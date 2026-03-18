互康集團與香港數據有限公司簽署合作協議 以人工智能驅動之電子第三方行政管理 (eTPA) 系統 簡化跨境醫療程序

香港 - 2026年3月18日 - 互康集團與香港數據有限公司（前稱中大數據有限公司）今日簽署合作協議，雙方將聯手整合並擴展創新的電子第三方行政管理 (eTPA) 系統。此次合作標誌著保險生態系統將轉型至數據驅動，透過整合先進的人工智能技術，有效解決跨境醫療行政的痛點，全面提升管理效能。 是次合作的重點在於互康集團採用香港數據有限公司研發的「可信跨境數據空間」 (TCDS)。對互康集團而言，是項技術有助落實其長期策略願景。藉助TCDS的優勢，互康集團將為其超過 70 萬名會員提供一個無縫、安全且符合法規的數據傳輸框架，確保客戶可以享用高質素的醫療服務，而不再受限於行政邊界。 全新的 eTPA 系統透過安全的自動化框架將「醫療禮賓」服務體驗數位化，從而簡化保險的理賠程序。該平台直接聯繫大灣區的三甲醫院與香港保險公司，提供涵蓋核保、醫療網絡管理及「一鍵式」手機理賠的端到端解決方案。這種安全的數據流不但大幅降低營運成本，亦確保了數據完整性與高標準的病人隱私。 除了個人會員服務外，兩家公司將合作開發香港員工福利市場的專屬 eTPA 方案。此舉旨在改革企業保險計劃處理跨境醫療活動的模式。透過人工智能自動化技術，平台可以為員工提供「免找數」體驗，無需預先墊支費用，使大灣區內的醫療服務比以往更加觸手可及、簡便易用。 互康集團創辦人陳建忠認為是次合作意義重大，他表示：「是次合作有助落實我們的願景--確保醫療保險成為香港醫療體系的可持續資金來源，而促進順暢的跨境醫療活動是實現此願景的關鍵。透過與人工智能及數據安全領域的領軍機構合作，我們可以善用在醫療禮賓服務方面的深厚經驗更好地服務整個保險行業。」 香港數據有限公司創始人及首席營運官吳國聲補充道：「我們很榮幸能與互康集團合作，將世界領先的技術貢獻社會。我們的 TCDS 平台連接了三甲醫院及金融機構等重要持份者，確保在中國內地尋求治療的患者能夠安心享用『一鍵式服務』。我們提供的可信空間，讓創新直接惠及香港及大灣區的人民。」

關於互康集團

互康集團成立於 2014 年，現已發展成為香港及大中華地區醫療管理領域的領軍機構。我們致力透過醫療管理，提供醫療禮賓及其他重要的增值服務，使醫療保險成為香港醫療體系的可持續資金來源。我們以知識為基礎、透明且創新的方法惠及所有持份者，包括受保人、保險公司及醫療業界，促進可持續的增長與發展。互康集團總部設於香港，並在前海和海南設有分公司。



關於香港數據有限公司

香港數據有限公司（前稱中大數據有限公司）致力於構建世界領先的「可信跨境數據空間」(TCDS)，實現安全、高效的全球數據流動，連接世界並推動真正的全球整合。公司的目標是為所有具有全球視野的企業和個人提供安全、可靠且實時的數據平台。透過將安全、可信和速度定為跨境數據互通的標準，讓每個人都能透過簡單的操作，無縫連接世界。

