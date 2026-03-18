騰訊公佈二零二五年度及第四季業績

核心業務在AI加持下健康增長

加大AI投入開拓新機遇 香港2026年3月18日 /美通社/ -- 世界領先的互聯網科技公司——騰訊控股有限公司(港交所代碼:00700(港幣櫃台)及80700(人民幣櫃台)，「騰訊」或「本公司」)今天公佈二零二五年度(「2025年」)經審核綜合業績及截至二零二五年十二月三十一日止第四季(「4Q2025」)未經審核綜合業績。 董事會主席兼首席執行官馬化騰表示:「2025年我們保持了健康的增長，得益於AI技術提升了我們的廣告定向能力及玩家在遊戲中的互動，以及雲業務收入加速增長並實現了規模化盈利。我們的核心業務富有韌性並產生充足的現金流，為我們加大AI投入提供支撐，包括招募頂尖AI人才及升級AI基礎設施。我們的混元3.0大語言模型智能水平持續提升，元寶、WorkBuddy及QClaw等AI產品產生實際效用，這些令人鼓舞的初期跡象表明AI投入將為我們開拓新的機遇。人們既享受消費與娛樂，也從創作與高效工作中獲得滿足感，騰訊深感榮幸，能夠提供AI服務全方位賦能用戶，助其在這些領域更上一層樓。」

2025年財務摘要 總收入:同比增長14%，毛利:同比增長21%，按非國際財務報告準則[1]的經營盈利:同比增長18% 總收入 為人民幣7,518億元，較二零二四年(「同比」)增長14%。

為人民幣7,518億元，較二零二四年(「同比」)增長14%。 毛利 為人民幣4,226億元，同比增長21%。

為人民幣4,226億元，同比增長21%。 按非國際財務報告準則，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以體現核心業務的業績: 經營盈利 為人民幣2,807億元，同比增長18%; 經營利潤率由去年的36%上升至37%。 盈利 為人民幣2,670億元，同比增長18%。 本公司權益持有人應佔盈利 為人民幣2,596億元，同比增長17%。 每股基本盈利 為人民幣28.577元， 每股攤薄盈利 為人民幣27.877元。

按國際財務報告準則: 經營盈利為人民幣2,416億元，同比增長16%; 經營利潤率為32%，同比穩定。 盈利為人民幣2,298億元，同比增長17%。 本公司權益持有人應佔盈利為人民幣2,248億元，同比增長16%。 每股基本盈利為人民幣24.749元，每股攤薄盈利為人民幣24.153元。

資本開支 為人民幣792億元，同比增長3%。

為人民幣792億元，同比增長3%。 總現金 為人民幣 4,949 億元，同比增長19%。 自由現金流 為人民幣1,826億元，同比增長18%。 現金淨額 為人民幣1,071億元，同比增長40%。

為人民幣 4,949 億元，同比增長19%。 為人民幣1,826億元，同比增長18%。 為人民幣1,071億元，同比增長40%。 於2025年12月31日，我們於上市投資公司(不包括附屬公司)權益 [2] 的公允價值為人民幣6,727億元，相較於2025年9月30日的公允價值為人民幣8,008億元。於2025年12月31日，我們於非上市投資公司(不包括附屬公司)權益的賬面價值為人民幣3,631億元，相較於2025年9月30日的賬面價值為人民幣3,452億元。

的公允價值為人民幣6,727億元，相較於2025年9月30日的公允價值為人民幣8,008億元。於2025年12月31日，我們於非上市投資公司(不包括附屬公司)權益的賬面價值為人民幣3,631億元，相較於2025年9月30日的賬面價值為人民幣3,452億元。 2025年，本公司於香港聯交所以約800億港元的總代價回購約1.534億股股份。 [1] 非國際財務報告準則撇除股份酬金、併購帶來的效應，如來自投資公司的(收益)/虧損淨額、無形資產攤銷及減值撥備/(撥回)、集團 可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支、所得稅影響及其他 [2] 包括透過特殊目的公司持有的權益，且按應佔基準計 2025年管理層討論及分析 增值服務業務2025年的收入同比增長16%至人民幣3,693億元。本土市場遊戲收入為人民幣1,642億元，同比增長18%，得益於近期發佈的《三角洲行動》的強勁表現，以及《王者榮耀》、《和平精英》等長青遊戲[3]及《無畏契約》系列(個人電腦端及移動端)的收入增長。國際市場遊戲收入為人民幣774億元，同比增長33%(按固定匯率計算為32%)，得益於Supercell旗下遊戲及《PUBG MOBILE》的收入增長，以及《鳴潮》的增量收入貢獻。社交網絡收入同比增長5%至人民幣1,277億元，乃由於視頻號直播服務收入、音樂付費會員收入及手機遊戲應用的虛擬道具銷售的增長。

