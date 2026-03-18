上海國際電影電視節舉辦2026香港推廣會 官宣電視節舉辦時間

香港2026年3月18日 /美通社/ -- 第31屆上海電視節將於2026年6月22日至26日在上海舉行。3月18日，上海國際電影電視節在香港舉辦推廣會，上海國際影視節中心副主任童穎在會上公布了上述消息。至此，2026年上海國際電影電視節的舉辦時間均已確定，第28屆上海國際電影節稍早前官宣將於6月12日至21日在上海舉行。 中國國家電影局副局長、中國電影資料館館長秦振貴，中國電影家協會副秘書長薛長緒，中國電影集團公司電影進出口分公司副經理槐偉，上海市文化和旅游局電視劇處處長徐靖逸，香港電影導演會及電影工作者永遠榮譽會長吳思遠，電視廣播有限公司副總裁（戲劇合拍）暨77工作室有限公司總裁鍾澍佳，監制、導演、編劇陳茂賢等100余位嘉賓、影視行業合作伙伴共同出席了此次活動。本活動由上海國際影視節中心主辦，中國電影合作制片公司協辦。

作為上海文化的「金名片」，上海國際電影電視節經過三四十年來的穩步發展，已成長為連接世界、服務產業、惠及觀眾的重要交流平台。數據顯示，在2025年舉辦的第27屆上海國際電影節吸引來自119個國家和地區的3900余部作品報名，金爵獎入圍影片世界首映率達77%；展映覆蓋48家影院（含滬外影院）、放映410部影片，舉辦近百場觀眾見面會，觀影人次近50萬。第30屆上海電視節共收到43個國家和地區的近千部作品報名，「白玉蘭綻放」頒獎典禮直播觀看量近4000萬。

對於即將到來的2026年上海國際電影電視節，童穎簡要概括為「活動豐富、亮點紛呈」，並「將秉持專業性、國際性、引領性與惠民性的辦節定位，進一步推動中外影視交流合作。」 譬如在產業板塊，國際影視市場將以展覽展示與產業活動為雙核引擎，集聚論壇、創投、交易等多元功能，多維發力形成更加聚焦的產業矩陣。將通過電影項目創投、創投訓練營、SIFF ING、SIFF YOUNG等活動聚焦新青年，持續發掘並賦能青年創作者；通過設立「AI 片場」、虛擬現實電影單元及科幻創制單元聚焦新科技，拓展影像語言與技術邊界；圍繞微短劇、IP轉化等新興賽道聚焦新趨勢，開展項目孵化與深度論壇，主動引領內容演進；依托展覽、推介、洽談等多元形態聚焦國際性，打造開放包容的全球合作網絡。目前，金爵獎及展映影片征集、白玉蘭獎節目（中國電視劇、綜藝）征集、國際影視市場展台（早鳥優惠）申報仍在持續進行中，即將於3月31日截止。

值得關注的還有，上海國際電影電視節將於5月下旬在上海影城首次推出兩節特展。據介紹，本次展覽匯聚500余件珍貴展品，融合多位知名藝術家的傾情創作與互動裝置，從開創者、參與者、影迷觀眾到幕後英雄的四個視角全景呈現影視雙節創辦至今的高光足跡與溫暖記憶。 透過上海國際電影電視節的大銀幕和小熒屏，總會看到諸多優秀香港影視人的卓然風采。通過上海國際電影電視節的大舞台，希冀上海與香港這兩座「電影之城」的每一次深情擁抱，都能幫助滬港乃至全球影視人締結深厚的友誼，促進真誠的合作。

「上海國際電影節這個平台，是真的能做事、能成事的地方。對於整個華語電影的發展來說，這樣的平台，不可或缺。」曾經擔任第三屆上海國際電影節主競賽單元評委的吳思遠親臨活動現場，他深情地表示，這麼多年來，只要時間允許，自己每年都會來電影節參與各種活動，不論是論壇還是行業交流。這是推動滬港影視合作的絕佳橋梁，「不僅讓我們看到更多優秀的作品，也讓我們結識更多志同道合的朋友，找到更多合作的可能性」，「希望越來越多的電影人，能在這裡找到屬於自己的機會和舞台。」

陳茂賢曾擔任2025年上海國際電影節電影項目創投年度推薦人，也希望能夠帶著自己的作品，再次回到上影節。他呼吁更多的香港青年影人，可以通過上影節這一平台來到內地，與更多的電影同行多做交流多尋良機，「我去過世界上很多電影節，我覺得上影節的氛圍非常好，所有工作人員都很友好。我在努力寫劇本，希望未來能把我的下一部作品帶到上海國際電影節」。 「華語劇要往前走，一定要多交流、多合作」，「好的故事沒有地域限制」。曾經多次參加上海電視節的導演鍾澍佳欣然表示：「對我來說，那裡最吸引人的不是熱鬧場面，而是能讓你看到行業的變化和方向」，「這種交流特別寶貴」。

影視是無界的語言，交流是無盡的動力。6月的初夏，期待全球影人再次相聚上海，共賞光影佳作，共謀產業合作，共享光影盛宴，共同感受上海影視雙節的現場風采以及上海這座現代化國際大都市的魔都魅力。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026--302717272.html SOURCE 上海國際電影電視節