政府認證的人工智能微電網，現場供電的微電網潛力更可高達 8 吉瓦 (GW) 以上 加州聖荷西2026年3月18日 /美通社/ -- Nscale 已簽署協議，收購由 Fidelis New Energy 和 8090 Industries 支持的 American Intelligence & Power Corporation (「AIPCorp」)，包括位於西維珍尼亞州的 Monarch 運算園區，並計劃建造全球規模數一數二的人工智能 (AI) 工廠。 透過是次收購，Nscale 成功將 Monarch 運算園區納入版圖。園區坐落於西維珍尼亞州梅森縣，佔地廣達 2,250 英畝，並配備美國首個獲州政府認證的人工智能微電網，供電能力可擴展至 8 吉瓦以上。 Nscale 亦宣佈成立 Nscale Energy & Power（能源與電力部）這個全新的全球部門，總部設於德州侯斯頓。 園區可連接一個長期的低成本現場供電微電網，足以支援未來多吉瓦級的長遠擴充，在這個尖端 AI 算力需求極高的情況下，此舉正好突破了最核心的發展瓶頸。

這個西維珍尼亞州園區，是美國首個專為人工智能工作負載而設，並獲得州政府認證的公用事業電網。 園區預計於 2028 年上半年，率先啟動 2 吉瓦的初始供電能力，並計劃在 2031 年進一步擴充至約 8 吉瓦。 Nscale 行政總裁 Josh Payne 表示：「Nscale 的業務遍及全球，而美國則是全球最大的人工智能基礎設施市場。 人工智能基礎設施必須建在需求最殷切的地方，目前全球很大一部分的需求正來自美國， 而 Monarch 正讓我們能夠回應這股需求。 是次收購不但擴大我們在美國的業務足跡，更展現我們為全球客戶提供服務的高速擴張步伐。」

Nscale Energy & Power Nscale Energy & Power 將由能源業界資深高層 Daniel Shapiro 掌舵，擔任首席電力總監； 而 Bengt Jarlsjo 則出任副電力總監。 隨著收購完成，AIPCorp 和 Fidelis New Energy 的整個團隊，從領導層到全體員工，都將加入 Nscale。 AIPCorp 團隊在人工智能基礎設施開發方面擁有近十年經驗，一直保持積極發展。他們將會支援 Nscale 開發 Monarch 運算園區，以及未來在全球的發展和擴張業務。 電力總監 Daniel Shapiro 表示：「AIPCorp 的願景一直是建立垂直整合的電力和運算模型，而是次合併正正讓願景瞬間成真。 是次合併，加上 Nscale 穩健的財務狀況，正好回應高速增長人工智能市場的訴求：一個突破瓶頸、無縫整合、有利規模化擴展的新雲端平台。」

Morgan Stanley & Co. LLC 擔任財務顧問，Latham & Watkins 擔任法律顧問，均為 Nscale 提供服務。 Mizuho 旗下附屬公司 Greenhill 擔任 AIPCorp 的獨家財務顧問，而 Vinson & Elkins LLP 則擔任 Fidelis New Energy 的法律顧問。 關於 Nscale Nscale 正在建構專為人工智能基礎設施設計的全球超級運算平台。 透過垂直整合的人工智能解決方案，以及在歐洲和北美採用由基本原理出發的模塊化數據中心設計，Nscale 為企業提供大規模人工智能訓練、微調和推理所需的運算基礎。 傳媒聯絡方式：[email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/nscale--american-intelligence--power-corporation-302716531.html SOURCE Nscale