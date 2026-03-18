TutorABC擴張留學版圖：結盟全球逾700所頂尖學府，主打「免代辦費」直升捷徑

台北2026年3月18日 /美通社/ -- 每年有數萬名台灣學子赴英國、美國、澳洲與加拿大等地留學。看準持續升溫的國際教育需求，TutorABC 今日宣布擴大旗下留學代辦服務，全面提升協助學生前進全球頂尖學府的動能。
TutorABC 近期積極拓展海外大學合作網絡，目前已與全球超過700所高等學府建立結盟關係，版圖涵蓋英、澳、加高達 90% 至 95% 的大專院校，以及眾多美國知名學府。此舉為學子打造了從英語培訓到直升海外名校的「一條龍」升學途徑。
為全力備戰出國留學的學子，TutorABC 針對全新簽約申請的學生，免費提供雅思 (IELTS) 或托福 (TOEFL) 備考課程，並搭配專屬顧問的一對一落點分析與選校諮詢，協助學生完善升學藍圖。
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打破業界常態，主打「免代辦費」
TutorABC 直接與海外大學官方授權的招生單位合作。當學生順利錄取並註冊入學後，校方會直接撥付招生佣金予 TutorABC。因此TutorABC承諾絕不向學生收取任何額外的諮詢或代辦費用。
此商業模式使 TutorABC 能夠在不增加學生及家長財務負擔的前提下，提供專業的入學指導、申請輔導及語言銜接課程。
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串聯全球名校，升學選擇多元彈性
TutorABC 龐大的合作網絡，讓學生得以輕鬆接觸國際主要留學熱點的眾多學府。學生可申請的學校陣容包括：
- 英國：羅素大學集團 (Russell Group) 及其它頂尖英國名校
- 美國：知名公立研究型大學
- 加州大學 (UC) 系統各分校
- 澳洲：八大名校 (Group of Eight)
- 加拿大及其它國際熱門留學國家的頂尖學府
學生與家長可完全自主決定理想校系，TutorABC 將於申請全程提供專業指導與強力奧援。若學生欲申請非合作網絡內的大學，TutorABC 依然能提供精準的申請建議與輔導。
此外，針對競爭極度激烈的世界頂尖名校，TutorABC 亦推出尊榮顧問專案，輔導範圍涵蓋牛津大學、劍橋大學、倫敦政經學院 (LSE)，以及哈佛、耶魯、哥倫比亞與賓州大學等常春藤盟校 (Ivy League)。
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一站式全方位留學輔導
TutorABC 在申請的每個階段，提供按部就班的紮實支援：
- 落點分析 — 選校策略與升學藍圖規劃
- 語言培訓 — 雅思與托福備考課程
- 背景提升 — 學術表現與課外活動履歷指導
- 文件編修 — 讀書計畫 (SOP)、自傳與申請文件精修
- 面試特訓 — 海外大學全英文模擬面試
- 簽證辦理 — 學生簽證輔導與必備文件準備
- 行前說明 — 出國前學術銜接與生活適應準備
TutorABC留學顧問團隊具備英國文化協會 (British Council) 受訓與官方認證資格，擁有豐富的實戰經驗，能精準掌握全球頂尖學府的錄取門檻與偏好。
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拓展全球視野，翻轉人生的契機
對 TutorABC 共同董事長暨執行長楊順銓 (Samuel Yang) 而言，海外留學的重要性有著深刻的切身體會。
「出國留學往往能改變一個學生的人生軌跡，」楊順銓表示。「這不僅讓學生有機會進入排名更前面的大學、獲得更優質的職涯發展，往往也能締造更高的薪資起點。國際教育能培養自信、獨立思考與全球視野，這些軟實力在當今的競爭環境中已不可或缺。」
具備留學背景的學生能獲取跨國經驗、更道地的外語能力以及全球化的人脈存摺，這些優勢將成為他們順利奪得職場第一張門票、築構成功未來的關鍵籌碼。
「學好英文只是敲門磚，」楊順銓補充道。「出國留學則是賦予學生站上國際舞台、開創無限未來的絕佳機會。」
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強調「適性發展」，精準定位最佳落點
TutorABC 留學部負責人李亭(Ally Lee) 指出，團隊的核心目標不僅是「拿到 Offer」，更是要為每位學生媒合最符合其優勢與長遠職涯發展的大學。
「每個孩子都是獨一無二的，『選對學校』與『成功錄取』同等重要，」李亭表示。「我們與學生及家長深度對談，摸透他們的學術目標、興趣與職涯規劃，進而協助他們申請最能發揮潛能的學府。出發前紮實的準備功課，將是決定學生日後在海外求學表現勝出的關鍵。」
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締造亮眼錄取佳績
近年來，TutorABC 已成功輔導眾多學子躋身全球頂尖大學殿堂，包含麻省理工學院 (MIT)、劍橋大學、哥倫比亞大學、愛丁堡大學、利物浦大學、諾丁漢大學、艾希特大學 (University of Exeter)、布里斯托大學 (University of Bristol)、加州大學系統 (UC System) 等諸多世界一流名校。
學生錄取的科系廣泛涵蓋商管、工程、資訊科學、經濟學與生命科學等熱門領域，許多校友畢業後更直接躍上國際舞台，於跨國企業大展身手。
TutorABC 同時也是英國志奮領獎學金 (Chevening Scholarship) 的重要贊助夥伴。該獎學金由英國政府主導，旨在支持全球菁英赴英深造，被譽為全球最具聲望的國際獎學金計畫之一。此舉充分展現了 TutorABC 推動全球教育發展、培育頂尖學術人才的企業社會責任與承諾。
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立即預約免費諮詢，啟動你的留學計畫
對海外留學感興趣的學生與家長，不妨預約 TutorABC 留學顧問的一對一專屬諮詢，深入探討選校策略、申請時程與語言準備計畫。全新簽約的申請者更有機會獲得免費的雅思或托福備考課程，為您的海外留學之路打下堅實基礎。
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關於 TutorABC
TutorABC 為全球領先的線上教育平台，提供英語和華語培訓、企業內訓、學術先修及留學代辦等多元服務。憑藉深耕業界逾 20 年的豐厚經驗與突破 1 億堂的授課實績，TutorABC 服務版圖橫跨全球 100 多個國家，深受廣大學生、專業經理人、各級學校與企業客戶信賴。
除了個人化學習方案，TutorABC 亦為國際指標性企業提供量身打造的培訓解決方案，指標客戶囊括蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、Google、保誠人壽 (Prudential)、資誠 (PwC)、勤業眾信 (Deloitte)、豐田汽車 (Toyota)、賓士 (Mercedes-Benz)、美光 (Micron)、聯發科 (MediaTek) 及鴻海科技集團等，致力協助企業員工全面提升跨國商業溝通戰力。
身為一站式全方位教育平台，TutorABC 更提供完整的國際教育服務，從語言培訓、大學落點分析到海外留學輔導，並與全球數百所大專院校緊密合作。致力於陪伴學習者突破每個階段的成長關卡：從奠定語言基礎、叩關頂尖大學到佈局職涯發展；成為學生與專業人士在國際化浪潮中脫穎而出的最強後盾。
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SOURCE TutorABC