金沙中國呈獻《流光溢彩‧益隆百年》澳門炮竹時代記憶與美學特展

金沙藝廊聯動高校協作 傳承活化澳門炮竹工業歷史 澳門2026年3月18日 /美通社/ -- 金沙中國致力投入資源促進澳門文化藝術發展與歷史片區活化，推動澳門多元發展。正值益隆炮竹廠創立一百周年，金沙中國於金沙藝廊隆重呈獻《流光溢彩‧益隆百年》澳門炮竹時代記憶與美學特展。展覽匯集館藏原稿、炮竹製作工具、包裝招紙等逾400件展品，多角度呈現澳門炮竹業的百年歷史與文化價值，引領觀眾重溫這昔日為澳門四大工業之一的光輝歷程；並發揮藝廊作為澳門國際文化窗口的角色，以藝術「煥活」這段曾遠銷海外的工業記憶，展現澳門深厚的文化底蘊與藝術氣質。

展覽以六大篇章為脈絡，串聯澳門炮竹業的集體記憶與時代美學，從序幕的沉浸式體驗出發、延伸至產業故事、匠人之心、歷史文獻、互動體驗與方寸包裝美學，展示澳門炮竹業的美學價值，以及其在製作、營運、運輸、外銷等環節的實際情景。展期由即日起至2026年8月31日，免費開放予公眾參觀。特展由金沙中國主辦，吳衛鳴教授策展；並獲澳門特別行政區政府文化局及旅遊局支持；以及澳門博物館、澳門檔案館、澳門科技大學圖書館及人文藝術學院提供學術支持。

金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士表示：「金沙中國一直致力推動澳門多元文化藝術發展。自2023年參與益隆炮竹廠活化工作以來，我們積極投入資源，力求讓這段澳門重要的工業歷史煥發新生，實現『融舊立新』的文化再現。我們特意聯動澳門科技大學圖書館及人文藝術學院、澳門博物館、澳門檔案館提供歷史展品及學術支持，同時邀請吳衛鳴教授擔任策展人，充分發揮企業與高校學術跨界合作的力量，把澳門炮竹工業的歷史以完整梳理、真實且全面的面貌呈現。通過活化這段人文的歷史足跡，金沙藝廊免費開放展現炮竹背後的澳門工業輝煌、創意與匠人精神，期望讓年輕一代及旅客以不同層面解讀澳門多元深厚的歷史文化底蘊，這也是澳門最紮實的競爭力。我們將持續與本澳各界緊密合作，推動文旅融合，讓澳門文化藝術以多樣姿態走上更廣闊的舞台。 」

策展人吳衛鳴教授表示：「炮竹製造業曾是澳門重要的傳統手工業之一。對於不少老一代居民而言，炮竹製造更是澳門上世紀的共同集體回憶。而在1950至1960年代，澳門生產的炮竹據估計曾佔全球產量的30%甚至一半以上。可以說，當年澳門炮竹製造在國際市場上具有舉足輕重的地位。在紀念澳門益隆炮竹廠成立一百周年之際，我十分高興能與金沙中國攜手呈獻是次展覽，讓現今的市民及旅客更深入了解這一段澳門炮竹製造業的歷史，並提升當中對炮竹包裝招紙的欣賞興趣，期盼能引領大家穿越時空，聆聽那段屬於澳門、長達百年的時代迴響。」

特展周三舉行開幕儀式，並獲一眾主禮嘉賓出席支持，包括：中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室宣傳文化部副處長徐東傑；澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華；澳門特別行政區政府文化局副局長鄭繼明、經濟及科技發展局副局長鄭曉敏；第十四屆澳區全國人大代表、澳門濠江中學副校長陳虹；澳門科技大學人文藝術學院院長張志慶教授、圖書館特藏高級館員倪俊明；澳門美術協會會長陸曦；策展人吳衛鳴教授；金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士、行政總裁兼執行董事鄭君諾，以及行政副總裁兼財務總裁、威尼斯人澳門股份有限公司常務董事孫敏其等。

企業 x學術深度聯手 社區觸達促文化傳承

為發揮特展的社區觸達及影響力，金沙中國與澳門科技大學進一步深化校企協作，將展覽元素延伸至其校園，並將推出學術對談活動，帶領公眾理解澳門炮竹業如何在方寸招紙與口述故事之間留下時代印記；以及兩場聯乘展覽，分別聚焦昔日粵東炮竹包裝招紙的視覺美學，以及以文獻訴說澳門炮竹業發展的歷史脈絡。展期橫跨今年三月至五月，免費向公眾開放，旨在促進炮竹歷史的學術交流，加深年輕一代對澳門歷史與文化的認識。

首家綜合旅遊休閒企業亮相Art Central 帶領澳門炮竹文化「走出國際」

今年3月25日至29日，金沙中國成為澳門首家綜合旅遊休閒企業，以「聯合合作伙伴」身份參與香港國際藝術盛會「藝術中環」。金沙藝廊將進一步發揮國際文化窗口作用，將澳門炮竹故事及美學展品帶至國際舞台，並與三位澳門當代青年藝術家李英維、梁子毛及廖克敏的作品同場展出。此舉旨在聯動同期在澳門主場舉行的展覽，引領全球觀眾感受澳門中西交融的文藝底蘊，並鼓勵他們深入探索澳門主展場。吳衛鳴教授亦於3月29日在藝術中環舉行專題講座《方寸美學：從澳門炮竹包裝解讀百年視覺文化變遷》，從藝術設計與文獻角度剖析澳門炮竹業發展。

