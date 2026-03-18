OPSWAT舉辦資安紀錄片首映 專家警示：防火牆已不足，單向資料傳輸成關鍵基礎設施防護新關鍵

台北和佛羅里達州坦帕2026年3月18日 /美通社/ -- 全球關鍵基礎設施資安領導廠商 OPSWAT 上週舉辦資安紀錄片《Into the Breach: Breaking the Firewall》特別首映活動，邀請產業專家、企業代表與合作夥伴共同探討現代網路威脅與關鍵基礎設施資安的未來方向。 這部紀錄片以電影敘事方式呈現真實資安攻擊案例、實驗與專家觀點，揭示傳統防火牆在面對現代網路威脅時的限制，以及企業在高度連結的 IT 與 OT 環境中所面臨的新挑戰。 影片指出，許多組織仍過度依賴防火牆等傳統邊界防護機制，但這些技術並非為今日複雜的攻擊手法而設計，可能在關鍵基礎設施環境中形成潛在盲點。

OPSWAT 創辦人暨 CEO Benny Czarny 表示：「網路安全不應只是偵測與回應攻擊，而應從源頭預防。當組織只依賴防火牆時，其實仍然暴露在風險之中。對於電力、能源、交通與製造等關鍵基礎設施而言，單向資料傳輸與預防式安全架構正在成為新的標準。」 紀錄片同時介紹了 Data Diode（單向資料傳輸） 的概念。透過硬體層級的單向資料流設計，Data Diode 能確保資料只能單方向傳輸，從物理層面阻斷攻擊者從 IT 網路進入 OT 或關鍵系統的可能性。 在活動現場，OPSWAT 也展示了其 MetaDefender 平台如何整合檔案安全檢測、資料傳輸保護與關鍵基礎設施防護技術，幫助組織建立以預防為核心的資安架構。

《Breaking the Firewall》是 OPSWAT 全新資安紀錄影集《Into the Breach》的一部分，透過電影敘事與實驗展示，將複雜的資安議題轉化為更易理解的故事，讓企業決策者與資安專家能更清楚理解現代威脅與防護策略。 OPSWAT 表示，未來將持續透過電影、研究與技術創新，推動全球企業重新思考資安策略，並建立更具韌性的關鍵基礎設施防護架構。 此紀錄片也將於今年五月的 CYBERSEC 資安大會 期間，在 OPSWAT 展位現場播放。目前 OPSWAT 正在全球舉辦巡迴放映活動。若有興趣了解更多或洽詢放映合作，歡迎聯繫 OPSWAT 團隊或造訪 opswat.com。

媒體聯絡人 Victoria Huang

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