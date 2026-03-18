【U Community社群】春日放電指南 豪派親子出遊好禮：旅遊基金／本地酒店Staycation連餐飲等福利｜召集親子KOL分享日常賺現金賞

活動日期：即日起至2026年3月27日 每日鎖定社群官方帳號參與投票活動 春日親子禮物 | 【2】復活節外遊必備——送200張亞洲旅遊無限數據卡

計劃復活節假期出國的家長，必備一張高穩定性的數據卡，確保旅途中隨時都有充足的數據導航及搜尋景點！社群快閃送出200張「亞洲4日旅遊數據卡」，每日享有1GB全速及無限數據用量，而且涵蓋中國、日本、韓國、台灣、新加坡、馬來西亞、泰國等多達60個熱門旅遊地。現時只需前往社群完成簡單登記，就有機會免費贏走亞洲旅遊無限數據卡，旅遊上網零煩惱！

活動日期：即日起至2026年3月27日 免費贏走旅遊數據卡 春日親子禮物 | 【3】免費入住「九龍東帝苑酒店」連餐飲體驗——都市度假首選

復活節長假期仍未有出遊計劃，不妨帶同毛孩去酒店Staycation，展開五星級都市度假體驗！「九龍東帝苑酒店」經全面翻新過後，融合都市度假氛圍與現代設計，全新推出「都會綠洲」主題客房及套房，仿如置身於峇里島一樣，毛孩都可以輕鬆放電！現時只需於社群完成簡單任務，即有機會免費入住酒店連精緻餐飲體驗，率先展開都市度假的非凡享受！

活動日期：即日起至2026年4月8日 我想免費去酒店Staycation 精彩社群活動預告 | 新手爸媽必備育兒用品清單及禮物 精彩社群活動預告 | 「麒麟一番搾 • 春季櫻花禮品套裝」及育兒恩物

育兒之路充滿挑戰，難得與好友舉杯暢談，正是釋放壓力的最好時機！適逢春日到來，社群為大家送上「麒麟一番搾 • 春季櫻花禮品套裝」，包括：麒麟一番搾啤酒兩罐、櫻花折疊傘、實用收納袋及精緻啤酒杯，全系列以日本經典櫻花與富士山意象為設計靈感，讓辛苦了一整天的家長無需出國，亦能沉浸於春日賞櫻愜意氛圍！

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