F5 2026 Solution Day香港站盛大啟幕，以數位韌性引領AI與多雲時代

香港2026年3月18日 /美通社/ -- 2026 年 3 月 18 日，F5 2026 Solution Day 香港站隆重舉行。本屆峰會以「人工智能與多雲時代的數位韌性」為主題，在公有雲與 SaaS 服務中斷頻發的背景下，率先將數位韌性置於討論核心，探討企業如何在供應商故障與網路異常中保持業務連續。隨著生成式 AI 融入業務流程，AI 已成為關鍵基礎設施，使得應用、資料與 AI 工作負載的整體韌性成為香港企業新命題。峰會全景呈現 F5 在應用交付、多雲治理與 AI 安全的最新實踐，協助企業構建可預期且可恢復的數位韌性基礎。

雲故障頻發與主權要求重塑企業 IT 架構 多雲與 SaaS 部署日益普及，企業同時依賴各類雲端與本地環境，系統整合難度與配置錯誤的連鎖風險大幅提升。近年多起平台中斷事故顯示，單一架構已難滿足高可用要求，企業必須從設計層面建立「故障是必然而非意外」的韌性策略。AI 應用的快速落地進一步疊加了基礎架構複雜性。面對香港企業需兼顧內地合規與全球標準，加上跨地域數據監管收緊，「數據主權」與「AI 主權」已成為部署多雲架構時必須優先考量的關鍵維度。

F5 ADSP：支援工作負載隨處運行的韌性平台 為強化數位韌性，F5 以應用交付與安全平臺（ADSP）為核心，透過單一架構深度整合應用安全、多雲流量管理與 AI 防護，為企業構建統一、可編排的數位韌性底座。ADSP 打通了跨雲與跨地域的治理邊界，支援將關鍵應用與 AI 工作負載靈活部署於本地、邊緣或多家公有雲，在兼顧合規下真正實現「隨處運行，始終在線」。在 AI 時代，ADSP 引入對 AI 推理流量的精細控制，支援模型端點、AI 代理、RAG 及 MCP 等關鍵環節的安全治理。F5 藉此實現端到端防護，幫助企業避免單點故障，在保障連續性的同時釋放 AI 潛能。

AI 運行時安全與持續紅隊測試 峰會亦重點探討「AI 運行時安全」與「持續紅隊測試」的重要性，指出僅依賴 API 層防護已不足以應對提示注入（prompt injection）與越獄等新型威脅。透過在推理層進行實時檢測，並結合持續化的 AI 紅隊演練，企業能確保安全政策、合規要求與 LLM guardrails 在技術與監管不斷演變下持續有效。 深化生態協作，構建端到端韌性與主權能力 F5 持續深化全球技術聯盟與本地生態協作。會上，F5 與 NetApp 分享「以資料為起點」的韌性藍圖，結合多雲連接與資料管理方案以提升關鍵資料可用性；與 Red Hat 聚焦開放混合多雲與 Agentic AI 結合，展示在開源平台上構建具主權意識的 AI 應用。同時，F5 與 Dell Technologies 整合「AI Factory」能力，在高效能運算基礎上建立安全、可擴展的 AI 基礎設施。

此外，F5 亦與 Automated Systems Holdings Limited、Global Technology Integrator Limited、HGC Global Communications 以及 Hong Kong Broadband Network Limited 等多家香港本地生態夥伴緊密合作，構建覆蓋應用、網路與資料層的協同體系。雙方更於本屆 Solution Day 的展示區中共同呈現多項 AI 解決方案，協助香港企業探索可落地的 AI 應用場景與韌性架構方向。 行業領袖圓桌：將韌性提升至董事會議題 會中舉辦的「數位韌性企業架構」圓桌論壇，邀請行業領袖探討在公有雲與 SaaS 成為關鍵供應鏈下，如何平衡雲依賴風險與 AI 佈局，將韌性從技術議題上升為影響董事會與管理層決策的核心議題。

F5 成立 30 周年：將韌性提升為戰略資產 F5 香港和澳門區域總經理麥國棟表示：「適逢 F5 成立 30 周年，我們始終走在應用交付與安全創新的最前線。面對 AI 與多雲架構挑戰，F5 致力結合全球技術與本地生態資源，構築堅實的數位韌性底座。在 AI 時代，『韌性』不再只是基礎防禦，而是驅動增長的核心戰略資產。我們將攜手客戶無懼系統故障與合規挑戰，確保業務始終在線，持續釋放創新動能。」 關於F5 F5, Inc.（NASDAQ: FFIV）是全球應用交付與資安防護的領導廠商，致力於交付並保護每一個應用。憑藉超過三十年的專業經驗，F5 打造業界領先的 F5 Application Delivery and Security Platform(ADSP)，協助企業在本地端、雲端、邊緣與混合多雲環境中，提供每一個應用程式與 API 安全交付。並與全球規模最大、技術最先進的企業攜手合作，提供快速、可靠且安全的數位體驗。我們攜手合作，共同成就卓越，共同實現更美好的數位世界。

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