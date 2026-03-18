Sun Life永明調查：香港女性穩居亞洲「家庭財務話事人」之首

近半香港女性獨掌家庭長線投資大權 財務自主力領先亞洲受訪市場

僅有 7% 受訪者曾尋協助 近七成（ 67% ）受訪者表示擁有財務最終決定權；

七成受訪者認為照顧家庭帶來的經濟負擔是改善自身財務保障的絆腳石；

受訪者對退休的信心揭示了預期壽命與保障缺口：近七成料儲蓄可支撐至 75 歲，80 歲降至約半數，90 歲後不足一成。 香港2026年3月18日 /美通社/ -- Sun Life 永明今日發布的「女性財富洞察：以關愛為先．財富相隨」[1]調查顯示，香港女性在家庭財務決策中扮演主導角色，近半（45%）受訪香港女性為家庭長線投資及財務規劃的唯一決策者，近七成（67%）更表示她們有財務最終決定權，充分彰顯本港女性的財富自主能力，凸顯香港女性作為家庭「財務總監」的領導角色。

財務決策權領先亞洲 卻最不願意尋求專業建議 然而，調查同時指出，在女性理財自主的背後，隱藏著對長遠財務健康不容忽視的挑戰和擔憂，包括不願尋求專業意見、照顧家人的醫療開支上升及退休儲備不足等。 調查顯示，香港女性在家庭財務規劃上展現高度自主，近半受訪者（45%）表示她們是家庭長線投資及財務規劃的唯一決策者，比例位居亞洲受訪市場之首。儘管如此，與高度自主形成強烈對比的是專業支援的不足，僅有 7% 受訪者曾尋求專業理財顧問協助，比例為區內最低。

決策主導地位與尋求專業意見之間的落差，反映即使女性掌握家庭財務控制權，仍可能在缺乏相關資訊的情況下獨自作出規劃，或未能全面評估潛在風險，這為長遠財務健康埋下隱憂。 「夾心世代」三重夾擊：財務保障、自我照顧及事業發展與晉升 調查深入剖析同時需要照顧年邁父母及子女的「夾心世代」所面對的困境。結果顯示，照顧家庭責任為女性帶來隱性「三重代價」，同時影響財務健康、事業發展及身心健康。有七成受訪者（72%）認為照顧家庭的財務負擔是提升自身財務保障的主要障礙，近六成（58%）表示照顧家人令其自我照顧空間減少，另有近六成（56%）指出，相關責任影響其事業發展與晉升。

更令人憂慮的是，不少女性將照顧家人的責任置於個人健康之上：逾四成（44%）受訪者曾為支援子女或年長親人而放棄接受醫療服務。雖然相關比例較去年的 63% 有所回落，但高昂的醫療成本仍是威脅女性財務保障的三大障礙之一。 香港永明金融有限公司人壽及康健業務副行政總裁楊娟博士表示：「香港女性在家庭財務決策上展現出強大的主導力，這無疑是社會進步的縮影。然而，調查結果向我們敲響警鐘：擁有最終決策權，並不代表具備全面的財務韌力。從財富規劃深度來看，我們希望填補自主財務管理與專業規劃之間的缺口。」

退休儲備難追預期壽命 揭示保障缺口 調查揭示香港女性在家庭角色中承載著「愛的負荷」。高達九成受訪者預期現時或將來需要為年邁父母提供財務支援。惟目前僅約四份之一受訪者（26%）會將月入的 10% 或以上撥作父母的養老儲備。理想與現實之落差，凸顯跨世代財務壓力之沉重。 與此同時，32% 的受訪者憂慮自己晚年會成為子女或家人的負擔，這與她們竭力照顧上一代的付出形成強烈對比。 在退休規劃方面，調查亦揭示預期壽命與財務保障的缺口」。香港女性的平均預期壽命約為 88 至 89 歲，雖然近七成（69%）的女性有信心在 75 歲前可依靠積蓄應付基本開支，但隨著預期壽命延長，信心急劇下跌。到 80 歲時降至 51%，只有 8% 的受訪者有信心她們的財務狀況可以支撐到 90 歲以後。

結果反映不少女性低估了長壽帶來的財務風險，其退休規劃或未能覆蓋更長的晚年生活，為日後生活埋下隱憂。 楊博士續指：「Sun Life 永明扎根香港逾百年，見證了幾代香港女性的成長與蛻變。我們深信，要實現真正的財富自由，需要有可靠的夥伴，在人生不同階段為女性提供全面的支援和守護。我們提供專為女性而設的額外保障，以及全方位退休方案，旨在支持女性在追求財務獨立的同時，亦能守護健康，從容面對未來，享受真正無憂的退休生活。」

— 完 — 永明金融簡介 永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、保險及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國內地、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2025年12月31日止，永明金融管理的總資產為 16,000億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.sunlife.com。 Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。

[1] 是次調查於2026年1月訪問了來自中國香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南逾3,000名受訪者（當中包括501名香港受訪者），並深入探討亞洲女性對財富規劃的願景、行為、面臨的挑戰及如何將其轉化為財務保障。

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