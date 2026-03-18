藝術中環展會聯同香港旅遊發展局呈獻《香港藝術月探索指南》 並推出旅遊及體驗套票 相約旅客於香港藝術月 展開連結藝術與城市的文化之旅

精選套票涵蓋酒店住宿、餐飲、景點及交通，帶領旅客透過一趟串連藝術與城市體驗的旅程，深入感受藝術中環展會及香港的獨特魅力香港 - 2026年3月18日 - Art Central（藝術中環展會）聯同香港旅遊發展局，於第十一屆展會推出電子版《香港藝術月探索指南》；以及一系列旅遊體驗套票，讓來自大灣區及海外訪客帶來更便捷的藝術旅遊體驗，在參觀展會之餘，同步享受香港多元的酒店住宿、餐飲、景點及交通網絡。
作為香港藝術月的焦點盛事，藝術中環將於2026年3月25日至29日回歸香港標誌性的中環海濱舉行，匯聚當代藝術、策展項目，以及來自香港、亞洲及世界各地的畫廊、藝術家、藏家、海外旅客與本地觀眾，共同構築充滿活力的藝術交流平台。藝術中環展會 2026 為香港特別行政區政府文化體 育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目。
邁入第二個十年，藝術中環展會2026匯聚117間畫廊及500位來自香港、亞洲及世界各地的藝術家，進一步鞏固其作為藏家與策展人之間重要交流與探索平台的地位。第十一屆展會由鄭得恩及容穎怡共同策劃，將透過一系列演出、影像藝術、大型藝術置、講座等藝術節目，探討塑造當代社會與虛擬生活的張力與親密關係，聚焦新興亞洲藝術聲音。
為豐富訪客的藝術旅程，藝術中環展會特別與香港旅遊發展局攜手合作，呈獻電子版《香港藝術月探索指南》。指南匯聚了城中多個藝術社區的精彩活動，涵蓋中環、上環、灣仔、大坑、南區、尖沙咀及西九文化區等地的畫廊展覽、博物館特展及表演藝術節目。除了視覺藝術的探索，指南更為旅客提供詳盡的周邊餐飲推介，完美展現香港多元的飲食文化。精選推介涵蓋地道小食、精緻粵菜、中式佳餚以至米芝蓮星級的當代歐陸美饌。當中包括紅棉、Amber、Belon、L'Atelier de Joël Robuchon、唐述、久両菜和歷史悠久的陸羽茶室等。透過這份全方位的指南，旅客在參觀藝術中環展會之餘，可輕鬆穿梭於大街小巷，從藝術欣賞到味覺饗宴，深度感受香港作為亞洲盛事之都的獨特魅力。請瀏覽《香港藝術月探索指南》 以發掘更多。
而為了讓訪客可更從容地將展會融入整體香港行程之中，藝術中環今年全新推出限量發售的展會彈性日期門票。 持票者可於2026年3月25日至29日期間自選一天，於公眾開放時段入場，毋須預先選定入場日期 。
藝術中環展會亦於不同旅遊平台推出涵蓋住宿、景點及交通等各方面的套票，以方便旅客。例如，旅客可透過攜程旅行網（ Ctrip） 預訂結合展會門票的一系列精選方案，配合其買任何門票均即享無門檻的港幣 50元 Uber Taxi乘車優惠 ，輕鬆規劃一趟串連藝術與城市生活的文化旅程。攜程旅行網住宿套票涵蓋香港四季酒店、香港文華東方酒店、香港美利酒店等頂尖五星級豪華酒店，以至香港中環石板街酒店等精品選項，為文化旅遊及週末行程提供便捷且尊尚的選擇 。
而景點套票則將展會體驗延伸至香港多項交通選擇和備受歡迎的旅遊熱點，包括山頂纜車、香港摩天輪、天星小輪，以及機場快線，方便旅客整合交通、住宿與城市文化體驗，將觀展行程延伸為一趟探索香港藝術與生活方式的城市旅程。
另外，藝術中環亦於 Klook 推出彈性日期門票配合中環海濱的香港摩天輪門票（港幣302元）或Cupping Room 咖啡兌換券 (港幣314元)套票，讓旅客於觀展後順道欣賞維港的壯麗景色或於咖啡店稍作休息。旅客觀展後亦可於中環九號碼頭乘坐「西九渡輪」，船程僅約八分鐘，即可輕鬆抵達西九文化區繼續探索M+、香港故宮文化博物館及西九家FUN藝術節。
