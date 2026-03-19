TERREPOWER 擴展電動輔助轉向系統產品組合，新增 60 款可應用車款及市場首創的革新技術

阿拉巴馬州達芙妮2026年3月19日 /美通社/ -- TERREPOWER（前稱 BBB Industries）是售後市場領先企業，今日宣佈大幅擴展其北美的電動輔助轉向系統 (EPS) 計劃。公司的新一代 EPS 產品技術，旨在讓全國各地技師能更輕鬆地進行維修。 擴充後的 EPS 產品系列新增 60 款可應用車款，涵蓋 2013 至 2025 年款，為市面上 6,000 萬輛在用車輛 (VIO) 提供超過 257 款零件 (SKU) 的全面支援；另外，還有 76 款涵蓋 2,100 萬輛車的零件計劃於 7 月推出。 是次 EPS 技術提升，同時鞏固 TERREPOWER 作為可持續製造轉向部件市場領導者的地位，展現公司決心以超值價格，提供媲美原廠品質 (OE‑level) 的頂尖轉向解決方案。

TERREPOWER 底盤與新策略產品 (NSP) ，產品管理高級總監 Tim Connolly 表示：「此創新為維修行業帶來顛覆變革。 我們正清除 EPS 維修服務的一大障礙，並提供既可持續發展而價格又比原廠零件更相宜的優質選擇。」 技師及維修店為何選用 TERREPOWER 的 EPS 解決方案 隨著 EPS 成為現代汽車的主流轉向技術，市場對可靠售後解決方案的需求亦不斷提升。TERREPOWER 擴充後的產品系列現已在全國供應，並有合作夥伴網絡作全面支援。 就優勢而言，該公司的 EPS 產品提供： 無與倫比的供貨能力：逾 257 款 EPS 零件可供即日提取或配送。

市場領先的覆蓋範圍：適用於現今路上超過 6,000 萬輛車

卓越價值：以遠低於原廠經銷商的價格，提供原廠級性能

維修無憂：由可靠保養及全國支援網絡提供保障

TERREPOWER 的 EPS 產品經理 Andrew Wilson 說：「EPS 是大勢所趨，行業正在迅速轉變。 現時市場上超過 50% 的車輛已配備 EPS，預計到 2028 年，約有 25% 的轉向系統維修個案將與 EPS 有關。TERREPOWER 正積極為售後市場做好準備。」 把握 EPS 機遇 即使配備 EPS 的車輛數量急增，但許多技師因對售後市場的產品供應存有誤解，仍傾向選用原廠或拆車零件。 全國的零售商和分銷商正與 TERREPOWER 攜手應對這個問題，透過擴大供應渠道、為維修店提供培訓，並提供技師所需的完整 EPS 解決方案，讓其留住客戶，吸引回頭光顧。

隨著新增 60 種可應用車款、加強實踐可持續發展，以及推出市場首創的可編程技術，TERREPOWER 持續重塑售後市場在先進轉向系統領域所能提供的價值。 關於 TERREPOWER TERREPOWER（前稱 BBB Industries）按產量計為全球最大的可持續製造商。公司成立於 1987 年，承襲創新傳統，現為全球專注於售後市場的領導企業，專門為汽車及工業市場提供優質零件。 TERREPOWER 總部設於阿拉巴馬州達芙妮，在全球擁有超過 10,000 名專職員工，並於北美及歐洲建立廣泛的營運版圖，包括 19 座可持續製造設施、14 個配送中心，以及 28 個品牌，產品銷往超過 90 個國家。TERREPOWER 致力於強化供應可靠性、減少浪費，並推動循環經濟發展。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.terrepower.com。

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