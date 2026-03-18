快鷺科技成為香港生產力促進局 (HKPC) DDIY 技術夥伴

HKPC 的 DDIY 平台致力為企業提供一站式數碼轉型資源，匯聚不同科技方案供應商，協助企業以更低門檻、更靈活的方式導入創新科技。作為平台的技術夥伴之一，快鷺科技將於平台上提供多項 AI 及企業管理相關解決方案，包括 AI 智能會議系統（Kuailu Meeting）、人力資源管理系統（Kuailu HR System）及客戶關係管理系統（Kuailu CRM System），協助企業優化內部管理流程、提升團隊協作效率，並透過 AI 技術推動業務自動化。

香港2026年3月18日 /美通社/ -- 快鷺科技(香港)有限公司 (Kuailu Tech) 宣布正式成為香港生產力促進局（HKPC）「DDIY – Digital Do It Yourself」平台的技術夥伴，透過提供多元化的企業數碼解決方案，協助本地中小企更高效地推動數碼轉型，提升企業營運效率與競爭力。

快鷺科技（Kuailu）一直致力研發融合先進人工智能（AI）技術的企業應用平台，讓企業能夠更快速地建立及部署數碼系統，減少繁複的開發流程。為進一步切合企業的實際營運需求，快鷺科技近期隆重推出全新產品——「AI領域專家」。這項創新解決方案將深度行業知識與強大的 AI 運算能力完美結合，讓企業能針對特定業務場景，高效構建專屬的智能顧問，從而獲得精準的專業分析與決策支援。透過是次與 HKPC 的合作，Kuailu 期望讓更多香港企業能夠更容易接觸創新科技，並透過實用的數碼工具推動營運升級。

快鷺科技表示：「我們很榮幸能夠成為 HKPC DDIY 平台的技術夥伴。香港中小企正面臨數碼轉型的重要階段，透過『AI領域專家』等創新 AI 應用及自動化技術，我們希望協助企業簡化日常流程、整合數據並提升整體效率，讓科技真正成為企業成長的動力。」

未來，快鷺科技將繼續與 HKPC 及不同產業合作夥伴攜手，推動企業創新及數碼化發展，為香港企業創造更具競爭力的營商環境。