營銷服務2025年的收入同比增長19%至人民幣1,450億元，主要得益於廣告價格及廣告曝光量增長。廣告價價受益於AI驅動的廣告定向、廣告主使用AI創作更多廣告，以及閉環廣告的佔比持續提升(用戶點擊後可直達小程序、微信小店或小遊戲等原生交易場景)。曝光量增長主要得益於用戶對包括視頻號及微信搜一搜在內的產品參與度增加，以及廣告加載率的小幅提升。年內大多數主要行業的廣告主投放均有所增長。 金融科技及企業服務2025年的收入同比增長8%至人民幣2,294億元。金融科技服務收入同比以高個位數百分比增長，得益於理財服務、消費貸款服務及商業支付活動的收入增加。企業服務收入同比增長接近20%，得益於國內及海外對包括AI在內的雲服務的需求增加，以及由於微信小店交易額上升而帶動的商家技術服務費收入的增長。

經營數據

於2025年 12月31日 於2024年 12月31日 同比變動 於2025年 9月30日 環比變動

(百萬計，另有指明者除外) 微信及WeChat的 合併月活躍賬戶數 1,418 1,385 2 % 1,414 0.3 %











QQ的移動終端月活躍賬戶數 508 524 -3 % 517 -2 %











收費增值服務訂閱會員數[4] 267 262 2 % 265 0.8 %













2025年業務回顧及展望 我們通過《三角洲行動》的突破性成功擴充了 長青遊戲 組合，並強化了《王者榮耀》與《和平精英》等現有長青遊戲。

組合，並強化了《王者榮耀》與《和平精英》等現有長青遊戲。 受益於長青遊戲的持續增長及內容驅動遊戲的快速擴張，我們的 國際市場遊戲 年收入突破100億美元。

年收入突破100億美元。 我們通過在遊戲中部署 AI ，加速了內容製作，改善了用戶體驗並提升了我們的營銷效益。

，加速了內容製作，改善了用戶體驗並提升了我們的營銷效益。 我們升級了廣告技術的基礎模型，並推出了智能投放產品矩陣騰訊廣告AIM+，令我們保持廣告加載率遠低於同業的同時， 營銷服務 亦取得高於行業的收入增長。

亦取得高於行業的收入增長。 視頻號 受益於升級的內容推薦算法及更豐富的內容生態，總用戶使用時長同比增長超過20%。

受益於升級的內容推薦算法及更豐富的內容生態，總用戶使用時長同比增長超過20%。 我們提升 微信 的交易體驗和內容生態，推動微信小店、小遊戲及其他內容小程序的用戶參與度同比快速增長。

的交易體驗和內容生態，推動微信小店、小遊戲及其他內容小程序的用戶參與度同比快速增長。 騰訊視頻 會員數同比上升，保持了其在中國長視頻市場的領先地位。騰訊音樂ARPU和會員數同比提升，鞏固了其在中國音樂流媒體市場的領先地位。

會員數同比上升，保持了其在中國長視頻市場的領先地位。騰訊音樂ARPU和會員數同比提升，鞏固了其在中國音樂流媒體市場的領先地位。 騰訊雲 實現規模化盈利，受益於企業AI需求的上升，領先市場的PaaS及SaaS產品貢獻的增長，以及供應鏈的優化。

實現規模化盈利，受益於企業AI需求的上升，領先市場的PaaS及SaaS產品貢獻的增長，以及供應鏈的優化。 通過深化與持牌金融機構的合作及審慎的風險管理，我們 金融科技 業務的收入保持了健康增長。

