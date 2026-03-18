中國鐵塔 (788.HK) 公佈2025年全年業績

深化「一體兩翼」戰略 持續增強核心競爭力 提升股東回報

人民幣億元

2025年

2024年

變動

營業收入

1,004.11

977.72

2.7%

息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）

658.14

665.59

-1.1%

歸屬於本公司股東的利潤

116.30

107.29

8.4%

每股盈利（人民幣元）

0.6653

0.6138

8.4%

全年每股派息（人民幣元）

0.45789

0.41696

9.8%

業務資料



塔類站址規模（萬個）

214.9

209.4

2.6%

塔類租戶數（萬戶）

385.6

379.1

1.7%

站均租戶數（租戶數/塔類站址）

1.79

1.81

-1.1%





[1] EBITDA 為營業利潤加折舊及攤銷計算得出。



[2] EBITDA 率是 EBITDA 除以營業收入後乘以 100%。



[3] 自由現金流為經營活動產生的現金流量淨額減去資本開支。



[4] 淨債務槓桿率根據淨債務（帶息負債減現金及現金等價物的淨值）除以總權益和淨債務之和乘以100%。



[5] 公司股份合併及削減股本已於2025年2月20日生效，公司已發行總股本由176,008,471,024股變更為17,600,847,102股。基於前述總股本數變動情況，末期股息派發及全年股息的計算將以變動後的總股本為基數。





