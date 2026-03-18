Now TV呈獻 7部榮獲18項奧斯卡大獎得獎作品｜最佳紀錄長片《無名氏先生》獨家登陸Now True

香港2026年3月18日 /美通社/ -- Now TV為觀眾帶來7部在第98屆奧斯卡榮獲18項大獎的得獎作品，包括奪得「最佳紀錄長片」的《無名氏先生》（Mr. Nobody Against Putin）。這部曾榮獲辛丹斯電影節「世界紀錄片評審團特別獎」的作品，現已獨家登陸 Now True。《無名氏先生》以俄羅斯入侵烏克蘭為背景，真實記錄一名勇敢的教職員在充斥洗腦教育與暴力體制下的掙扎。他拍下自己任職的小學如何被改造成戰爭徵兵場，並透過「愛國主義展示教育」灌輸學生支持俄軍入侵烏克蘭的思想，揭示洗腦與教育操控下的殘酷現實。
《情感的價值》獨家上架
除《無名氏先生》外，影迷亦可透過Now TV觀賞多部奧斯卡得獎電影，當中包括兩大羸家《一戰再戰》（One Battle After Another）及《罪人們》（Sinners），以及即將在Now影視點播站（3月19日）及MOViE MOViE自選服務（4月26日）獨家上架、榮獲「最佳國際電影」的《情感的價值》（Sentimental Value）。
第98屆奧斯卡金像獎得獎電影上架時間表
片名
播放平台
上架日期
得獎
《無名氏先生》（Mr. Nobody Against Putin）
Now True 自選服務
現已上架
最佳紀錄長片
《情感的價值》（Sentimental Value）
Now影視點播站及MOViE MOViE 自選服務
3月19日上架（Now影視點播站）；4月26日上架（MOViE MOViE 自選服務）
最佳國際電影
《一戰再戰》
HBO Max App
現已上架
最佳電影、最佳導演、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳選角及最佳剪接（共6項）
《罪人們》（Sinners）
HBO Max
現已上架
最佳男主角、最佳原創劇本、最佳原創電影音樂、最佳攝影（共4項）
《科學怪人》（Frankenstein）
Netflix
現已上架
最佳服裝設計、最佳化妝與髮型設計、最佳美術指導（共3項）
《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）
Netflix
現已上架
最佳動畫、最佳原創歌曲（共2項）
《凶器》（Weapons）
HBO Max
現已上架
最佳女配角
《一戰再戰》、《罪人們》，《情感的價值》線上看：https://nowplayer.now.com/
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SOURCE Now TV