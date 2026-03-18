2026國際院士香江論壇4月14日舉行：匯聚全球頂尖智慧 共商AI賦能健康與高等教育新藍圖

香港2026年3月18日 /美通社/ -- 由國際院士聯盟（International Alliance of Academicians, IAA）與香港海外學人聯合會（The Hong Kong Association of Overseas-Returned Scholars, HKAORS）攜手舉辦的「2026國際院士香江論壇」，將於4月14日在香港君悅酒店隆重舉行。論壇獲香港特別行政區政府及創科、教育界鼎力支持，並納入為2026年香港國際創科營商周（BIT Week）系列活動之一，亦是國際院士聯盟年度盛事。 論壇旨在搭建一個跨界別、跨學科的國際學術對話平台，匯聚全球頂尖科研智慧，聚焦人工智能在健康與高等教育領域的創新應用。同時，期望為香港創科發展引入更多高水平學術資源與合作機遇，為應對人口老化、教育變革等全球共同挑戰，提出具前瞻性的「香港方案」。

隨着全球科技及產業變革快速發展，香港融入和服務國家發展大局邁上新台階，香港正全力推動首份五年發展規劃，並將「人工智能+」列為核心戰略方向之一。本屆論壇緊貼科技經濟與社會發展脈搏，以人工智能賦能為主軸，設置多個前沿議題，回應高齡化社會、慢性病管理及高等教育轉型創新等迫切課題，期望透過深度國際交流，探索科技與社會融合的新可能。 本屆論壇幸獲香港特別行政區政府高度重視，行政長官李家超先生將透過視頻方式為論壇致開幕辭，創新科技及工業局局長孫東教授亦將親臨現場發表講話，充分體現香港特區政府對人工智能發展及國際學術交流的堅定支持，亦彰顯本屆論壇在推動香港創科發展中的重要角色。

聚焦兩大AI議題 匯聚全球學術權威 論壇陣容鼎盛，已邀請到菲爾茲獎得主丘成桐教授，以及來自醫學、人工智能、高等教育等領域的十多位全球知名院士及專家作為講者。本地高等院校的校長、副校長及領軍學者亦將參與交流，共同探討前沿發展。 圍繞人工智能時代關乎「人的自由與發展」的兩大關鍵領域——健康和教育，論壇設有兩大核心環節：「高齡化與慢性病管理：挑戰與創新」及「人工智能與高等教育創新」，分別由香港大學醫學院院長劉澤星教授、香港科技大學首席副校長郭毅可教授，以及香港大學副校長（學術發展）宮鵬教授擔任主持，帶領與會者深入探討未來路向與實踐方案。

推動學術交流 促進科研成果轉化 論壇將透過全體報告、圓桌研討、專題演講及互動討論等多種形式，營造開放而深入的交流氛圍。作為2026年香港國際創科營商周（BIT Week）系列活動之一，論壇期望層層推進的討論，不僅能激發智慧碰撞，更能推動學術成果從研究走向應用，為香港創科生態注入持續動力。 作為國際院士聯盟年度重點活動，本屆論壇將進一步強化香港作為連接全球科學界的橋樑角色，鞏固其國際學術樞紐地位，為建設國際創新科技中心注入強大動能。

關於國際院士聯盟 國際院士聯盟由香港科學界領袖發起成立，由香港科技大學校長葉玉如教授擔任創始主席，聯席主席包括1994年菲爾茲獎得主Pierre-Louis Lions教授、香港大學校長張翔教授，以及2010年諾貝爾經濟學獎得主Sir Christopher Pissarides教授。聯盟致力連結跨學科、跨地域的頂尖科學家及創科人才，推動國際科研協作、學術交流及成果轉化，並透過舉辦高層次論壇，促進本地科技與教研機構與全球創科網絡的深度合作。 誠邀各界人士踴躍參與，與全球院士及頂尖學者同場交流，共探前沿、共話創新。

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