業務的收入保持了健康增長。 受益於專有的數據及豐富的使用場景，我們的 混元基礎模型 在3D生成、文生圖和世界建模等多模態能力方面成為了行業領導者。

在3D生成、文生圖和世界建模等多模態能力方面成為了行業領導者。 我們通過引進頂尖AI人才升級了團隊，建立了系統化提升基礎模型智能水平的流程，並在元寶及微信等服務中部署了新的AI能力。 [3] 長青遊戲指於本土及國際市場，季度平均日活躍賬戶數超過500萬的手遊或超過200萬的個人電腦遊戲，且年流水超過人民幣40億元 [4] 季度訂閱會員數的日均值 2025年可持續發展的重點表現 久久公益節提倡把公益融入到日常生活中，通過社交網絡、數字工具及線下的合作夥伴，吸引用戶參與了超過5.3億次的慈善活動。

通過科學探索獎和新基石研究員項目，我們至今已資助了超過430名傑出科學家，助力他們追尋基礎科研的原創突破。

通過改善能源效率，推進轉用綠色電力及減少供應鏈碳排放的舉措，我們正如期邁向於2030年前達到碳中和的目標。

我們在可持續發展的成效獲得廣泛認可，被納入主要的ESG(環境、社會及管治)指數，提升了我們的ESG評級，例如我們的MSCI評級由BBB級提升到A級，以及獲得多個ESG獎項。

4Q2025財務摘要 總收入:同比增長13%，毛利:同比增長19%，按非國際財務報告準則的經營盈利:同比增長17% 總收入 為人民幣1,944億元，同比增長13%。

為人民幣1,944億元，同比增長13%。 毛利 為人民幣1,083億元，同比增長19%。

為人民幣1,083億元，同比增長19%。 按非國際財務報告準則，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以體現核心業務的業績: 經營盈利 為人民幣695億元，同比增長17%; 經營利潤率由去年的34%上升至36%。 盈利 為人民幣667億元，同比增長18%。 本公司權益持有人應佔盈利 為人民幣647億元，同比增長17%。 每股基本盈利 為人民幣7.144元， 每股攤薄盈利 為人民幣6.966元。

按國際財務報告準則: 經營盈利為人民幣603億元，同比增長17%; 經營利潤率由去年的30%提升至31%。 盈利為人民幣591億元，同比增長15%。 本公司權益持有人應佔盈利為人民幣583億元，同比增長14%。 每股基本盈利為人民幣6.433元，每股攤薄盈利為人民幣6.276元。

資本開支為人民幣196億元，同比減少46%。 4Q2025管理層討論及分析 增值服務業務4Q2025的收入同比增長14%至人民幣899億元。本土市場遊戲收入為人民幣382億元，同比增長15%，得益於《三角洲行動》與《無畏契約》系列(個人電腦端及移動端) 的收入增長，以及《鳴潮》的增量收入貢獻。國際市場遊戲收入為人民幣211億元，同比增長32%(按固定匯率計算為31%），主要得益於Supercell旗下遊戲及《PUBG MOBILE》的收入增長，以及《鳴潮》的增量收入貢獻。社交網絡收入同比增長3%至人民幣306億元，反映視頻號直播服務收入及音樂付費會員收入的增長。

營銷服務業務4Q2025的收入為人民幣411億元，同比增長17%。我們對AI驅動的廣告定向能力的優化，以及對微信生態系統內閉環營銷能力的擴展，推動了廣告表現改善和廣告單價提升，構成收入增長的主要驅動力。由於用戶參與度提高及廣告加載率的小幅提升，廣告曝光也略有增長。 金融科技及企業服務業務4Q2025的收入同比增長8%至人民幣608億元。金融科技服務收入增長主要由於理財服務及商業支付活動的收入增加。企業服務收入同比增速提升至22%，得益於國內及海外市場雲服務的收入增加(包括AI相關服務的收入)，以及主要由於微信小店交易額擴大而帶動的商家技術服務費收入增長。