香港 - 2026年3月18日 – 全球規模最大通信基礎設施服務提供商（「中國鐵塔」或「公司」）（股份編號：0788.HK）今天公佈截至2025年12月31日止的全年業績。2025年，公司營業收入保持穩定增長，盈利能力持續良好。全年實現營業收入人民幣1,004.11億元，同比增長2.7%；EBITDA實現人民幣658.14億元，同比下降1.1%，EBITDA率為65.5%；歸屬於本公司股東的利潤為人民幣116.30億元，同比增長8.4%，淨利潤率為11.6%。公司現金流保持穩定充沛，全年實現經營活動現金流量淨額為人民幣561.16億元，同比增加人民幣66. 48億元，資本開支為人民幣294.86億元，自由現金流達到人民幣266.30億元，同比增加人民幣91.03億元。截至2025年12月31日，公司總資産達人民幣3,365.79億元，帶息負債為人民幣904.60億元，淨債務槓桿率為27.7%，較去年年底下降3.3個百分點，財務狀況保持穩健。公司始終高度重視股東回報，在充分考慮利潤和現金流水平及未來發展需求後，公司董事會建議派發截至2025年12月31日止年度末期股息為每股人民幣0.32539元（稅前），連同已派發的中期股息，全年股息合計每股人民幣0.45789元（稅前），全年可分配利潤派息比率為77%。公司持續發揮在5G新型基礎設施建設中的主導作用，深入貫徹國家「雙千兆」網絡共進攻堅工程部署，紥實落實「信號升格」、「寬帶邊疆」、「寬帶林草」等專項行動，緊密把握5G網絡廣域覆蓋拓展與深度覆蓋強化的戰略機遇，着力提升網絡資源集約化共享水平，全面保障客戶多樣化、高質量的網絡部署需求，運營商業務保持穩定發展。2025年，運營商業務實現收入人民幣847.25億元，同比增長0.7%。，公司把握客戶持續擴大網絡覆蓋建設機遇，發揮「三優一低」核心優勢，深入落實嵌入式服務機制，精準掌握客戶網絡規劃需求，全面爭取重點場景、重點區域建設需求；依託公司站址資源及客戶基站信息，主動開展覆蓋分析，着力提升網絡優化能力，強化與營運商在精準規劃、精準建設方面的協同，更好服務客戶；堅持以客戶為中心，持續優化端到端業務流程與管理規範，全面提升服務能力。2025 年，塔類業務實現收入人民幣754.98億元，同比下降0.3%；截至 2025 年底，公司塔類站址數214.9 萬個，較上年底增加5.5 萬個；運營商塔類租戶達356.7萬戶，較上年底增加2.3萬戶；運營商塔類站均租戶數為1.70戶。，公司持續聚焦高價值與民生關鍵場景，系統性強化統籌共享與協同建設能力，加速推進高鐵5G網絡改造，在電梯、地下停車場、隧道、住宅小區等民生場景規模部署共享直放站，助力營運商實現高效、低成本的網絡覆蓋延伸；持續優化「有源+無源」一體化室分共享解決方案，推動共享移頻等創新方案在存量室分5G升級中落地應用，提升產品和服務競爭力，高效滿足客戶需求。2025 年，室分業務實現收入人民幣 92.27 億元，同比增長9.5%，繼續保持較高速度增長。截至2025年底，樓宇類室分覆蓋面積累計達到151.5億平方米，同比增長19.5%；鐵路隧道及地鐵覆蓋里程累計達到33,661公里，同比增長14.8%。兩翼業務發展上，公司緊抓機遇，不斷強化產品競爭力，推動業務繼續保持快速增長。2025年，兩翼業務實現收入人民幣149.85億元，佔營業收入比重為14.9 %，較去年同期提升1.2個百分點。，立足空間數智化治理領域，依託資源稟賦和能力優勢，持續做精智聯業務，收入規模突破百億元。持續深耕重點行業和場景，在稭稈禁燒、耕地保護、災害預警等重點領域市場份額穩步提升；持續完善覆蓋全國的分佈式平台，強化中高位點算法服務能力，平台響應速度、算法準確率、應用可用性進一步提高；持續深入實施「AI+」專項行動，推動空間治理行業大模型應用，成功入選首批央企人工智能戰略性高價值場景；持續堅持客戶為根，強化產品迭代開發、項目建設交付、運行維護保障，強化一體化技術支撐團隊，積極響應、及時滿足客戶需求。2025年，智聯業務實現收入人民幣 101.72億元，同比增長14.2%，其中鐵塔視聯業務實現收入人民幣 63.27億元，佔智聯業務收入比重為62.2%。深耕換電、備電等核心業務，提升精細化運營水平，強化產品、服務、平台核心能力和競爭優勢，持續做專能源業務。換電業務上，持續擴大C端外賣市場份額，加快B端客戶規模拓展，用戶規模保持穩定增長。截至2025年12月31日，鐵塔換電用戶約147.7萬戶，較去年年底增加17.3萬戶，低速電動車換電市場領先地位進一步鞏固；加速推進社區低速電動車充電設施網絡體系建設，優化運營效能，服務覆蓋範圍與用戶規模持續擴大。備電業務上，持續聚焦重點行業和優質客戶，打造「鐵塔能源管家」行業綜合解決方案，提升「鐵塔能源管家」品牌價值。2025年，能源業務實現收入人民幣48.13億元，同比增長7.5%，其中鐵塔換電業務實現收入人民幣30.29億元，同比增長21.2%，佔能源業務收入比重為62.9%。公司紮實推進能力水平、任務項目、資源配置、成果轉化「四份清單」工作機制，聚焦「一體兩翼」業務領域，持續加強關鍵核心技術攻關，加快科技成果轉化，為業務高質量發展注入新動能。2025年研發投入、研發人員數量較2024年分別增長82%、22%，全年申請發明專利數量、累計授權發明專利較2024年分別增長77%、54%，參與制定多項國際標準，共享微型直放站、視聯平台、「一碼到底」等一系列創新產品實現規模轉化應用。科技創新體系持續建強，六大科技創新中心高質量建設發展，聯合創新平台提質擴面，科技創新效能不斷提升。表示：「2025年，公司牢牢把握高質量發展主題，堅持以進促穩、提質增效，全年業務保持穩健發展的良好態勢。面向未來，公司將繼續秉持共享發展理念、堅持『一體兩翼』戰略佈局，持續增強核心競爭力，推動公司高質量發展，為股東、客戶及社會創造價值。」