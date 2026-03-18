中國鐵塔 (788.HK) 公佈2025年全年業績

深化「一體兩翼」戰略 持續增強核心競爭力 提升股東回報香港 - 2026年3月18日 – 全球規模最大通信基礎設施服務提供商中國鐵塔股份有限公司 （「中國鐵塔」或「公司」）（股份編號：0788.HK）今天公佈截至2025年12月31日止的全年業績。
業績摘要
| 人民幣億元
| 2025年
| 2024年
| 變動
| 營業收入
| 1,004.11
| 977.72
| 2.7%
| 息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）
| 658.14
| 665.59
| -1.1%
| 歸屬於本公司股東的利潤
| 116.30
| 107.29
| 8.4%
| 每股盈利（人民幣元）
| 0.6653
| 0.6138
| 8.4%
| 全年每股派息（人民幣元）
| 0.45789
| 0.41696
| 9.8%
| 業務資料
|
| 塔類站址規模（萬個）
| 214.9
| 209.4
| 2.6%
| 塔類租戶數（萬戶）
| 385.6
| 379.1
| 1.7%
| 站均租戶數（租戶數/塔類站址）
| 1.79
| 1.81
| -1.1%
2025年，公司營業收入保持穩定增長，盈利能力持續良好。全年實現營業收入人民幣1,004.11億元，同比增長2.7%；EBITDA[1] 實現人民幣658.14億元，同比下降1.1%，EBITDA率[2] 為65.5%；歸屬於本公司股東的利潤為人民幣116.30億元，同比增長8.4%，淨利潤率為11.6%。
公司現金流保持穩定充沛，全年實現經營活動現金流量淨額為人民幣561.16億元，同比增加人民幣66. 48億元，資本開支為人民幣294.86億元，自由現金流[3] 達到人民幣266.30億元，同比增加人民幣91.03億元。
截至2025年12月31日，公司總資産達人民幣3,365.79億元，帶息負債為人民幣904.60億元，淨債務槓桿率[4] 為27.7%，較去年年底下降3.3個百分點，財務狀況保持穩健。
公司始終高度重視股東回報，在充分考慮利潤和現金流水平及未來發展需求後，公司董事會建議派發截至2025年12月31日止年度末期股息為每股人民幣0.32539元（稅前）[5] ，連同已派發的中期股息，全年股息合計每股人民幣0.45789元（稅前）[5] ，全年可分配利潤派息比率為77%。
精細運營，運營商業務穩中有進
公司持續發揮在5G新型基礎設施建設中的主導作用，深入貫徹國家「雙千兆」網絡共進攻堅工程部署，紥實落實「信號升格」、「寬帶邊疆」、「寬帶林草」等專項行動，緊密把握5G網絡廣域覆蓋拓展與深度覆蓋強化的戰略機遇，着力提升網絡資源集約化共享水平，全面保障客戶多樣化、高質量的網絡部署需求，運營商業務保持穩定發展。2025年，運營商業務實現收入人民幣847.25億元，同比增長0.7%。
塔類業務方面 ，公司把握客戶持續擴大網絡覆蓋建設機遇，發揮「三優一低」核心優勢，深入落實嵌入式服務機制，精準掌握客戶網絡規劃需求，全面爭取重點場景、重點區域建設需求；依託公司站址資源及客戶基站信息，主動開展覆蓋分析，着力提升網絡優化能力，強化與營運商在精準規劃、精準建設方面的協同，更好服務客戶；堅持以客戶為中心，持續優化端到端業務流程與管理規範，全面提升服務能力。2025 年，塔類業務實現收入人民幣754.98億元，同比下降0.3%；截至 2025 年底，公司塔類站址數214.9 萬個，較上年底增加5.5 萬個；運營商塔類租戶達356.7萬戶，較上年底增加2.3萬戶；運營商塔類站均租戶數為1.70戶。
室分業務方面 ，公司持續聚焦高價值與民生關鍵場景，系統性強化統籌共享與協同建設能力，加速推進高鐵5G網絡改造，在電梯、地下停車場、隧道、住宅小區等民生場景規模部署共享直放站，助力營運商實現高效、低成本的網絡覆蓋延伸；持續優化「有源+無源」一體化室分共享解決方案，推動共享移頻等創新方案在存量室分5G升級中落地應用，提升產品和服務競爭力，高效滿足客戶需求。2025 年，室分業務實現收入人民幣 92.27 億元，同比增長9.5%，繼續保持較高速度增長。截至2025年底，樓宇類室分覆蓋面積累計達到151.5億平方米，同比增長19.5%；鐵路隧道及地鐵覆蓋里程累計達到33,661公里，同比增長14.8%。
