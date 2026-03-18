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出版：2026-Mar-18 16:00
更新：2026-Mar-18 16:00
PR Newswire

VT Markets與紐卡斯爾聯足球俱樂部斬獲Forex Sports Awards 2026雙料大獎

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悉尼2026年3月18日 /美通社/ -- 全球領先的多資產經紀商VT Markets在Forex Sports Awards 2026的評選中一舉摘得Best Global Football Sponsor - 紐卡斯爾聯足球俱樂部(Newcastle United F.C)Best Commercial Spot - Together, Into Tomorrow兩項大獎。這兩份榮譽充分肯定了品牌與紐卡斯爾聯足球俱樂部合作的強大影響力，彰顯了雙方在全球品牌協同與球迷互動領域的卓越表現。

Forex Sports Awards由Sports Media Gaming Limited主辦，旨在表彰金融行業內表現突出的體育贊助項目。獎項通過公眾投票與來自體育、媒體領域的獨立行業專家評審團綜合評定產生。

作為紐卡斯爾聯足球俱樂部的官方金融交易合作夥伴，VT Markets與該俱樂部的合作已進入第二年。期間，雙方推出了品牌宣傳片《Together, Into Tomorrow》，並在亞洲開展了一系列成功的社區項目，包括為印度尼西亞、越南、泰國的青少年足球發展捐贈足球裝備。VT Markets全球營銷總監Dandelyn Koh表示：「我們與紐卡斯爾聯的合作能夠在國際舞台上獲得認可，充分印證了雙方夥伴關係的堅實基礎。這份榮譽屬於一路支持我們的球迷與客戶。我們將繼續踐行助力社區發展的使命，為全球受眾傳遞足球運動的激情。」

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這一里程碑為VT Markets開啟了全新篇章，公司將繼續突破體育合作的邊界，為體育愛好者及全球更廣泛受眾創造切實價值，傳遞運動激情。

關於VT Markets

VT Markets是一家受監管的多資產經紀商，業務遍及全球160多個國家，曾榮獲最佳在線交易商、增長最快經紀商等多項國際大獎。秉持「讓交易惠及所有人」的使命，VT Markets為客戶提供超1000種金融產品的全面交易渠道，客戶可通過其屢獲殊榮的移動應用程序，享受流暢便捷的交易體驗。

了解更多詳情，請訪問VT Markets官網，或關注其FacebookInstagramLinkedIn社交賬號。

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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