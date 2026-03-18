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出版：2026-Mar-18 17:50
更新：2026-Mar-18 17:50
Media OutReach Newswire

匹克球潮流新勢力！PICK POP匹旦引領香港「匹克球時代」全面啟動

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香港 - 2026年 3月 18日 - 近年，匹克球（Pickleball）作為一項融合網球、羽毛球及乒乓球元素的創新運動，在全球範圍內迅速崛起，並於香港掀起熱潮。

PICK POP 匹旦場地面積超過 2,000 平方呎，採用落地玻璃設計，採光極佳。 場內設有多個打卡位及舒適的休憩區域，巧妙融合運動體驗、社交互動與潮流打卡元素。
PICK POP 匹旦場地面積超過 2,000 平方呎，採用落地玻璃設計，採光極佳。 場內設有多個打卡位及舒適的休憩區域，巧妙融合運動體驗、社交互動與潮流打卡元素。

在此浪潮中，全新品牌PICK POP匹旦正式登場，象徵世界正式進入「匹克球時代」——一個追求樂趣、社交與健康的全新階段。PICK POP匹旦不僅僅是一個匹克球場地，更定位為集潮流社交、打卡文化與運動體驗於一身的綜合平台。它巧妙融入當代年輕人的生活方式，將匹克球從純粹運動提升至社交娛樂層面，成為都市人放鬆、結識朋友及展現個性的理想場所。PICK POP 匹旦被譽為「香港最靚匹克球場」皆因場地設計注重時尚美學，設有多個精心規劃的網紅打卡位，無論是色彩鮮明的球場背景、燈光氛圍還是休憩區佈置，皆適合即時分享至社交媒體，完美契合香港人熱衷「打卡」的生活習慣。

私營場地數量暴增，市場需求持續增加

根據業界最新數據，私營匹克球場地由2025年3月的僅約3間，急劇增長至現時約20間，錄得數倍增幅。專家預測，2026年私營場地數量將進一步翻倍，充分反映香港市民對這項運動的需求正以驚人速度擴大。更值得注意的是，香港政府近年大力打擊康體設施的「炒場」文化。康樂及文化事務署於2025年12月宣布多項新的嚴格措施，凸顯市民對室內球類運動場地的龐大需求，尤其匹克球等新興運動興起後，公眾設施供應嚴重不足、預訂極度困難，促使私人專業場地迅速發展。匹克球本身具備的獨特魅力：規則簡單、運動強度適中、場地要求不高，極適合如香港般高密度城市發展。

PICK POP 匹旦設備齊全，24小時新手友善場地

PICK POP 匹旦位於交通便利的九龍灣宏照道23號第一集團中心，全場採用24小時全天候營運模式，讓忙碌的都市人隨時預約參與。場地最大特色在於極度新手友善：免費提供全新專業球拍借用，無需自備裝備；更配備先進自動發球機，方便單人練習或針對性訓練。場內設有舒適休息區及配套設施，讓參與者在激烈對打後能即時放鬆，延續社交氛圍。此外，場地融入多個潮流打卡元素，成為年輕人分享生活的最佳背景。

為滿足不同層次玩家的需求，PICK POP匹旦特別推出多元化課程及支援服務，包括定期體驗班，讓初學者透過系統指導快速上手；同時配備專業駐場教練團隊，提供小組進階訓練，無論是想輕鬆入門、家庭同樂，還是認真提升球技，這裡都能提供專業且貼心的指導，助力每位參與者實現個人運動目標。



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