《流光溢彩‧益隆百年》澳門炮竹時代記憶與美學特展，為金沙中國全力配合特區政府多元發展方向、推動澳門文藝發展及片區活化的重要舉措。自2023年起，金沙中國參與益隆炮竹廠的片區活化工作以來，秉持「重塑、激活、融舊立新」理念，充分發揮企業資源，落地多項文旅的片區活化活動，為建設「文化澳門」及「世界旅遊休閒中心」貢獻力量。 如欲了解更多展覽詳情及最新資訊，請瀏覽 https://tc.sandsresortsmacao.com/sands-lifestyle/sands-art-gallery/iec-long-exhibition-2026.html。 策展人簡介

吳衛鳴出生於澳門，早年隨畫家甘長齡先生學習素描及水彩畫。一九九一年赴葡萄牙里斯本 AR.CO 學院習藝，二零零二年獲廣州美術學院碩士學位，並於二零一零年獲中國美術學院美術學博士學位。其專業生涯始於一九九九年擔任澳門藝術博物館首任館長，其後於二零零八年出任文化康體部部長，並於二零一零年至二零一七年獲任命為文化局局長。現為澳門科技大學人文藝術學院特聘教授及博士研究生導師。吳衛鳴長期投入當代藝術創作，自一九八九年起於澳門及海外各類藝術與設計比賽中屢獲獎項。現為澳門美術協會會員及澳門文化體‧現代畫會創會會員，並曾在澳門、香港、中國內地及歐洲等地舉辦多項個人作品展。二零一九年，他與藝術家陳顯耀先生共同創立「一孖」藝術小組，同年於葡萄牙里斯本國立貝拉多收藏博物館舉辦首次大型作品展；二零二二年代表澳門特別行政區參與《第 59 屆威尼斯國際藝術雙年展》；其後於二零二三年及二零二五年連續策劃大型當代藝術展覽，入選第二屆及第三屆《澳門國際藝術雙年展》。

在文化遺產領域，吳衛鳴長期推動澳門文化遺產的宣傳與保育，曾參與澳門《文化遺產保護法》起草及益隆炮竹廠遺址之修復工作。三十多年以來，他系統收集大量與澳門炮竹業發展里程以及益隆炮竹廠相關的包裝招貼、畫像、單據及文獻等珍貴資料，並悉數捐贈予澳門科技大學圖書館作永久收藏及公開展示。 展覽及延伸活動資訊 《流光溢彩‧益隆百年》澳門炮竹時代記憶與美學特展 展覽日期：2026年3月18日至8月31日 開放時間：11:00-19:00 展覽地點：澳門四季名薈六樓金沙藝廊 **免費對外開放 《氹仔炮竹廠的歷史回憶》學術對談 日期：2026年3月20日 時間：10:00-12:00 地點：澳門科技大學R103 主辦：澳門科技大學圖書館、澳門科技大學人文藝術學院、金沙中國有限公司 作為《流光溢彩‧益隆百年》特展的學術延伸活動之一，澳門科技大學圖書館、澳門科技大學人文藝術學院及金沙中國特別邀請炮竹歷史研究者黎鴻健與澳門科技大學人文藝術學院特聘教授吳衛鳴舉辦《氹仔炮竹廠的歷史回憶》學術對談，帶領觀眾理解澳門炮竹業如何在方寸招紙與口述故事之間留下時代印記。 **免費對外開放 《方寸美學：從澳門炮竹包裝解讀百年視覺文化變遷》講座 日期：2026年3月29日 時間：15:30-16:30 地點：藝術中環劇場（P5展位旁），香港中環海濱 講座由策展人吳衛鳴教授主講，以其深厚藝術造詣與歷史洞察，引領觀眾從澳門藝術文獻庫的珍貴藏品出發，梳理炮竹業的發展軌跡，並聚焦方寸包裝紙上的美學宇宙，進一步剖析印刷工藝如何承載時代的技術靈魂，精緻圖案背後的民間寓意與審美思潮，以及包裝設計如何回應跨文化市場需求，揭示這些看似平凡的炮竹包裝，實為映射澳門社會經濟、文化交融與集體情感記憶的獨特藝術載體。 《時代迴響‧省港澳炮竹包裝招紙展》展覽 展覽日期：由即日至3月31日 展覽地點：澳門科技大學R座3樓 主辦： 澳門科技大學圖書館、澳門科技大學人文藝術學院、金沙中國有限公司 展覽以十九末至二十世紀粵東地區的炮竹包裝招紙圖像為主題，涵蓋澳門、香港、廣州、佛山、南海、東莞、湛江（廣州灣）等地的包裝招紙，重點展示粵東炮竹包裝的設計特色。 **免費對外開放 《歲月遺珍‧澳門炮竹歷史文獻展》展覽 展覽日期：2026年4月10日至5月31日 展覽地點：澳門科技大學圖書館4樓蘭台集英展區 主辦： 澳門科技大學圖書館、澳門科技大學人文藝術學院、金沙中國有限公司 本展系統梳理澳門炮竹業從興起、擴張到轉型，訴說澳門炮竹業發展的歷史脈絡。展出內容包括報刊、報稅單、帳單、包裝招紙、電報、照片、地圖等相關圖像資料，讓觀眾在「讀史」的過程中重拾昔日澳門工業的記憶。 **免費對外開放 關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。