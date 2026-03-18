海外買家高達62.1%：The Battery Show Asia 2026圓滿落幕

香港2026年3月18日 /美通社/ -- 2026年3月10日至12日，亞洲國際電池及儲能技術展覽會（The Battery Show Asia）攜手Energy Storage Asia和Mobility Tech Asia在香港亞洲國際博覽館隆重舉辦。為期三天的展會匯聚了200多家參展企業，展示了超過1,000項創新技術與產品，共同打造能源、科技與創新發展的國際化展示與交流平台。

展會吸引了來自103個國家和地區的15,367名專業買家到場參觀，其中國際買家比例高達62.1%。核心買家覆蓋政府機構、行業組織、整車及多元交通工具製造商、能源與儲能系統集成商、充換電與智能電網企業、電池製造與集成商及核心零部件供應商、科研院校及投融資機構等，充分展現了展會的全球影響力與行業深度。