DEKRA 德凱成為歐盟《人工智慧法案》下，首家獲得認可的人工智慧生物辨識系統驗證機構

可信任且合規的人工智慧標準 德国斯图加特2026年3月18日 /美通社/ -- 全球領先的檢驗、檢測與認證機構 DEKRA 德凱，現已正式成為歐盟《人工智慧法案》（EU AI Act）架構下，首家獲得官方認可的人工智慧（AI）生物辨識系統驗證機構。憑藉此項認可，DEKRA 德凱將協助製造商從容應對歐盟不斷演進的監管要求，推動合規且負責任的 AI 驅動技術順利進入歐盟市場。 隨著人工智慧不僅深度融入日常生活，更被廣泛應用於可辨識、分類及監控個人的系統中，由誰來認證這些系統的可信任度，已成為前所未有的重要議題。

人工智慧生物辨識系統是依據個人的生理或行為特徵進行身分辨識，且通常具備即時性與大規模處理的能力。然而，其強大的功能也伴隨著潛在的風險，因此歐盟《人工智慧法案》將其列為高風險類別。DEKRA 德凱目前已獲授權，可針對以下三類敏感的人工智慧生物辨識系統進行符合性評估（Conformity Assessment）： 遠端生物辨識系統：無須個人主動配合，即可在遠距離辨識身分。

情緒辨識系統：透過分析生物特徵資料，推斷或辨識個人的情緒狀態或意圖。

生物特徵分類系統：依據個人生理特徵或行為屬性進行分類。

DEKRA德凱集團執行副總裁、數位與產品解決方案總裁 Fernando Hardasmal 表示：「歐盟《人工智慧法案》正在重塑高風險技術進入市場的方式，而 DEKRA 德凱已準備好迎接這項轉變。作為歐盟《人工智慧法案》下首家獲得認可的驗證機構，這意味著人工智慧生物辨識系統的製造商能夠信任我們，以應對最嚴苛的監管要求，並確保其產品符合安全性、可靠性及數位信任的標準。」 此次由荷蘭認證委員會（RvA）頒發的認證正值關鍵時刻。歐盟《人工智慧法案》已於 2024 年正式生效，而針對高風險人工智慧系統的強制性合規要求即將於 2026 年 8 月正式實施。對 AI 生物辨識系統製造商而言，在產品進入歐盟市場前證明其符合相關規範的壓力正持續增加。

這項重要里程碑不僅進一步強化了 DEKRA 德凱的數位信任服務組合，同時也展現出我們在全球範疇下致力於讓先進技術變得更智慧、更安全且更具保障的堅定承諾。 對於製造商而言，前進的方向已非常明確：深入了解合規要求、將安全性與可歸責性嵌入系統設計，並且須在 2026 年 8 月的最後期限前取得證書。及早因應法規要求不僅是必要步驟，更是在日益重視信任的產業環境中，脫穎而出的關鍵優勢。 關於DEKRA德凱 DEKRA德凱，百年安全保障的全球領導者。成立於1925年，DEKRA德凱旨在通過車輛檢驗確保道路安全。如今，DEKRA德凱已發展成為全球最大的獨立非上市的檢驗、檢測和認證專家機構，覆蓋廣泛行業領域。作為值得信賴的全球合作夥伴，DEKRA德凱憑藉全面的服務和創新解決方案，助力客戶提升安全和可持續發展，契合百年慶典主題——"Securing the Future"。2024年，DEKRA德凱營業總額預計達到43億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立、專業的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

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