套票優惠只限於攜程及Klook購買。更多有關合作酒店、餐飲、景點及交通伙伴的詳情，請參閱artcentralhongkong.com/zh/tickets。套票內容如有更改，恕不另行通知。數量有限，售完即止。
- 攜程旅行網：https://m.ctrip.com/tangram/MjM3OTAz?ctm_ref=vactang_page_237903&isHideNavBar=YES&apppgid=10650019968&statusBarStyle=2
- Klook：https://www.klook.com/zh-HK/activity/188904-art-central-ticket/?spm=LanguageCurrencySelectionPopup.SelectLanguage&clickId=2eab4f020a
| 類別
| 套票
| 價格
| 訂購渠道
| 備註
| 展會門票
| 藝術中環展會預售門票+
Uber Taxi HK$50 乘車優惠
| 成人港幣180元
小童港幣55元
| 攜程
| 體驗
| 藝術中環展會預售門票+來回纜車+摩天台428 +Uber Taxi HK$50 乘車優惠
| 成人港幣305元
小童港幣305元
| 攜程
|
| 體驗
| 藝術中環展會預售門票+香港摩天輪門票+Uber Taxi HK$50 乘車優惠
| 成人港幣164元
小童港幣54元
| 攜程
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| 體驗
| 藝術中環展會預售門票+天星小輪世星號/輝星號遊船票+Uber Taxi HK$50 乘車優惠
| 成人港幣351元
小童港幣188元
| 攜程
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| 交通
| 藝術中環展會預售門票+中環香港機場快綫車票（香港站）+Uber Taxi HK$50 乘車優惠
| 小童港幣89元
| 攜程
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| 餐飲
| 藝術中環展會預售彈性日期門票 + Cupping Room HK$50 咖啡電子兌換券
| 港幣314元
| 攜程
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| 體驗
| 藝術中環展會預售彈性日期門票 + 中環海濱摩天輪門票
| 港幣302元
| Klook
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| 酒店
| 藝術中環展會預售門票 + 酒店套票
| 人民幣 ¥581起
| 攜程
| 可選:
香港四季酒店 / 香港居舍 / 香港文華東方酒店 / 港島香格里拉大酒店 /
尼依格羅香港美利酒店 / 香港JW萬豪酒店 / 香港中環石板街酒店 / 香港麥當勞道貳號酒店 /
香港蘭桂坊(九如坊)酒店 / 香港園景軒
開放日期及時間
3月24日（星期二）
貴賓預覽（僅供獲邀者參與）
3月25日（星期三）
公眾參觀 下午12時 – 下午5時
中環之夜 下午5時 – 晚上9時
3月26日（星期四）
公眾參觀 下午12時 – 晚上7時
3月27日（星期五）
公眾參觀 下午12時 – 晚上7時
3月28日（星期六）
公眾參觀 上午11時 – 晚上7時
3月29日（星期日）
公眾參觀 上午11時 – 晚上5時
地點
