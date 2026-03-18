蘇丹戰爭將滿三年 無國界醫生救援人員李芷殷見證戰火下婦女難以獲得醫療護理

香港2026年3月18日 /美通社/ -- 蘇丹戰爭持續逾千日，並將於今年四月屆滿三年。戰火導致大量醫療設施停運，對於需要定期接受醫療護理的孕婦而言，她們被迫長途跋涉前往少數仍然運作的醫院求醫。無國界醫生救援人員李芷殷去年前往蘇丹工作，見證不少孕婦因路遙而延遲就醫，導致她們分娩時出現併發症、流產，甚至死亡的風險急增。持續的戰事對婦女健康造成巨大傷害，無國界醫生呼籲大幅增加在當地提供救命的醫療人道援助，並消除阻礙平民獲得醫療護理的障礙。

去年7月，護士兼助產士李芷殷前往蘇丹南達爾富爾（South Darfur）地區，參與為期三個月的救援工作，負責為孕婦和其嬰孩提供產科護理，包括產前護理、分娩服務、緊急產科護理及產後諮詢等，並培訓當地的助產士。 為了躲避戰火及性暴力等威脅，李芷殷指不少原居於城鎮的婦女，包括將要臨盆的孕婦，逃亡至遠離人煙的偏遠山區，以農耕勉強維生。根據聯合國數據，截至上月底，蘇丹戰事迫使該國超過一千一百萬人逃離家園，造成全球最大的流離失所危機。

有見及此，無國界醫生於南達爾富爾州的山區展開外展活動，李芷殷及其他醫療團隊成員深入村落，為孕婦提供產檢及醫療護理，並評估她們的營養狀況。然而，山區幅員遼闊，醫療資源始終匱乏，李芷殷表示曾有一名居於山區的孕婦騎驢7小時，才抵達無國界醫生的醫療中心求醫：「由於求醫路遙，很多孕婦延遲就醫，以致她們生產時容易出現出血或嚴重併發症，死亡的風險急增。若孕婦能獲得及時、適切的醫療護理，這些致命的悲劇本可避免。」

婦女於戰火中遭受性暴力侵害 持續的戰火中，蘇丹達爾富爾（Darfur）地區的婦女和女孩備受性暴力的風險侵擾，許多人對此感到不寒而慄，並視之為無法避免的現實。強暴與毆打不僅發生在村鎮遇襲期間，亦不時出現在人們尋求食水、食物和醫療護理的路上。在2024年1 月至 2025 年 3 月期間，無國界醫生在南達爾富爾為 659 名性暴力倖存者提供護理，當中86% 呈報被強暴；56%表示她們受到軍隊、警察或非國家武裝團體等非平民的攻擊；31% 年齡少於 18 歲，7% 更不足 10 歲。

李芷殷去年於南達爾富爾州的卡斯鄉郊醫院（Kas Rural Hospital）工作期間，交戰方多次在該地區交火，她說：「每每發生武裝衝突後，便會有更多遭受性與性別暴力的婦女來到醫院求助，有倖存者說施暴者為交戰各方的武裝人員。」 無國界醫生是一個國際醫療人道救援組織，堅守獨立、中立、不偏不倚的宗旨，為置身危難中的人提供緊急醫療援助。截至上月中，組織於蘇丹營運或支援 20 間醫院及 16 間醫療中心，提供外科護理、傷口護理、物理治療、產科護理、營養和兒科服務、基礎醫療護理、疫苗接種活動，以及心理健康支援。其中在南達爾富爾，組織採取社區為本的模式，為性暴力倖存者提供緊急避孕措施和心理急救，同時協助轉介倖存者至其他醫院接受全面護理。

蘇丹戰爭即將屆滿三年，世界衛生組織早前估算該國今年有3,370萬人急需人道援助。無國界醫生呼籲必須立即停止殘酷的襲擊和強暴等性暴行，交戰各方應確保平民受到保護，並尊重國際人道法下保障平民的義務。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302717200.html SOURCE 無國界醫生（香港）