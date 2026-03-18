藝術中環展會聯同香港旅遊發展局呈獻《香港藝術月探索指南》 並推出旅遊及體驗套票 相約旅客於香港藝術月 展開連結藝術與城市的文化之旅

關於藝術中環展會

Art Central（藝術中環展會）是香港藝術周的重點盛事，展示亞洲最具生命力畫廊及新銳藝術家的前衛創作，以及全球藝壇巨匠的傑出作品。自2015年成立以來，展會已成為當代藝術創新的重要平台，助力藝術家與畫廊提升業界影響力，鞏固其在國際舞台上的地位。如今，展會以高水準的策展規劃備受認可，是全球私人、商業、機構藏家與策展人的重要匯聚地，為藝術探索與交流搭建至關重要的橋樑。



展會總監

Corey Andrew Barr 於2019年加入藝術中環展會 ，出任展會總監一職。Barr 擴展了展會平台，藉此大力支持香港本地藝術家，同時確保展會為全球最具革新精神的藝廊提供機會。在此之前，Barr 在位於香港及倫敦，主要經營亞洲當代藝術的著名藝廊擔任總監。他也曾擔任紐約富藝斯拍賣行的專家及銷售主管，為首屈一指的國際藝術家籌備當代藝術、攝影和設計展覽。



策展人

鄭得恩（Enoch Cheng）是一位藝術家及策展人，其創作涵蓋策展、影像、裝置、表演、舞蹈和時尚等多元領域。他的跨領域多媒體創作透過當代的視角重新詮釋規範、故事和神話，融合不同學科和文化傳統。鄭得恩曾獲亞洲文化協會獎學金（2020年），並曾擔任紐約藝術與設計博物館駐地藝術家（2022年）及紐約美國自然歷史博物館駐地藝術家（2020年）。他於2025年香港藝術發展獎中獲頒「藝術家年獎（視覺藝術）」殊榮，肯定其在藝術領域的卓越貢獻，包括自2024年起在藝術中環展會的參與和貢獻。



策展人

容穎怡（Zoie Yung）為香港展覽顧問及獨立策展人，曾任上海 chi K11 藝術館展覽經理。她將自身對中國玄學和西洋占星的認識，以獨特角度應用到藝術策展的空間運用之中，近期策展包括 Wonder-verse （chi K11 art space， 香港，2022）及《浮翠流丹》（都爹利會館，2021）。她亦積極策劃公共教育活動，近期合作本地機構包括大館當代美術館、Para Site 藝術空間、1a Space、香港視覺藝術中心。



關於大華銀行

大華銀行有限公司（大華銀行）是亞洲主要銀行，總部設於新加坡，並於中國、印尼、馬來西亞、泰國和越南開設子公司， 在全球擁有約 470間分行及辦事處，分佈在亞太、歐洲與北美的 19 個國家。 自 1935 年成立以來，大華銀行透過自然增長和一系列的收購行動不斷壯大。時至今日，大華銀行獲評為世界頂尖銀行之一：獲穆迪投資者服務公司給予 Aa1 評級，標準普爾全球評級和惠譽均給予 AA- 評級。



九十年來，大華銀行一直以客為先，以創造長遠價值為目標，積極創新求變，與時並進，同時對客戶誠摯如一，信守相伴。大華銀行一直致力為連繫東盟內外的個人和企業，建設東盟的美好未來。



大華銀行憑藉區內龐大的業務網絡優勢，協助企業開拓東盟新機遇；並透過數據和客戶洞察持續創新，為客戶提供專屬的服務體驗及度身定制的金融解決方案，滿足每位客戶的獨特需要。大華銀行致力與企業攜手實現可持續的未來，透過促進社會共融，為環境帶來正面的影響，推動經濟增長。作為一家負責任的金融服務機構，大華銀行堅守對社會和各持份者誠摯如一的承諾，堅定不移地支持藝術發展，以及在兒童和教育的領域推動社會進步。



關於文化藝術盛事(文藝盛事)基金

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局設立「文藝盛事基金」，旨在吸引和支持為香港 帶來重要文化、藝術或經濟價值，並可落戶及於香港恆常舉辦的國際或大型文化藝術盛 事，或可為香港作為文化藝術樞紐帶來非常顯著的宣傳及形象塑造價值的活動，從而協 助香港發展成為文化藝術之都和旅遊勝地，為文化藝術界及創意產業提供發展機遇，以 及促進文化藝術交流。