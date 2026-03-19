Supermicro 擴充產品陣容，加入 NVIDIA RTX PRO Blackwell Server Edition GPU，以助企業在 AI 工廠、數據中心及邊緣運算更廣泛地採用加速運算

新系統採用 Supermicro 的模塊化 Building Block Solutions ® ，提供多種機型，能靈活配合企業及邊緣數據中心在空間、電源和散熱方面的限制，實現精準規模配置。

，提供多種機型，能靈活配合企業及邊緣數據中心在空間、電源和散熱方面的限制，實現精準規模配置。 透過支援全新的 NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition GPU 及 NVIDIA Vera CPU，系統在數據中心、雲端及邊緣部署中，顯著提升多工作負載的加速效能及效率。

Supermicro 的 NVIDIA 認證系統專為運行 NVIDIA 加速應用程式而設，確保與 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU、NVIDIA 網絡產品及 NVIDIA 軟件兼容。 加州聖荷西2026年3月19日 /美通社/ -- 專注於雲端運算、人工智能 (AI)/機器學習 (ML)、儲存及 5G/邊緣運算的整體資訊科技 (IT) 解決方案供應商 Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI) 今日宣佈，擴充其企業級解決方案產品線，旨在於更多元的企業環境中，滿足現今 AI 驅動及圖形運算應用程式的需求增長。新系統採用專為企業數據中心及邊緣環境設計的機型，搭載 NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition 圖形處理器 (GPU)，將強大加速能力引入以往因空間、供電及散熱限制而無法部署高密度運算基礎設施的場所。若企業需要即開即用的全棧解決方案，Supermicro 的 NVIDIA 認證系統便是理想之選。這些系統經嚴格測試及驗證，能完美兼容 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU、NVIDIA 網絡產品、NVIDIA AI Enterprise 軟件及 NVIDIA Omniverse 程式庫。此外，Supermicro 的 NVIDIA 認證系統能即時運行 NVIDIA 加速應用程式，並支援大量獲認證的第三方軟件，為企業工作負載賦予加速動力。

Supermicro 總裁兼行政總裁 Charles Liang 表示：「無論規模大小，企業採用 AI 的速度正不斷加快。Supermicro 再次走在業界最前線，將最新的 NVIDIA 加速技術帶到市場，力求平衡效能與效率，讓加速運算能在最關鍵的位置發揮作用。 我們一系列靈活多變的模塊化 Building Block Solutions® 架構，全面支援 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU，旨在協助企業大幅縮短部署時間，讓其更快地從基建投資中獲得回報。」 如欲深入了解 Supermicro 全面的企業級 AI 及加速運算系統，請瀏覽 https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/supermicro-rtx-pro-bse Supermicro 既有的企業 AI 解決方案搭載 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，而擴充後的新產品組合更進一步加入對 NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU 及 NVIDIA Vera 中央處理器 (CPU) 的支援。這為多種企業工作負載提供更豐富的部署定制選項，涵蓋大型語言模型 (LLM) 微調、AI 推論、生成式 AI、虛擬桌面基礎架構 (VDI)、數據分析、媒體轉碼、雲端及手機遊戲，以及 FP32 高效能運算 (HPC)。

配備 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU 的 Supermicro 系統，能直接替換標準的 1U 及 2U 機架式企業伺服器。相比純 CPU 運算，這能針對特定工作負載帶來顯著的加速提升，並可輕鬆整合現有數據中心，幾乎無須改動現有的機架、供電或散熱基礎設施。 Supermicro 亦與領先的獨立軟件供應商 (ISV) 合作，基於 NVIDIA AI Data Platform 參考架構提供儲存解決方案，這些方案將 GPU 加速整合至儲存平台，以加速數據向量化、向量數據庫搜尋及推論工作負載。 全新 NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell GPU 採用單槽的高能效設計，為數據處理、AI 影片及推論等高強度工作負載，提供突破性的效能表現。 Supermicro NVIDIA RTX PRO Blackwell 解決方案沿用業界標準規格，旨在無縫取代現有的純 CPU 運算伺服器。搭配為其度身定制的 NVIDIA 軟件套件，讓企業能夠輕鬆構建全棧 AI 解決方案，從此告別複雜的整合難題。

Supermicro 現已推出擴充後的加速系統產品組合，以滿足全方位的企業部署需求，包括： 大規模 AI 解決方案 – 包括 4U 及 5U 系統，專為容納更多 GPU 而設，並在傳統風冷環境中實現最佳散熱表現。 每個節點最高可支援 8 張 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU，是處理大規模 AI 推論、虛擬化及媒體/圖形工作負載的理想之選。這些解決方案亦包括 NVIDIA-Certified Systems™，為構建全棧 AI 工廠解決方案奠定基礎。 企業 AI 及數據中心解決方案 – 採用業界標準的 1U 及 2U 機型，能夠輕鬆替換舊有的純 CPU 運算硬件，不用重新設計數據中心。系統支援多達 6 張 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU，提供均衡的加速及效率，很適合空間、機架電源及散熱基礎設施有限的傳統數據中心環境。產品組合中還包括基於 NVIDIA Vera CPU 建構的全新 2U 架構，是專為計劃部署下一代代理型 AI 的機構而設的 AI 運算系統。

緊湊型邊緣 AI 解決方案 – 專為效能而優化的系統，旨在將強大的加速運算能力，引入散熱及供電條件往往份外嚴苛的邊緣環境。 這些解決方案採用 1U 及 2U 短深度機箱設計，最多可搭載 4 張風冷 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU。在提供強大 AI 加速效能的同時，每張 GPU 的功耗可低至 165 瓦。這讓機構能夠在更接近數據源頭的位置，處理 AI 推論請求及圖形工作負載，有效降低延遲及數據傳輸成本，同時符合邊緣部署環境中嚴格的供電及散熱要求。 關於 Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) 是應用完善整體 IT 解決方案領域的全球領導企業。Supermicro 成立於美國加州聖荷西，並選擇以此為營運總部，致力為企業、雲端、AI 及 5G 電訊/邊緣 IT 基建，率先提供引領市場潮流的突破性方案。 我們是整體 IT 解決方案供應商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟件及支援服務。 Supermicro 憑著在主機板、電源及機箱設計領域的深厚專業知識，強化自身的研發與製造能力，為全球客戶帶來從雲端到邊緣的跨世代創新。 我們的產品均由內部團隊設計及製造（地點包括美國、亞洲及荷蘭），善用全球營運方式實現具規模運作及效率。產品設計亦更臻完善，旨在降低總擁有成本 (TCO) 並減少對環境的影響（綠色運算）。 屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合，賦予客戶豐富的選擇。各種系統由可重用的靈活構建模塊所締造，支援多種規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源及散熱方案（空調、自然冷卻或液冷），讓客戶為其特定的工作負載及應用，建構出最理想的配置。

Supermicro、Server Building Block Solutions 及 We Keep IT Green 均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標及／或註冊商標。 所有其他品牌、名稱及商標則歸屬其各自擁有人。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/supermicro--nvidia-rtx-pro-blackwell-server-edition-gpu-ai--302717846.html SOURCE 美超微電腦股份有限公司