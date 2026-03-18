Ingenico與Visa攜手合作，加速推動各行業統一商務解決方案的發展

借助Visa在電子商務領域的豐富經驗，此次合作能夠拓展Ingenico的創新支付選項，實現無縫在線交易，提升其提供可擴展的全渠道解決方案的能力，以滿足客戶多樣化的需求。該合作還將融合Ingenico AXIUM安卓平台在實體店內場景中的專長，該平台具備強大功能且界面友好易用。

法國敘雷訥2026年3月18日 /美通社/ -- 全球支付受理與服務領域的領軍企業Ingenico和全球支付行業的領軍者Visa展開合作，旨在為新老客戶提升並拓展價值。雙方合作的解決方案，將Ingenico基於安卓操作系統的AXIUM智能POS終端與Visa受理平台（包含支付網關及風險管理服務）相結合。

此次合作的核心內容是一個平台，該平台可以提供與Visa受理平台相關的技術預認證服務，這將大幅縮短產品上市時間，同時仍能滿足多個行業及支付領域的多項要求。該平台將覆蓋企業零售、中小企業以及餐飲等領域的用例，並支持第三方獨立軟件供應商(ISV)接入。

通過此次合作，Ingenico與Visa將持續革新支付解決方案。這一聯盟將簡化店內支付安全授權流程，並通過降低認證及平台開發的復雜性與成本，助力商戶及合作伙伴更快地拓展業務規模。

關於Ingenico

Ingenico是全球支付受理與服務領域的領導者，幫助客戶及合作伙伴在商務領域開展更多工作。Ingenico在32個國家開展業務，擁有3000多名員工，四十余年來始終處於商業生態演進的前沿。該公司在120多個國家部署了數千萬台支付設備——這些設備由2500多個應用程序驅動，每天為數以百萬計的消費者提供服務。通過先進的集成解決方案和廣泛的合作伙伴網絡，Ingenico簡化支付，並提供增值服務，以幫助企業成長和推動商業發展。