深耕行業，兩翼業務增長强勁
兩翼業務發展上，公司緊抓機遇，不斷強化產品競爭力，推動業務繼續保持快速增長。2025年，兩翼業務實現收入人民幣149.85億元，佔營業收入比重為14.9 %，較去年同期提升1.2個百分點。
智聯業務發展方面 ，立足空間數智化治理領域，依託資源稟賦和能力優勢，持續做精智聯業務，收入規模突破百億元。持續深耕重點行業和場景，在稭稈禁燒、耕地保護、災害預警等重點領域市場份額穩步提升；持續完善覆蓋全國的分佈式平台，強化中高位點算法服務能力，平台響應速度、算法準確率、應用可用性進一步提高；持續深入實施「AI+」專項行動，推動空間治理行業大模型應用，成功入選首批央企人工智能戰略性高價值場景；持續堅持客戶為根，強化產品迭代開發、項目建設交付、運行維護保障，強化一體化技術支撐團隊，積極響應、及時滿足客戶需求。2025年，智聯業務實現收入人民幣 101.72億元，同比增長14.2%，其中鐵塔視聯業務實現收入人民幣 63.27億元，佔智聯業務收入比重為62.2%。
能源業務發展方面， 深耕換電、備電等核心業務，提升精細化運營水平，強化產品、服務、平台核心能力和競爭優勢，持續做專能源業務。換電業務上，持續擴大C端外賣市場份額，加快B端客戶規模拓展，用戶規模保持穩定增長。截至2025年12月31日，鐵塔換電用戶約147.7萬戶，較去年年底增加17.3萬戶，低速電動車換電市場領先地位進一步鞏固；加速推進社區低速電動車充電設施網絡體系建設，優化運營效能，服務覆蓋範圍與用戶規模持續擴大。備電業務上，持續聚焦重點行業和優質客戶，打造「鐵塔能源管家」行業綜合解決方案，提升「鐵塔能源管家」品牌價值。2025年，能源業務實現收入人民幣48.13億元，同比增長7.5%，其中鐵塔換電業務實現收入人民幣30.29億元，同比增長21.2%，佔能源業務收入比重為62.9%。
創新佈局，科技賦能成效顯著
公司紮實推進能力水平、任務項目、資源配置、成果轉化「四份清單」工作機制，聚焦「一體兩翼」業務領域，持續加強關鍵核心技術攻關，加快科技成果轉化，為業務高質量發展注入新動能。2025年研發投入、研發人員數量較2024年分別增長82%、22%，全年申請發明專利數量、累計授權發明專利較2024年分別增長77%、54%，參與制定多項國際標準，共享微型直放站、視聯平台、「一碼到底」等一系列創新產品實現規模轉化應用。科技創新體系持續建強，六大科技創新中心高質量建設發展，聯合創新平台提質擴面，科技創新效能不斷提升。
中國鐵塔董事長張志勇先生 表示：「2025年，公司牢牢把握高質量發展主題，堅持以進促穩、提質增效，全年業務保持穩健發展的良好態勢。面向未來，公司將繼續秉持共享發展理念、堅持『一體兩翼』戰略佈局，持續增強核心競爭力，推動公司高質量發展，為股東、客戶及社會創造價值。」
[1] EBITDA 為營業利潤加折舊及攤銷計算得出。
[2] EBITDA 率是 EBITDA 除以營業收入後乘以 100%。
[3] 自由現金流為經營活動產生的現金流量淨額減去資本開支。
[4] 淨債務槓桿率根據淨債務（帶息負債減現金及現金等價物的淨值）除以總權益和淨債務之和乘以100%。
[5] 公司股份合併及削減股本已於2025年2月20日生效，公司已發行總股本由176,008,471,024股變更為17,600,847,102股。基於前述總股本數變動情況，末期股息派發及全年股息的計算將以變動後的總股本為基數。
關於中國鐵塔(股份代碼：0788.HK)
中國鐵塔是全球規模最大的通信鐵塔基礎設施服務提供商，公司始終堅持共享發展理念，實施一體兩翼戰略，主要從事通信鐵塔等基站配套設施和鐵路地鐵公網覆蓋、大型室內分佈系統的建設、維護和運營；同時依託獨特資源面向社會提供信息化應用和智慧換電備電等能源應用服務，努力將公司打造成為世界一流的數字基礎設施綜合服務商、具有核心競爭力的信息應用服務商和新能源應用服務商。截至 2025年12月底，公司總資產為人民幣3,365.79億元。公司運營並管理的塔類站址數達到 214.9萬個，遍佈全國31個省、直轄市及自治區，總塔類租戶數為385.6萬個，塔類站均租戶數為1.79。