有關更詳細的披露，請瀏覽https://www.tencent.com/zh-hk/investors.html或通過微信公眾號(微信號:TencentGlobal)關注我們。 關於騰訊 騰訊以技術豐富互聯網用戶的生活。 通過通信及社交服務微信和QQ，促進用戶互相連接，並助其連接數字內容、網上及線下服務。通過定向營銷服務，助力廣告主觸達數以億計的中國消費者。通過金融科技及企業服務，促進合作夥伴業務增長，助力實現數字化升級。 騰訊大力投資於人才隊伍和推動科技創新，積極參與互聯網行業協同發展。騰訊於1998年在中國深圳成立，騰訊2004年於香港聯合交易所上市。

本公司的管理層相信，非國際財務報告準則財務計量藉排除若干非現金項目及投資相關交易的若干影響為投資者評估本集團核心業務的業績提供有用的補充資料。此外，非國際財務報告準則調整包括本集團主要聯營公司的相關非國際財務報告準則調整，此乃基於相關主要聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若干預測、假設及前提所作出的估計。 重要注意事項 本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本集團的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃及增長策略。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑑於風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於倚賴該等陳述。

簡明綜合收益表 人民幣百萬元(特別說明除外)

未經審核

經審核

4Q2025 4Q2024

2025 2024 收入 194,371 172,446

751,766 660,257 增值服務 89,920 79,022

369,281 319,168 營銷服務 41,116 35,004

144,973 121,374 金融科技及企業服務 60,818 56,125

229,435 211,956 其他 2,517 2,295

8,077 7,759 收入成本 (86,082) (81,793)

(329,173) (311,011) 毛利 108,289 90,653

422,593 349,246 毛利率 56 % 53 %

56 % 53 % 銷售及市場推廣開支 (12,983) (10,285)

(41,727) (36,388) 一般及行政開支 (36,283) (31,403)

(136,127) (112,761) 其他收益/(虧損)淨額 1,315 2,513

(3,177) 8,002 經營盈利 60,338 51,478

241,562 208,099 經營利潤率 31 % 30 %

32 % 32 % 投資收益/(虧損)淨額及其他 3,303 1,119

10,168 4,187 利息收入 4,784 3,910

16,909 16,004 財務成本 (3,573) (2,512)

(15,130) (11,981) 分佔聯營公司及合營公司盈利淨

額/(虧損) 6,832 9,253

23,740 25,176 除稅前盈利 71,684 63,248

277,249 241,485 所得稅開支 (12,595) (11,781)

(47,448) (45,018) 期內盈利 59,089 51,467

229,801 196,467











下列人士應佔:

本公司權益持有人 58,260 51,324

224,842 194,073 非控制性權益 829 143

4,959 2,394











非國際財務報告準則經營盈利 69,518 59,475

280,656 237,811 非國際財務報告準則 本公司權益持有人應佔盈利 64,694 55,312

259,626 222,703











本公司權益持有人應佔 每股盈利(每股人民幣元)









- 基本 6.433 5.597

24.749 20.938 - 攤薄 6.276 5.485

24.153 20.486 簡明綜合全面收益表



人民幣百萬元(特別說明除外)







經審核



2025 2024 年度盈利

229,801 196,467 其他全面收益(除稅淨額):





其後可能會重新分類至損益的項目





分佔聯營公司及合營公司其他全面收益 (217) (492) 處置及視同處置聯營公司及合營公司後分佔其他全面收益轉至損益 (96) (13) 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產的公允價值變動收益淨額 6 23 處置以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產後轉至損益 (9) 1 外幣折算差額

(6,060) (2,746) 對沖儲備變動淨額

(177) (2,618)







其後不會重新分類至損益的項目





分佔聯營公司及合營公司其他全面收益

477 (711) 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產的公允價值變動收益淨額

53,734 94,249 外幣折算差額

(2,042) 111 對沖儲備變動淨額

(66) 71



45,550 87,875 年度全面收益總額

275,351 284,342 下列人士應佔:





本公司權益持有人

267,794 279,009 非控制性權益

7,557 5,333 其他財務資料 人民幣百萬元(特別說明除外) 未經審核

經審核

4Q2025 4Q2024 3Q2025

2025 2024 EBITDA (a) 77,126 63,917 80,357

310,767 256,310 經調整的EBITDA (a) 83,048 69,579 86,698

336,427 277,012 經調整的EBITDA比率 (b) 43 % 40 % 45 %

45 % 42 % 利息及相關開支 3,323 3,340 3,206

13,456 12,447 現金淨額 (c) 107,145 76,798 102,422

107,145 76,798 資本開支 (d) 19,632 36,578 12,983

79,198 76,760 附註 (a) EBITDA乃按經營盈利扣除其他收益/(虧損)淨額，加回物業、設備及器材、投資物業及使用權資產的折舊、以及無形資產及土地使用權的攤銷計算。經調整的EBITDA乃按EBITDA加按權益結算的股份酬金開支計算 (b) 經調整的EBITDA比率乃按經調整的EBITDA除以收入計算 (c) 現金淨額為期末餘額，乃根據現金及現金等價物加定期存款及其他(包括為資金管理目的而持有的高流動性投資產品)，減借款及應付票據計算 (d) 資本開支主要包括對信息技術基礎設施(包括電腦設備、零配件及軟件)、數據中心、土地使用權、辦公園區及知識產權(不包括媒體內容)的投入 簡明綜合財務狀況表





人民幣百萬元(特別說明除外)







經審核 經審核

於2025年 12月31日 於2024年 12月31日 資產





非流動資產





物業、設備及器材 149,905

80,185 土地使用權 22,339

23,117 使用權資產 17,367

17,679 在建工程 9,670

12,302 投資物業 950

801 無形資產 205,999

196,127 於聯營公司的投資 342,409

290,343 於合營公司的投資 6,303

7,072 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 207,157

204,999 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產 356,640

302,360 預付款項、按金及其他資產 24,540

42,828 其他金融資產 1,327

1,076 遞延所得稅資產 28,618

28,325 定期存款 70,302

77,601

1,443,526

1,284,815







流動資產





存貨 530

440 應收賬款 49,930

48,203 預付款項、按金及其他資產 111,270

101,044 其他金融資產 4,201

4,750 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 35,929

9,568 以公允價值計量且其變動計入 其他全面收益的金融資產 8,781

3,345 定期存款 236,801

192,977 受限制現金 6,977

3,334 現金及現金等價物 141,041

132,519













595,460

496,180 資產總額 2,038,986

1,780,995 簡明綜合財務狀況表(續上)





人民幣百萬元(特別說明除外)







經審核 經審核

於2025年 於2024年

12月31日 12月31日 權益





本公司權益持有人應佔權益





股本 -

- 股本溢價 63,796

43,079 庫存股 (3,450)

(3,597) 股份獎勵計劃所持股份 (7,124)

(5,093) 其他儲備 90,494

47,129 保留盈利 1,010,436

892,030

1,154,152

973,548







非控制性權益 86,913

80,348 權益總額 1,241,065

1,053,896







負債





非流動負債





借款 208,369

146,521 應付票據 126,204

130,586 長期應付款項 10,544

10,201 其他金融負債 2,879

4,203 遞延所得稅負債 21,684

18,546 租賃負債 13,280

13,897 遞延收入 2,210

6,236

385,170

330,190







流動負債





應付賬款 121,127

118,712 其他應付款項及預提費用 96,496

84,032 借款 42,618

52,885 應付票據 10,542

8,623 流動所得稅負債 18,558

16,586 其他稅項負債 3,723

4,038 其他金融負債 3,992

6,336 租賃負債 5,386

5,600 遞延收入 110,309

100,097

412,751

396,909 負債總額 797,921

727,099 權益及負債總額 2,038,986

1,780,995 非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編製的最近計量之間的調節

已報告

調整 非國際財務

報告準則

人民幣百萬元 百分比除外 股份酬金 (a) 來自投資公司的 (收益)/虧損淨額 (b) 無形資產攤銷 (c) 減值撥備/(撥回) (d) SSV及CPP (e) 其他 (f) 所得稅影響 (g)







