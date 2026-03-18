互康集團與曜影醫療簽署策略協議 擴展優質跨境醫療服務至上海

上海/香港 - 2026年3月18日 - 上海/香港 (2026年3月18日) — 互康集團與曜影醫療今日就建立全面的跨境醫療服務框架簽署合作協議，此次合作旨在配合客戶在國內對高品質醫療服務日益增長的需求。





根據協議，曜影醫療將成為互康集團在上海的核心醫院與主要醫療服務門戶。雙方將為跨境醫療建立標準化框架，提供優質的臨床醫療服務及醫療費用預算評估。互康集團的客戶將可使用曜影醫療位於上海、杭州及蘇州的頂尖醫療專家網絡，而且收費架構完全透明。



互康集團強大的業務規模是促成此次合作的助力。目前，互康集團的新業務總保費位居行業前三，為其保險合作夥伴服務超過70萬名客戶。截至目前，互康集團已處理1.5億港元的醫療費用，其服務網絡連接了香港700位專科醫生及13間私家醫院，以及中國內地2,000多間醫院。



互康集團創辦人陳建忠表示：「跨境醫療服務的需求正急速增長。我們已在大灣區建立強大的網絡，與曜影醫療合作是進一步將網絡拓展。互康集團的願景是讓醫療保險成為優質護理的可持續資金來源，聲譽卓著的曜影醫療正好讓上海地區也體現這個願景。」



曜影醫療業務發展副總裁程珊珊補充道：「這次合作與我們『以患者為中心』的理念完美契合。透過結合互康集團龐大的地區覆蓋範圍與我們國際化的高品質醫療服務，我們正為患者打造無縫的『家外之家』體驗。我們很榮幸能成為互康集團70多萬保單持有人在上海接受醫療的機構，我們會為他們提供專業誠信的服務及接觸最新醫療技術的機會。」



為確保服務質素得以長遠維持，雙方將每季度進行專業交流及實地考察，讓香港保險合作夥伴能直接與曜影醫療的國際醫療團隊交流及了解該處先進的臨床設備。











