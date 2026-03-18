VT Markets與紐卡斯爾聯足球俱樂部斬獲Forex Sports Awards 2026雙料大獎

悉尼2026年3月18日 /美通社/ -- 全球領先的多資產經紀商VT Markets在Forex Sports Awards 2026的評選中一舉摘得「Best Global Football Sponsor - 紐卡斯爾聯足球俱樂部(Newcastle United F.C)」與「Best Commercial Spot - Together, Into Tomorrow」兩項大獎。這兩份榮譽充分肯定了品牌與紐卡斯爾聯足球俱樂部合作的強大影響力，彰顯了雙方在全球品牌協同與球迷互動領域的卓越表現。

Forex Sports Awards由Sports Media Gaming Limited主辦，旨在表彰金融行業內表現突出的體育贊助項目。獎項通過公眾投票與來自體育、媒體領域的獨立行業專家評審團綜合評定產生。

作為紐卡斯爾聯足球俱樂部的官方金融交易合作夥伴，VT Markets與該俱樂部的合作已進入第二年。期間，雙方推出了品牌宣傳片《Together, Into Tomorrow》，並在亞洲開展了一系列成功的社區項目，包括為印度尼西亞、越南、泰國的青少年足球發展捐贈足球裝備。VT Markets全球營銷總監Dandelyn Koh表示：「我們與紐卡斯爾聯的合作能夠在國際舞台上獲得認可，充分印證了雙方夥伴關係的堅實基礎。這份榮譽屬於一路支持我們的球迷與客戶。我們將繼續踐行助力社區發展的使命，為全球受眾傳遞足球運動的激情。」