未經審核截至 2025 年 12 月 31 日止三個月

經營盈利 60,338 7,210 – 1,594 – 376 – – 69,518

分佔聯營公司及合營公司盈

利/ (虧損)淨額 6,832 773 (26) 1,522 46 – – – 9,147

期內盈利 59,089 7,983 (7,479) 3,116 3,617 1,338 – (953) 66,711

本公司權益持有人應佔盈利 58,260 7,902 (7,515) 2,793 2,812 1,338 – (896) 64,694

經營利潤率 31 %













36 %







未經審核截至 2024 年12 月 31 日止三個月

經營盈利 51,478 6,140 – 1,416 – 441 – – 59,475

分佔聯營公司及合營公司盈

利/ (虧損)淨額 9,253 1,003 (3,799) 1,176 116 – – – 7,749

期內盈利 51,467 7,143 (6,888) 2,592 1,760 1,109 – (706) 56,477

本公司權益持有人應佔盈利 51,324 7,034 (6,931) 2,396 1,037 1,109 – (657) 55,312

經營利潤率 30 %













34 %







未經審核截至 2025 年9月 30 日止三個月

經營盈利 63,554 7,188 – 1,622 – 206 – – 72,570

分佔聯營公司及合營公司盈

利/ (虧損)淨額 7,854 909 (555) 1,755 (1) – 360 – 10,322

期內盈利 64,943 8,097 1,703 3,377 (4,798) 321 360 (1,207) 72,796

本公司權益持有人應佔盈利 63,133 7,905 1,730 3,003 (4,805) 321 360 (1,096) 70,551

經營利潤率 33 %













38 %

附註: (a) 包括授予投資公司僱員的認沽期權(可由本集團收購的投資公司的股份及根據其股份獎勵計劃而發行的股份)及其他獎勵 (b) 包括視同處置/處置投資公司、投資公司的公允價值變動的(收益)/虧損淨額以及與投資公司股權交易相關的其他開支 (c) 因收購產生的無形資產攤銷 (d) 主要包括於聯營公司、合營公司、商譽及收購產生的其他無形資產的減值撥備/(撥回) (e) 主要包括本集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支 (f) 主要為本集團及/或投資公司的非經常性合規相關成本及若干訴訟和解產生的費用 (g) 非國際財務報告準則調整的所得稅影響 非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編製的最近計量之間的調節

已報告

調整 非國際財務

報告準則

人民幣百萬元 百分比除外 股份酬金 (a) 來自投資公司的 (收益)/虧損淨額 (b) 無形資產攤銷 (c) 減值撥備/(撥回) (d) SSV及CPP (e) 其他 (f) 所得稅影響 (g)







截至 2025 年 12 月 31 日止年度

經營盈利 241,562 31,859 – 6,345 – 890 – – 280,656

分佔聯營公司及合營公司盈

利/ (虧損)淨額 23,740 3,553 (1,268) 6,534 538 – 360 – 33,457

年內盈利 229,801 35,412 (8,203) 12,879 (2,242) 2,570 360 (3,612) 266,965

本公司權益持有人應佔盈利 224,842 34,711 (7,896) 11,498 (3,117) 2,570 360 (3,342) 259,626

經營利潤率 32 %













37 %







截至 2024 年12 月 31 日止年度

經營盈利 208,099 23,424 – 5,294 – 991 3 – 237,811

分佔聯營公司及合營公司盈

利/ (虧損)淨額 25,176 4,423 (4,289) 5,478 847 – – – 31,635

年內盈利 196,467 27,847 (18,646) 10,772 10,636 2,570 3 (2,455) 227,194

本公司權益持有人應佔盈利 194,073 27,230 (18,770) 9,994 9,836 2,570 3 (2,233) 222,703

經營利潤率 32 %













36 %

附註: (a) 包括授予投資公司僱員的認沽期權(可由本集團收購的投資公司的股份及根據其股份獎勵計劃而發行的股份)及其他獎勵 (b) 包括視同處置/處置投資公司、投資公司的公允價值變動的(收益)/虧損淨額以及與投資公司股權交易相關的其他開支 (c) 因收購產生的無形資產攤銷 (d) 主要包括於聯營公司、合營公司、商譽及收購產生的其他無形資產的減值撥備/(撥回) (e) 主要包括本集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支 (f) 主要為本集團及/或投資公司的非經常性合規相關成本及若干訴訟和解產生的費用 (g) 非國際財務報告準則調整的所得稅影響 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302717398.html SOURCE 騰訊