香港中環海濱，龍和道9號
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關於藝術中環展會
Art Central（藝術中環展會）是香港藝術周的重點盛事，展示亞洲最具生命力畫廊及新銳藝術家的前衛創作，以及全球藝壇巨匠的傑出作品。自2015年成立以來，展會已成為當代藝術創新的重要平台，助力藝術家與畫廊提升業界影響力，鞏固其在國際舞台上的地位。如今，展會以高水準的策展規劃備受認可，是全球私人、商業、機構藏家與策展人的重要匯聚地，為藝術探索與交流搭建至關重要的橋樑。
展會總監
Corey Andrew Barr 於2019年加入藝術中環展會 ，出任展會總監一職。Barr 擴展了展會平台，藉此大力支持香港本地藝術家，同時確保展會為全球最具革新精神的藝廊提供機會。在此之前，Barr 在位於香港及倫敦，主要經營亞洲當代藝術的著名藝廊擔任總監。他也曾擔任紐約富藝斯拍賣行的專家及銷售主管，為首屈一指的國際藝術家籌備當代藝術、攝影和設計展覽。
策展人
鄭得恩（Enoch Cheng）是一位藝術家及策展人，其創作涵蓋策展、影像、裝置、表演、舞蹈和時尚等多元領域。他的跨領域多媒體創作透過當代的視角重新詮釋規範、故事和神話，融合不同學科和文化傳統。鄭得恩曾獲亞洲文化協會獎學金（2020年），並曾擔任紐約藝術與設計博物館駐地藝術家（2022年）及紐約美國自然歷史博物館駐地藝術家（2020年）。他於2025年香港藝術發展獎中獲頒「藝術家年獎（視覺藝術）」殊榮，肯定其在藝術領域的卓越貢獻，包括自2024年起在藝術中環展會的參與和貢獻。
策展人
容穎怡（Zoie Yung）為香港展覽顧問及獨立策展人，曾任上海 chi K11 藝術館展覽經理。她將自身對中國玄學和西洋占星的認識，以獨特角度應用到藝術策展的空間運用之中，近期策展包括 Wonder-verse （chi K11 art space， 香港，2022）及《浮翠流丹》（都爹利會館，2021）。她亦積極策劃公共教育活動，近期合作本地機構包括大館當代美術館、Para Site 藝術空間、1a Space、香港視覺藝術中心。
關於大華銀行
大華銀行有限公司（大華銀行）是亞洲主要銀行，總部設於新加坡，並於中國、印尼、馬來西亞、泰國和越南開設子公司， 在全球擁有約 470間分行及辦事處，分佈在亞太、歐洲與北美的 19 個國家。 自 1935 年成立以來，大華銀行透過自然增長和一系列的收購行動不斷壯大。時至今日，大華銀行獲評為世界頂尖銀行之一：獲穆迪投資者服務公司給予 Aa1 評級，標準普爾全球評級和惠譽均給予 AA- 評級。
九十年來，大華銀行一直以客為先，以創造長遠價值為目標，積極創新求變，與時並進，同時對客戶誠摯如一，信守相伴。大華銀行一直致力為連繫東盟內外的個人和企業，建設東盟的美好未來。
大華銀行憑藉區內龐大的業務網絡優勢，協助企業開拓東盟新機遇；並透過數據和客戶洞察持續創新，為客戶提供專屬的服務體驗及度身定制的金融解決方案，滿足每位客戶的獨特需要。大華銀行致力與企業攜手實現可持續的未來，透過促進社會共融，為環境帶來正面的影響，推動經濟增長。作為一家負責任的金融服務機構，大華銀行堅守對社會和各持份者誠摯如一的承諾，堅定不移地支持藝術發展，以及在兒童和教育的領域推動社會進步。
關於文化藝術盛事(文藝盛事)基金
香港特別行政區政府文化體育及旅遊局設立「文藝盛事基金」，旨在吸引和支持為香港 帶來重要文化、藝術或經濟價值，並可落戶及於香港恆常舉辦的國際或大型文化藝術盛 事，或可為香港作為文化藝術樞紐帶來非常顯著的宣傳及形象塑造價值的活動，從而協 助香港發展成為文化藝術之都和旅遊勝地，為文化藝術界及創意產業提供發展機遇，以 及促進文化藝術交流。