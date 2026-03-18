趨勢科技與 NVIDIA 合作助企業安全採用代理式人工智能

趨勢科技方案支援 NVIDIA OpenShell 開源執行環境保護自主人工智能代理香港 - 2026年3月18日 – 趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）宣佈與 NVIDIA 擴大合作，支援在 NVIDIA GTC 大會上發佈的開源代理式人工智能執行環境 NVIDIA OpenShell。此方案讓企業能部署具備內建管治、持續風險視野與執行期防護的自主人工智能代理，解決代理式人工智能在導入生產環境時的關鍵挑戰。
隨著人工智能生態系持續演進，趨勢科技與 NVIDIA 合作為開源的 NVIDIA OpenShell 執行環境提升資訊保安能力。了解詳情：https://resources.trendmicro.com/2026-nvidia-gtc.html
趨勢科技企業業務營運長金敬秀表示：「代理式人工智能正在改變資訊保安模式。當人工智能系統能自行規劃、採取行動並與其他工具互動時，其風險態勢與傳統人工智能將完全不同。我們與 NVIDIA 的合作能讓保安直接嵌入核心架構，協助企業以預期的視野與管控力來運用代理式人工智能。」
傳統人工智能資訊保安模型主要針對用戶與模型之間的短暫互動而設計；代理式人工智能徹底改變這模式，它能無間斷地運作並在各種環境中採取行動。
NVIDIA OpenShell 是一個開源執行環境的人工智能代理，能長期運作進行規劃、記憶及執行工具，且有自我進化能力。這些能力雖能大幅提升生產力，但也引入如未獲授權存取、隱藏行為、提示注入及非預期系統存取等新風險。
NVIDIA策略性企業合作夥伴副總裁Pat Lee表示：「代理式人工智能開啟了能自行規劃、推理與執行的全新應用系統。透過與趨勢科技合作，我們協助開發者加入可視性與管控機制，使自主人工智能的運行更加安全。」
趨勢科技能為企業將代理式人工智能從高風險的實驗性技術，轉變為可落地的架構。企業可定義信任邊界、在執行期強制實施政策並保有對自主人工智能行為的視野，同時保留代理式系統的彈性與效能。此外，亦提供企業級保安層，用於管治人工智能代理行為、可使用的工具，並在執行前、中、後期持續偵測與防禦風險。
此合作也延伸至 NVIDIA AI‑Q 藍圖與 NVIDIA NeMo Agent Toolkit，確保代理式系統在企業環境擴展時，具備一致的安全性、管治能力與可觀測性。
TrendAI Vision One™ 為 OpenShell 提供的分層式資訊保安架構包括：
- 直接在代理執行環境中強制實施集中式人工智能管治與合規
- 技能與工具風險視野，包括持續掃描代理技能與 MCP 整合
- 用於偵測隱藏或惡意行為的動態行為分析
- 在內網強制實施政策以封鎖不受信任的技能與行動
- 人工智能專屬威脅防護，包括提示注入與機密資料外洩偵測
- 透過代理式遙測與 SIEM 整合提供持續監控與可稽核性，讓企業能建立信任邊界、落實政策並維持對自主人工智能代理的視野，同時不犧牲創新。
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關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個讓人們、政府與企業安全交換資訊的世界。趨勢科技運用其深厚的安全專業知識與人工智能技術，保護全球超過 50 萬家企業及數百萬名個人用戶，涵蓋雲端、網絡、用戶端與各類裝置。核心產品 TrendAI Vision One™ 是唯一由人工智能驅動的企業級網絡保安平台，能夠集中網絡風險曝險管理與保安運作，並在駐場、混合雲及多重雲環境中提供多層次防護。趨勢科技所提供的卓越威脅情報，讓不同機構能夠主動防禦每日數以億計的網絡威脅。主動防護，由此啟廸。TrendMicro.com