趨勢科技與 NVIDIA 合作助企業安全採用代理式人工智能

關於趨勢科技

趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個讓人們、政府與企業安全交換資訊的世界。趨勢科技運用其深厚的安全專業知識與人工智能技術，保護全球超過 50 萬家企業及數百萬名個人用戶，涵蓋雲端、網絡、用戶端與各類裝置。核心產品 TrendAI Vision One™ 是唯一由人工智能驅動的企業級網絡保安平台，能夠集中網絡風險曝險管理與保安運作，並在駐場、混合雲及多重雲環境中提供多層次防護。趨勢科技所提供的卓越威脅情報，讓不同機構能夠主動防禦每日數以億計的網絡威脅。主動防護，由此啟廸。TrendMicro.com



